Умер кыргызский певец и композитор Тургуналы Нурматов

16:35 04.07.2020

Ушел из жизни певец Тургуналы Нурматов



В возрасте 64 лет ушел из жизни певец, композитор и заслуженный артист Кыргызстана Тургуналы Нурматов.



Об этом его коллеги сообщили в соцсетях.



Т.Нурматов родился 25 декабря 1955 года в селе Боо-Терек Бакай-Атинского района Таласской области.



Он написал мелодии к песням "Кыргызымдын жигиттери", "Жымыңдайт жылдыз" и др.