Иногда они возвращаются. Дарига Назарбаева пиарится каворкинг-центром "Камкорлык"

16:52 04.07.2020

Дарига Назарбаева приняла участие в открытии социального коворкинг-центра "Қамқорлық"

Дарига Назарбаева ознакомилась с материально-технической базой центра и осмотрела кабинеты. В ходе беседы с руководством центра Дарига Назарбаева особое внимание уделила вопросам безопасности рабочих пространств с точки зрения инфекционной защиты, гигиены и обеспечения социального дистанцирования обучающихся.



Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева приняла участие в церемонии открытия коворкинг-центра "Қамқорлық", сообщает пресс-служба фонда Нурсултана Назарбаева.



Работа центра запущена акиматом города Нур-Султан совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева. В нем будут проходить обучение многодетные матери, матери-одиночки, женщины, воспитывающие детей с особыми потребностями, малообеспеченные граждане и дети, живущие в тяжелых бытовых условиях, лица с инвалидностью.



Автором одного из проекта - "Кәсіпкер ана", который будет реализовываться в стенах центра, является представитель Конгресса молодежи Айнура Джунербаева. Когда-то она сама начала свой бизнес и расширила его. И теперь через работу центра Айнура хочет поделиться своим опытом с другими.



Дарига Назарбаева ознакомилась с материально-технической базой центра и осмотрела кабинеты. В ходе беседы с руководством центра Дарига Назарбаева особое внимание уделила вопросам безопасности рабочих пространств с точки зрения инфекционной защиты, гигиены и обеспечения социального дистанцирования обучающихся.



Центр будет проводить обучение по 7 направлениям: Food-индустрия, IT-индустрия, Beauty-индустрия, швейное дело, войлочное дело, медиа. Вместе с этим для женщин будут проводиться тренинги для повышения социальной и психологической грамотности. Также на территории центра будет функционировать адаптированная детская комната.



В целом планируется обучать 1800 женщин ежегодно. Продолжительность курсов обучения составит от 1 до 3 месяцев. По окончанию успешного обучения будут выданы сертификаты.



По словам сотрудников центра, по итогам обучения у участников есть возможность открыть свое дело и получить грант в размере 505 тысяч тенге по программе "Еңбек".