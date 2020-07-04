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    Казахстан   | 
Казахстан опять эвакуирует своих туристов из Турции
16:59 04.07.2020

Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину
Ранее Турция ввела ограничения на въезд в страну для граждан Казахстана.

Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день выполняются международные рейсы по двум направлениям - Турция и Южная Корея. Вчера мы получили официальное уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана в Турцию ограничен, за исключением тех граждан, которые имеют вид на жительство и разрешение на работу. Всем остальным гражданам въезд ограничен. Мы будем выполнять рейсы на вывоз ранее завезенных пассажиров нашими авиакомпаниями. Все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турции, будут вывезены. Здесь все обязательства со стороны авиакомпании будут выполнены, - сообщил Талгат Ластаев на брифинге в СЦК.
Он отметил, что внутренние рейсы в полном объеме будут сохранены.

На сегодняшний день выполняются внутренние рейсы по 45 направлениям, это порядка 500 рейсов в неделю - 71 рейс в день. Все они будут сохранены и выполняться по расписанию, - добавил глава КГА.
Тамила Языкова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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