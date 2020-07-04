|17:23 От "пневмонии" скончалась замакима казахстанского Актау Гульжазира Алдашева
17:17 В УзбМинздраве поменяли сразу 4-х замов
16:59 Казахстан опять эвакуирует своих туристов из Турции
16:57 "КазЭлита радикально обновилась", -топит за Елбасы спикер М.Ашимбаев
16:55 Ты не прав, Леша! Ответ московскому политику из Ташкента, - Эрик Зани
16:52 Иногда они возвращаются. Дарига Назарбаева пиарится каворкинг-центром "Камкорлык"
16:35 Умер кыргызский певец и композитор Тургуналы Нурматов
16:33 Власть в Кишиневе удержалась из-за просчетов оппонентов, - З.Тодуа
14:45 Американские сателлиты усердствуют в информационной войне, - В.Павленко
14:43 Нас загоняют в цифровую бедность, - Е.Фатеев
14:42 Саммит астанинской "тройки": Путин сыграл на стороне Эрдогана и Рухани, - Ст.Тарасов
14:41 Возвращение коронавируса. Беспечность, идеология и надежда на вакцину
14:34 "Racist Fish". Памятник Русалочке в Копенгагене осквернили борцы с расизмом
13:38 Пандемия и политический порядок, - Фр.Фукуяма
12:38 Скончался экс-первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Кыргызстана Сабырбек Курманалиев
04:38 Каким будет мир без лидерства США, - Геворг Мирзаян
04:34 Что нам стоил переезд в Россию из Узбекистана
04:32 Российский миллиардер Филатов намерен купить статуи, от которых избавляются в США
04:29 2020 год - конец западной гегемонии в мире, - Э.Юссон, Э.Ленко
00:57 Подавлять протесты в Гонконге будет жесткий несгибаемый коммунист Чжэн Яньсюн
00:52 Премьер Индии поблагодарил сражавшихся с Китаем солдат, - "НГ"
|Казахстан опять эвакуирует своих туристов из Турции
16:59 04.07.2020
Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину
Ранее Турция ввела ограничения на въезд в страну для граждан Казахстана.
Отдыхающих в Турции казахстанцев вернут на родину. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодняшний день выполняются международные рейсы по двум направлениям - Турция и Южная Корея. Вчера мы получили официальное уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана в Турцию ограничен, за исключением тех граждан, которые имеют вид на жительство и разрешение на работу. Всем остальным гражданам въезд ограничен. Мы будем выполнять рейсы на вывоз ранее завезенных пассажиров нашими авиакомпаниями. Все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турции, будут вывезены. Здесь все обязательства со стороны авиакомпании будут выполнены, - сообщил Талгат Ластаев на брифинге в СЦК.
Он отметил, что внутренние рейсы в полном объеме будут сохранены.
На сегодняшний день выполняются внутренние рейсы по 45 направлениям, это порядка 500 рейсов в неделю - 71 рейс в день. Все они будут сохранены и выполняться по расписанию, - добавил глава КГА.
Тамила Языкова, Нур-Султан