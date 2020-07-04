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В УзбМинздраве поменяли сразу 4-х замов
17:17 04.07.2020

Назначены четыре замминистра здравоохранения
Эльмира Баситханова (первый замминистра по делам махалли и семьи) вновь назначена замминистра здравоохранения. Другими заместителями министра стали Улугбек Сабиров (директор Центра дерматологии и венерологии), Шахрух Шарахметов (замминистра финансов) и Абдулла Азизов (замглавы ГНК).
Вчера, 23:04 Политика
Постановлением президента Узбекистана от 3 июля назначены четыре новых заместителя министра здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Эльмира Иркиновна Баситханова (1958 г. р., выпускница Ташкентского государственного медицинского института - 1981, специальность - лечебное дело, доктор медицинских наук) вновь заняла пост замминистра. С февраля она работала первым заместителем министра по делам махалли и семьи.

Начав трудовую деятельность в клинической больнице скорой неотложной помощи Ташкента, в 2011-2016 годах она работала заместителем премьер-министра - председателем Комитета женщин Узбекистана, а затем, до середины 2019 года, была заместителем министра здравоохранения, после чего вернулась на пост вице-премьера - председателя Комитета женщин.

Вторым замминистра стал Улугбек Юсупхонович Сабиров (1974 г. р., выпускник 2-го ТашМИ - 1997, лечебное дело, доктор медицинских наук). С 2013 года он работал директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматологии и венерологии. Ранее занимал разные должности в НИИ дерматологии и венерологии.

Еще одним заместителем министра - вместо Баходира Низомова, перешедшего на другую работу, - назначен Шахрух Шатургунович Шарахметов (1977 г. р., выпускник Ташкентского государственного экономического университета - 1998 и Университета Эксетер Великобритании - 1999, экономика, финансы и инвестиции). До этого назначения работал заместителем министра финансов.

Четвертым замминистра стал Абдулла Абдисаламович Азизов (1981 г. р., выпускник Нагойского университета Японии - . 2003 и Университета мировой экономики и дипломатии - 2004, магистратура: финансы и международный бизнес, окончил магистратуру Орхусского университета Дании и Орхусский технический колледж по специальности программирование).

В 2006−2019 годах работал в компаниях Дании, с сентября 2019 года занимал пост заместителя председателя Государственного налогового комитета.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593872220
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