От "пневмонии" скончалась замакима казахстанского Актау Гульжазира Алдашева

17:23 04.07.2020

От пневмонии скончалась заместитель акима Актау

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.



Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 года, передает zakon.kz.



Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года.



Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.



"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", - написал он.