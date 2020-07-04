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|От "пневмонии" скончалась замакима казахстанского Актау Гульжазира Алдашева
17:23 04.07.2020
От пневмонии скончалась заместитель акима Актау
Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.
Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 года, передает zakon.kz.
Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года.
Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.
"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", - написал он.