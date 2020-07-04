Кто и как победит в битве за свободу слова в Киргизии, - А.Ажиев

00:26 05.07.2020 Законопроект "О манипулировании информацией" депутаты приняли оперативно и, так сказать, наперекор судьбе. В день голосования перед "Белым домом" прошел митинг против скандального документа, а поздно вечером парламентарии его одобрили - сразу во втором и третьем чтении.

Вступит ли новый закон в силу или нет, теперь будет решать президент. Если глава государства подпишет его, то цензура коснется не только СМИ - всем кыргызстанцам придется обдумывать каждый свой пост в социальных сетях.



Под шквалом критики

14 мая на сайте Жогорку Кенеша на общественное обсуждение был вынесен законопроект "О манипулировании информацией". Его инициатором стала депутат от фракции "Онугуу - Прогресс" Гульшат Асылбаева.

Документ вызвал бурную критику уже на этапе обсуждения - по нему жестко прошлись правозащитники, активисты, медиаэксперты. Они нашли массу недоработок в законопроекте, признали его сырым и антиконституционным.

Подробный анализ законопроекта подготовили юристы "Правовой клиники "Адилет". Они изучили документ и призвали инициаторов отозвать его с рассмотрения.

Что же не так с законопроектом "О манипулировании информацией"?

Новый закон налагает на владельцев интернет–сайтов дополнительные обязанности. В частности, публиковать реальные данные хозяев учетных записей в социальных сетях, а также электронную почту для направления юридических уведомлений. По запросу уполномоченного органа, который создадут для этих целей, провайдеры должны будут блокировать доступ к фейковым аккаунтам и полгода хранить личную переписку пользователей, в том числе голосовые сообщения, фото и т.д.

"Право на анонимность в Интернете - право каждого гражданина, именно он должен решать, будет он писать от своего имени или нет. Кроме того, во всех крупных социальных сетях есть встроенные механизмы, которые позволяют блокировать пользователя посредством подачи жалобы на опубликованный пост, если он призывает нарушать или нарушает законодательство и общепринятые нормы поведения в обществе. В демократических странах это право признается и защищается", - подчеркнули юристы "Адилета".

Они напомнили, что правоохранительные органы и органы национальной безопасности уже (без принятия закона Асылбаевой. - Авт.) обладают всеми необходимыми полномочиями и техническими средствами для поиска и установления лиц, которые нарушают законодательство.

К тому же, как считают специалисты, это требование абсурдно и с технической точки зрения. В случае принятия этого закона целый государственный орган должен будет заниматься проверкой всех сайтов и страниц пользователей социальных сетей, указали они свою фамилию и инициалы или нет. Учитывая, что пользователей и владельцев страниц миллионы, а множество сайтов зарегистрировано не в Кыргызстане, - это заведомо невыполнимое требование, что в итоге приведет к избирательному применению этих требований.

В целом выяснилось, что документ дублирует уже существующее законодательство. Ведь норма о возможности судебного оспаривания недостоверной или порочащей честь и достоинство физического или юридического лица информации уже существует.

"Если кто–то опубликовал информацию, направленную на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), то правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей 313 Уголовного кодекса КР. Статистика количества исков о защите чести и достоинства, а также количество дел, возбужденных по этой статье говорит о том, что эти механизмы используются довольно часто", говорится в заключении "Правовой клиники "Адилет".

Помимо прочего, аналитики напомнили, что в КР нет органа, кроме суда, который мог бы решать - достоверна та или иная информация или нет.

"Предоставление широких полномочий без соответствующей нормативной базы может привести к злоупотреблению этими полномочиями для введения тотальной цензуры в интернет–пространстве", - таков вердикт юристов.

Против законопроекта Асылбаевой также выступила депутат ЖК от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко. Она заявила на заседании парламента, что правительство не посчитало сумму расходов на его реализацию. По ее словам, эта инициатива - дополнительная нагрузка на бюджет и на карман граждан.

- Неправда, что расходы не потребуются. Все это ляжет на плечи граждан. Провайдеры будут вынуждены докупать оборудование, а это приведет к подорожанию интернет–трафика, - отметила Никитенко.

Надо сказать, что сейчас, когда в Кыргызстане бушует эпидемия коронавирусной инфекции, вопрос нагрузки на бюджет крайне важен. И дело даже не в стоимости услуг Интернета, хотя понятно, что на фоне падения доходов граждан, вызванного снижением экономической активности и безработицей, это тоже серьезная проблема. Главное сейчас, что денег в казне не хватает на то, чтобы спасать людские жизни. Ведь, как и предполагалось, система здравоохранения оказалась не готова к таким масштабам эпидемиологического бедствия - нет нужного оборудования, медикаментов, недостаточно коек в больницах. В конце концов не хватает самих больниц и врачей! И это гораздо важнее, чем борьба с фейками, точнее то, как ее представляет себе депутат Гульшат Асылбаева.



Где плагиат и манипуляция на самом деле

В справке–обосновании к законопроекту "О манипулировании информацией" инициаторы сослались на зарубежный опыт в части узаконивания борьбы с распространением фейков. В ней говорится о том, что подобные документы принимались в странах еврозоны - Германии, Франции, Великобритании. То есть авторы законопроекта попытались убедить нас с том, что парламентарии КР собираются внедрить очередную передовую демократическую практику.

Однако, как выяснил сайт Factcheck.kg, текст документа, разработанного Асылбаевой, на 64 процента совпадает с другим законопроектом - "Об информатизации и электронном управлении", который выносили на общественное обсуждение в 2017 году, также с федеральным законом РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

- Абсолютно ясно, что данный законопроект скопирован с российских аналогичных нормативно–правовых актов. Слово в слово, вплоть до запятой. Просто заменили "Российская Федерация" на "Кыргызская Республика". Мне кажется, что документ составляли впопыхах, лишь бы побыстрее принять его. В случае его одобрения закон позволит ограничить свободу слова и свободу выражения мнения, - заявил отечественным СМИ редактор Factcheck.kg Болот Темиров.

Он подчеркнул, что парламентарии ввели общественность в заблуждение, приводя в пример европейские законы.



Бесполезное сопротивление

За день до голосования по этому законопроекту кыргызстанцы организовали онлайн–протест в Facebook на официальной странице одного из авторов законопроекта Гульшат Асылбаевой. Под опубликованным депутатом текстом, в котором она рассказывала о борьбе демократии с ложными новостями, пользователи оставили более 4 тысяч комментариев.

Непосредственно в день голосования в Бишкеке прошла акция протеста, участники которой собрались возле здания парламента в надежде повлиять на ход голосования с плакатами "Мне не нужно разрешение, чтобы говорить", "Руки прочь от свободы слова".

Несмотря на возмущение общественности, экспертного и медиасообщества очередной попыткой ограничить свободу слова в КР, кыргызские депутаты все же приняли законопроект "О манипулировании информацией" во втором и третьем чтении. За проголосовали 79 депутатов, против выступили только 10 народных избранников.

Результат голосования парадоксален, поскольку в зале присутствовали около 30 человек. Это подтверждает прямая трансляция из зала ЖК Дастана Бекешева. Журналистов не пустили в помещение из–за карантина, однако видео депутата подтвердило, что кворума, который позволил бы без нарушения регламента принять законопроект, не было.

По словам Бекешева, коллеги нажимали кнопки за отсутствовавших депутатов. В том числе за тех, кто сейчас находится на лечении из–за COVID–19. Так, депутаты Тазабек Икрамов и Экмат Байбакпаев отсутствовали на заседании по причине инфицирования коронавирусной инфекцией. Но оба почему–то проголосовали за.

Нарушение регламента принятия законопроекта в будущем чисто гипотетически может стать поводом для его пересмотра. А пока обратить на это внимание пытаются гражданские активисты: они направили в Госкомитет национальной безопасности письмо с просьбой начать досудебное производство в отношении депутатов, голосовавших за принятие скандального закона.

В заявлении говорится, что нардепов нужно привлечь к ответственности по статье 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики за злоупотребление должностным положением.

Ведь согласно законам о статусе депутата и регламенте парламента, парламентарий обязан добросовестно выполнять свои полномочия, лично осуществлять свое право на голосование. В императивной форме запрещается передавать право голоса другому депутату. А поскольку этого не произошло, принятие закона о манипулировании должно быть признано недействительным. Следовательно, при принятии законов депутаты должны строго соблюдать принцип личного участия в голосовании.



Железная поддержка

Гульшат Асылбаева, несмотря на критику, назвала документ "самым замечательным". Ее поддержал и спикер парламента Дастанбек Джумабеков. Он заявил, что инициатива "защищает права граждан от недостоверной информации и направлена на развитие демократии".

- Проект как раз защищает права граждан, всех нас. Он ставит точку в беспределе. Как можно писать недостоверную информацию? В таких случаях гражданин может обратиться в правоохранительные или другие органы. А там попытаются найти тех, кто распространяет подобную информацию. Этот проект закона нужен особенно тем, кто в оппозиции: если власть откроет аккаунты и начнет травлю против оппонентов, то они могут обратиться в соответствующие органы. Вот тогда мы станем демократической страной, - сказал Дастанбек Джумабеков.

Очень странное, надо отметить, у спикера представление о демократии. Хотя человек, позволяющий себе вольности в произношении топонимов или просто сложных слов, вполне может обладать альтернативной точкой зрения на что угодно.

Кстати, пользователи кыргызского сегмента Интернета связали солидарность председателя парламента с его усталостью от издевательств в Интернете за речевые ошибки. Этот феномен кыргызстанцы условно назвали "местью за стеб насчет Франкфурт жана Маяне".



И все–таки это политика

Во время режима ЧП и ЧС так экстренно, как это сделали наши парламентарии, как правило, рассматривают и принимают только экономические законопроекты - чтобы спасти нацию от обнищания, от голодной смерти например. Тут же парламентарии подсуетились чисто ради политики.

В преддверии парламентских выборов, которые, как недавно стало известно, состоятся несмотря ни на что, действующим депутатам, видимо, крайне важно взять под контроль максимальное количество источников информации - не только телевидение, редакции газет и официальные сайты, но и блогеров, которые имеют влияние на серьезные аудитории.

Тут уместно напомнить историю вайнера (человека, который снимает короткие видео для соцсетей. - Авт.) Сыдымана. Над ним все еще не закончен суд по обвинению в разжигании межрегиональной розни. Парня судят за то, что в прямом эфире на своем канале в Instagram он на эмоциях (отвечал на комментарии своих хейтеров–недоброжелателей. - Авт.) позволил себе неосторожное высказывание в адрес жителей южных регионов страны. Возможно, его поступок остался бы незамеченным для правоохранителей, если бы не тот факт, что число его подписчиков превышает четверть миллиона человек.

При таком раскладе вполне понятно, почему парламентариям хочется держать под контролем все возможные информационные ресурсы. Не четвертую власть, а именно ресурсы, которые, как верят народные избранники, помогут им вновь занять удобные кресла в здании ЖК. Для этого нужен инструмент, который сможет при необходимости прижать Интернет и традиционные СМИ. Те самые, что вопреки редакционной политике - провластной или оппозиционной - во время эпидемии коронавирусной инфекции помогали и помогают государству доносить до граждан страны важные и полезные сведения. Более того, уже давно делают то, ради чего Гульшат Асылбаева инициировала принятие скандального законопроекта - разоблачают фейки. Работали и продолжают работать несмотря на то, что экономический кризис больно ударил и по ним.



Жээнбеков vs Текебаев: чей выигрыш

Грубая попытка депутатов подмять под себя СМИ была умело использована политическим тяжеловесом Омурбеком Текебаевым. Бессменный лидер партии "Ата Мекен" вовремя подключился к протестам против репрессионного закона Асылбаевой - он вышел на мирный марш за свободу слова #REакция 3.0. Участники акции, прошедшей в минувший понедельник, выступали за то, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков наложил вето на скандальный документ.

Встав на сторону "re–акционеров", ждущих ответа от главы государства, Омурбек Чиркешович четко провел незримую границу - он противопоставил себя президенту, который, возможно, поддержит скороспелую депутатскую инициативу. Тем самым Текебаев вернет себе привычное амплуа оппозиционера, и уже набрал политические очки.

Аннулировать этот его ситуативный выигрыш сегодня может только Сооронбай Жээнбеков - в случае, если откажется подписывать законопроект, лишающий кыргызстанцев той малой демократической привилегии, что отличает жителей нашей страны от соседей, - свободы слова. Так что следующий ход за президентом.



От кого отреклась Айтматова

Интересно, что мирную акцию #REакция 3.0 раскритиковала Ширин Айтматова. В интервью одному из отечественных интернет–ресурсов она заявила, что там не было простого народа, а лишь "городская молодежь в модной одежде".

- Митинги REакция и REакция 2.0 поначалу были народными. Ни на одном из них не давали возможность выступить политикам, в том числе и мне. Это народное выражение воли. В этот раз формат REакции был испорчен из–за того, что его политизировали. Мы знаем, что Тилек Токтогазиев перешел в партию "Ата Мекен", и, скорее всего, идут переговоры, чтобы привлечь и других участников REакции в партию Текебаева, - сказала она.

По ее словам, "акция была зациклена на "балконно–дзержинских" и элитарных членах общества", но отсутствовал простой народ, который прежде приходил на эти митинги.

- Я действительно не видела простого народа. Была молодежь в модной одежде, все было "инстаграмабельно". Но я не чувствовала энергии народного митинга. Это был почти агитационный митинг. Простому народу близки другие лозунги. Например, выступления лидеров "Чоў Казата" набирают по 100 тысяч и более просмотров с огромным количеством комментариев онлайн. К сожалению, чаяния простого народа не были учтены на митинге REакция 3.0., - отметила Ширин Айтматова.

На самом деле не очень понятно, кого Айтматова хотела увидеть на акции против закона о манипулировании информацией. Контекст мероприятия предполагал, что туда придет прежде всего интеллигенция, студенчество и те, чью профессиональную деятельность ущемляет принятый документ - журналисты, блогеры. Какого конкретно народа не хватило дочери великого писателя? Может быть, накачанных парней в белых калпаках - "Кырк Чоро" или чонказатовцев с из призывами все отнять и поделить? Так это не их формат. Первые привыкли бороться с женщинами и меньшинствами, вторые вообще пока не светились на митингах. А что касается "энергии народного митинга" - да, камнями милицию не закидывали, магазины не грабили, машины не переворачивали. Но это не значит, что эти люди не народ.



реакция правозащитников

Принятый парламентом Закон "О манипулировании информацией" вступает в силу после подписания документа президентом. Он может отклонить его и вернуть с возражениями.

- Неопределенный характер предлагаемого Кыргызстаном закона о манипулировании информацией, несомненно, создает атмосферу неопределенности для журналистов и способствует самоцензуре. Президент Сооронбай Жээнбеков должен отклонить закон, если не намерен участвовать в репрессиях, которые мы уже наблюдаем среди соседей Кыргызстана в Центральной Азии, - отметила Гульноза Саид, координатор программы Комитета по защите журналистов (CPJ) в Европе и Центральной Азии.

Международная организация "Хьюман Райтс Вотч" также призвала президента наложить вето на законопроект о манипулировании информацией. Международные правозащитники считают, что документ нарушает обязательства КР в области прав человека.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир тоже выразил озабоченность по поводу принятого закона. По его словам, этот документ может привести к неоправданным ограничениям свободы СМИ.

- Я разделяю озабоченность властей в борьбе с распространением ложной информации, связанной с текущим кризисом в области экономики и здравоохранения. Однако расплывчатые юридические определения не обеспечат пользователей средств массовой информации и социальных сетей необходимой правовой конкретикой, чтобы предвидеть последствия их деятельности. Поэтому моя канцелярия готовит заявление о пересмотре закона, который я предоставлю властям, - добавил Харлем Дезир.

Анвар АЖИЕВ

3 июля 2020 года. №44 Источник - vecherka.kg

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