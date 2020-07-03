"Позитивная дискриминация"? Флаги борцов с пандемией становятся все более радужными, - И.Друзь

00:32 05.07.2020

Игорь Друзь

03.07.2020



Вопреки мнению некоторых публицистов вспышка коронавируса вовсе не приводит к некоему возрождению традиционализма, анонсированному рядом российских СМИ. Напротив, вокруг пандемии COVID-19 был устроен грандиозный спектакль, который должен, по замыслу режиссеров, еще больше утвердить ненависть к "неполиткорректному" христианству, институту семьи, а также симпатию к наркотикам и "сексуальному многообразию".



Начнем с вопроса ношения масок. Ряд независимых ученых говорит о том, что их ношение для здоровых людей не полезно, и совершенно не способствует защите от коронавируса. Недавно об этом заявил, например, академик РАН Владимир Сергиев, который в течение целых 10 лет (с 1977 по 1988 гг.) возглавлял Главное управление карантинных инфекций Министерства здравоохранения Советского Союза, где отвечал за борьбу со всеми эпидемиями в стране.



Самое интересное – это то, что в США уже появились категории привилегированных граждан, которых избавили от ношения масок по признаку расы. Устроители всемирного шоу фактически заявили этим, что "святая мультикультурность" совместно с "позитивной дискриминацией" спасут от пресловутого вируса и без масок.



Так, в американском штате Орегон карантинное ограничение в виде ношения защитной маски сделали необязательным для чернокожего населения в округе Линкольн. Решение об этом приняли после жалоб так называемых активистов и правозащитников на то, что чернокожих в масках воспринимают как преступников, и это связано с расистскими предубеждениями, поскольку население округа на 90% состоит из белых людей. Поэтому власти разрешили чернокожим не носить защитные маски, если они испытывают дискомфорт. Об этом сообщило CNN.



Между тем в округе Линкольн из-за пандемии COVID-19 ношение масок в общественных местах, в помещении и на улице остается требованием властей для остального населения.



Такая же ситуация, хотя и без официальной фиксации, де-факто сложилась по всем штатам, которыми руководят представители Демпартии.



Мятежным негритянским погромщикам, многие из которых никаких масок не носят, даны все права на массовые собрания и даже на массовые беспорядки. Но при этом власти по-прежнему сурово ограничивают христианские богослужения масочным режимом и социальной дистанцией.



Все точно по Оруэллу: все равны, но некоторые равнее других. Американские власти еще раз указали белому большинству, что их будут дискриминировать и дальше, конечно, "позитивно".



Что, теперь можно ждать идеологического и научного обоснования для снимания масок с "идеологически подкованных" феминисток, геев и наркоманов, пользующихся поддержкой "глубинного государства", а также принудительного надевания двойных масок на белых мужчин? Лица, преданные идеям "партии и правительства", фактически объявлены "незаражаемыми", и им позволяется то, что не снилось другим категориям населения, ограниченным в элементарных правах под предлогом карантина.



И это вовсе не шутка. Процесс пошел по всему западному миру, который служит законодателем и мировых мод. Несмотря на то, что в ФРГ официально запрещены массовые акции, власти страны разрешили их для некоторых "идеологически близких" категорий населения. Благодаря такой поддержке государства 27 июня в Берлине состоялись две манифестации. Более тысячи человек собрались в столичном районе Тиргартен, чтобы выразить протест против расизма и полицейского насилия. Многие держали плакаты "Если вы не выступаете против расизма, то вы – соучастник!" и "Молчание – это насилие".



Около тысячи активистов собрались под радужными флагами и плакатами "Гордость Берлина" и "Спасите нашу общину!".



Также и в Вене в рамках всемирного "месяца гордости" тоже прошла массовая акция, и никакие карантинные меры ей не помешали. Около 200 автомобилей и мотоциклов, украшенных радужными флагами и надувными единорогами, проехали по знаменитой Рингштрассе в субботу днем.



В обоих случаях собравшиеся делали акцент на том, что им требуется особая забота в связи с вспышкой коронавируса, от чего они страдают якобы больше других категорий населения. И такая поддержка у них, как видим, есть: при этом не только на уровне своих государств, но и на уровне ООН.



Еще 17 мая генсек ООН Антониу Гутерреш публично обещал им поддержку: "Среди многих серьезных последствий пандемии COVID-19 – возросшая уязвимость ЛГБТ-сообщества… Многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса, а также сталкиваются с новыми препятствиями, пытаясь получить медицинскую помощь…".



Как указал генсек, имеются также сообщения о том, что полиция злоупотребляет директивами, связанными с COVID-19, с целью притеснения представителей "ЛГБТ-сообщества" и соответствующих организаций.



При этом как-то не слышно, чтобы сердобольный Гуттереш проявил такую же заботу о многодетных родителях и стариках, которые реально уязвимы, и имеют заслуги перед обществом, а не служат разносчиками венерических болезней и преступности. Не слышно от него и заявлений о необходимости укрепления института семьи…



Впрочем, функционеры ООН вынуждены маскировать свою ненависть к институту семьи. А вот "соросята" ее и не скрывают, они прямо заявляют о своих целях уничтожения семьи.



Еще в апреле, в начале "пандемического" психоза, соросовский фонд Open Democracy опубликовал статью, основным посылом которой является возросшая "необходимость" того, что семью как структурную единицу надо ликвидировать под предлогом эпидемии. Статья так и называется: "Кризис с коронавирусом показывает, что настало время для упразднения семьи".



Функционеры структур Сороса страшно "переживают", что карантинный режим приводит к изоляции семей в замкнутых пространствах. А это, в свою очередь, якобы ведет к угнетению женщин, которые теперь готовят еду, убирают и ухаживают за детьми, а не пашут на дядю в офисе. Мужчины тоже вынуждены сидеть дома, а это значит, по мнению "соросят", что создаются еще большие риски повышения семейного насилия.



И даже если в какой-то конкретной семье нет насилия, то сама модель семьи все равно является отвратительной, утверждают в фонде Сороса, – ведь семья способствует разделению людей по принципу пола, национальности и расы. Именно поэтому семья должна уйти в прошлое, говорят они. Дети же должны воспитываться обществом (по факту – государством во главе с капиталом), а не семьями. Семьям надлежит исчезнуть, а на их место должны прийти беспорядочные половые отношения.



Конечно, было бы странно, если бы глобалисты под предлогом борьбы с пандемией не постарались бы реализовать и еще один свой любимый "пунктик" – наркотизацию человечества. И это произошло. Глобалисты воистину рождены, что Кафку сделать былью!



Навскидку цитирую сообщения об этом:



"Ученые из канадского университета Летбриджа предполагают, что марихуана является хорошей профилактикой коронавируса. В ходе исследования, при котором были рассмотрены сативные сорта, богатые каннабинолом (КБД), было установлено, что каннабис препятствует проникновению COVID-19 в клетки организма".



Или вот, вести из солнечного Средиземноморья:

"Исследователи Тель-Авивского медицинского центра "Ихилов" объявили о начале тестовых экспериментов, задачей которых будет определить влияние каннабиса на коронавирус. Главной целью врачей и ученых является возможность выяснить, может ли каннабидиол, более известный как CBD (КБД) и являющийся одним из активных ингредиентов каннабиса, помочь в лечении коронавируса. По мнению медиков, существует вероятность, что этот компонент конопли замедляет воспалительный процесс, сопровождающий ухудшение состояния коронавирусных пациентов, и облегчает симптомы".



Доктор Барак Коэн, состоящий в штабе по изучению коронавируса в больнице "Ихилов" и являющийся инициатором проекта, подчеркивает, что "это инновационный подход к лечению некоторых симптомов болезни при помощи ингредиентов каннабиса, считающихся безопасными и не вызывающими привыкания".



Ясно, что если конопля столь "полезна", то ее надо легализовывать по всему миру – вот главный посыл подобных пропагандистских "исследований", обычно щедро оплачиваемых "меценатами" типа Сороса. И это – вовсе не отдельные маргинальные случаи. Нет, это всемирный процесс, поддержанный сильнейшими международными структурами, что они постоянно подтверждают публично. Так, 25 июня в Совете Европы к этой же теме подошли хоть и с другого конца, но тоже в пользу всемирной легализации наркотиков.



"В ситуации, когда число новых случаев инфицирования COVID-19 продолжает стремительно расти во всем мире, а кризис уже затрагивает все сферы жизни общества, больше всего страдают, как правило, наиболее уязвимые, стигматизированные и обездоленные члены общества, в частности, те, кто употребляет наркотики. Лица, отвечающие за принятие решений, должны содействовать оказанию жизненно важных услуг наркозависимым, с тем чтобы они могли гибко и осознанно реагировать на кризис".



"Политика в сфере борьбы с наркотиками должна спасать жизни и защищать людей, а не подвергать их стигматизации", ‒ заявил Жуан Кастель-Бранку Гулау от имени Португалии, председательствующей в Группе Помпиду, по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.



Так что скоро могут появиться и новые "научные исследования", говорящие о том, что для выживаемости в "коронавирусный" период надо обязательно быть коронованным идеологией ЛГБТ-сообщества.



Вокруг вспышки инфекции глобалисты создали тотальную политическую истерию для дальнейшего расчеловечивания людей.