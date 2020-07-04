Иран не сдается

00:33 05.07.2020

Новый маршрут для иранской нефти. Российские кредиторы. В обход американских санкций



Денис Юрганов



Экспорт иранской нефти пойдет по новому маршруту



Иран обезопасит свои поставки нефти и не будет использовать Ормузский пролив для экспорта "черного золота". Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна готова экспортировать углеводородное сырье в обход Персидского залива и Ормузского пролива, поскольку новый нефтяной терминал, созданный на Оманском заливе, открывает такие возможности. Ормузский пролив один из важнейших стратегических мест в мире, через пролив (самое узкое место пролива шириной около 54 километров) ежедневно проходит почти пятая часть нефти в мире и поступает на рынки Азии, Европы, Северной Америки. На данный момент, ключевое значение для экспортных танкерных перевозок Ирана занимает терминал на острове Харк в глубине Персидского залива, на его долю приходится 90 % экспорта нефти и транспортный маршрут проходит через Ормузский пролив. Перенести экспортный маршрут из Персидского залива в Оманский залив Иран заставляет постоянное военное присутствие США в Персидском заливе, которое не безопасно для иранских транспортировок. Иранская нефтяная промышленность испытывает максимальное давление со стороны Штатов, которые стремятся сократить ее экспорт до нуля и в случае перекрытия Ормузского пролива останавливают поставки Тегерана. С запуском проекта нефтепровода Гуре-Джаск иранцы создают альтернативу, и тем самым решают проблему. Министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил в эфире государственного телевидения, что иранские власти начнут экспорт нефти через расположенный в Оманском заливе порт Джаск до конца марта 2021 года.



Строительство магистрального трубопровода у побережья Оманского моря обойдется Ирану в 1,8 млрд. долларов, это стоит того, чтобы обезопасить свой экспорт и избежать потенциальных проблем в регионе из-за постоянных санкций США. Трубопровод будем транспортировать иранскую нефть в Джаск и Оманский залив. Нефтетерминал в районе порта Джаск имеет экспортное преимущество: на 1 тыс. км сократится расстояние, которое танкеры преодолевают на пути к потребительским рынкам, также снизятся транспортные расходы и зависимость от Ормузского пролива и увеличится экспортный потенциал. Новый терминал расположен недалеко от порта Чабахар, который должен стать ключевым звеном в Международном транспортном коридоре "Север-Юг" (INSTC) как альтернативного и более дешевого маршрута, нежели поставки через Суэцкий канал. Коридор "Север-Юг" обещает стать сетью маршрутов для судов, железных и автомобильных дорог между Индией, Ираном, Афганистаном, Арменией, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.



Кредиторы из России



Терминал также будет связан с иранским каспийским портом Нека, что позволит Тегерану увеличить поставки нефти от каспийских производителей. Новый иранский проект финансово поддержат компании из России - кредиторами и консультантами выступают Сбербанк и ВЭБ. Иранская Zalvand, российская Роснефтегазстрой, немецкая Marcon Ingenieurgesellschaft являются соинвесторами проекта. Также учавствуют: нидерландская Archirodon - строительство прибрежных и морских объектов, Soroush Energy - консультант МНП, Iranian Oil Terminals Company - разработка и реализация проекта нефтетерминала. Проектированием, управлением и поставку оборудования для проекта займется Роснефтегазстрой и Marcon.



Американцы уже кусают локти, а когда проект заработает, "страшно" подумать, что они будут делать.



А мы, американские санкции видали…



ИРИ даже может ставить рекорд по количеству принятых против него всевозможных санкционных указов и законов со стороны США. Такая американская политика проводится давно, еще с момента Иранской революции 1979 года, в ходе которой был, свергнут союзник Вашингтона - шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви. Современная реальность такова, что санкции затрагивают передовые отрасли экономики и крупные компании Ирана, а нефтяная отрасль страны – особая стезя. Все транзакции США с Ираном относительно энергетических продуктов находятся под запретом. В рамках своей юрисдикции американцы ограничивают транспортировку ряда товаров через границу Ирана, а также посреднические услуги.



По последним данным США "оформили" санкции против капитанов 5-ти иранских нефтеналивных танкеров, которые ИРИ направила в Венесуэлу, которая также под санкциями Вашингтона и испытывает острую нехватку топлива из-за этого. Танкеры доставили в Венесуэлу 1,5 млн. барр. топлива и оборудование для добычи и переработки нефти. Находчивые иранцы нашли способ обойти санкции и провести поставки. В частности, они предложили выкупить одно из судов у владельца, который "пошел в отказ". Штатовские прокуроры "разочарованы", они утверждают, что Тегерану удается поддерживать финансовые связи с другими государствами, несмотря на санкции. Американцы подозревают иранского бизнесмена Махмуда Маданипура в организации поставок через сеть фиктивных компаний с целью обойти санкции США. По их данным, М. Маданипур сообщил представителю покупателей из Китая о возможности получения платежа за иранскую нефть в Омане, ОЭА, Турции, Италии и Германии.