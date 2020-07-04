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Умер один из создателей киргизской советской промышленности Виктор УгаровУмер один из создателей киргизской советской промышленности Виктор Угаров
00:34 05.07.2020

3 июля 2020 года на 92 году жизни скончался бывший директор Приборостроительного завода имени 50-летия Киргизской ССР, кандидат экономических наук Угаров Виктор Иванович. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Виктор Иванович Угаров – производственник, сыгравший большую роль в становлении и развитии нынешнего ОАО "ТНК "Дастан".

Свою трудовую деятельность Виктор Иванович начал в грозные годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, работая на заводе имени М.В.Фрунзе. Успешно закончив в послевоенные годы Тульский механический институт, Виктор Иванович несколько лет работал на угольных шахтах Казахской ССР.

Вернувшись на родину, Виктор Иванович Угаров долгое время трудился на машиностроительном заводе имени В.И.Ленина.

В возрасте 34 лет Виктор Иванович возглавил завод физических приборов, впоследствии преобразованный в Приборостроительный завод имени 50-летия Киргизской ССР.

Под его руководством завод физических приборов занял ведущие позиции среди промышленных предприятий Киргизской ССР и Министерства судостроительной промышленности СССР.

Светлая память о Викторе Ивановиче Угарове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

А.Б.Баатырбеков, Д.А.Эсеналиев, У.З.Ормонов, А.Дж.Джумагулов, Э.К.Осмонбетов, М.А.Чолпонкулов, А.К.Кайыпов, Л.Б.Васильев, Т.О.Иманов

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Источник - akipress.org
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