Умер один из создателей киргизской советской промышленности Виктор Угаров

00:34 05.07.2020

3 июля 2020 года на 92 году жизни скончался бывший директор Приборостроительного завода имени 50-летия Киргизской ССР, кандидат экономических наук Угаров Виктор Иванович. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



Виктор Иванович Угаров – производственник, сыгравший большую роль в становлении и развитии нынешнего ОАО "ТНК "Дастан".



Свою трудовую деятельность Виктор Иванович начал в грозные годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, работая на заводе имени М.В.Фрунзе. Успешно закончив в послевоенные годы Тульский механический институт, Виктор Иванович несколько лет работал на угольных шахтах Казахской ССР.



Вернувшись на родину, Виктор Иванович Угаров долгое время трудился на машиностроительном заводе имени В.И.Ленина.



В возрасте 34 лет Виктор Иванович возглавил завод физических приборов, впоследствии преобразованный в Приборостроительный завод имени 50-летия Киргизской ССР.



Под его руководством завод физических приборов занял ведущие позиции среди промышленных предприятий Киргизской ССР и Министерства судостроительной промышленности СССР.



Светлая память о Викторе Ивановиче Угарове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.



А.Б.Баатырбеков, Д.А.Эсеналиев, У.З.Ормонов, А.Дж.Джумагулов, Э.К.Осмонбетов, М.А.Чолпонкулов, А.К.Кайыпов, Л.Б.Васильев, Т.О.Иманов