Российская армия на Ближнем Востоке смогла обкатать более трехсот видов оружия, - В.Сокирко

00:42 05.07.2020

Путин перехитрил Запад: "Искандер" спрятали в Сирии, превратив ее в наш испытательный полигон

Российская армия на Ближнем Востоке смогла обкатать более трехсот видов оружия



Виктор Сокирко

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Виктор Мураховский



Российская военная помощь официальному Дамаску (по просьбе президента Башара Асада) началась в 2015 году под эгидой ВКС РФ. То есть изначально предполагалась лишь авиационная поддержка правительственным войскам в борьбе с террористами с воздуха. До сих пор военное присутствие России в Сирии называется именно как "операция ВКС", а единственным местом базирования считается авиабаза "Хмеймим" близ одноименного города и еще морской порт Тартус, где еще с советских времен расположена база материально-технического снабжения ВМФ РФ. Однако дело ограничилось не только применением самолетов и вертолетов, а целого ряда вооружений и боевой техники российской армии, в том числе и в ходе испытаний.



О том, что Сирия стала крупнейшим полигоном для российской армии можно судить и по словам министра обороны Сергея Шойгу. По словам главы оборонного ведомства, в общей сложности испытания в этой ближневосточной стране прошли свыше трехсот образцов нового оружия. "Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт", - подчеркивает Шойгу, который и сам неоднократно бывал в Сирии (боевой опыт в этой стране получили около 50 тысяч российских офицеров и генералов, а также многие представители разработчиков и производителей оружия).



В Сирии неоднократно "обкатали" истребители пятого поколения Су-57, танки Т-14 "Армата", на базах террористов "размялись" и крылатые ракеты "Калибр". В условиях боевого применения отработали многие образцы военной техники и различного рода боеприпасов, дело не дошло разве что до стратегических ракетных комплексов "Ярс". Испытали в Сирии и "страх и ужас Запада" оперативно-тактический комплекс (ОТРК) "Искандер-М".



Недавно этот комплекс продемонстрировали во время парада Победы, который состоялся 24 июня и на авиабазе в Хмеймиме, хотя ранее нахождение "Искандера-М" в Сирии не особо афишировали. Впервые этот ОТРК "засветился" на ближневосточной земле еще в 2017 году, хотя некоторые полагают, что он применялся там и ранее. Официально о применении этого комплекса в Сирии сообщил Шойгу, который пояснил применение комплексов необходимостью нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам боевиков наравне с крылатыми ракетами "Калибр" и некоторыми другими вооружениями.



Спустя год, после визита в Дамаск в конце 2018 года, сообщил о ракетном комплексе и вице-премьер Юрий Борисов. "Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", - отметил тогда Борисов. При этом, по его словам, Россия проанализировала применение боевой техники в Сирии, в результате чего "все выявленные недостатки были оперативно устранены".



Вице-премьер Борисов не случайно упоминал тогда "Искандер-М" и "Смерч", а последний это не что иное как впервые показанный в нынешнем году на параде Победы в Москве модернизированный "Торнадо-С" ("Искандер-М" на Красной площади тоже присутствовал). Оба этих комплекса проходили "доводку" именно в Сирии, в боевых условиях, чтобы доказать свою эффективность. В слове "модернизация" есть гораздо больший смысл, чем в обычном тюнинге - это значительно повышенный боевой потенциал. Так, "Торнадо-С" бьет теперь вместо прежних 70 километров уже на 100. "Искандер-М" поражает цели на дальности свыше 500 километров, при этом точность его ракет, благодаря корреляционной ГСН (головка самонаведения), составляет 5?7 метров отклонения от цели (было 10?30). Не случайно еще в 2015 году группа ученых удостоилась премии президента за модернизацию "Искандера-С", который именно тогда, после первого показа на параде, и отправили в Сирию для испытания в боевых условиях.



Из известного. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", по классификации НАТО SS-26 Stone ("Камень"), предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Комплекс "Искандер" создан в результате работы корпорации исполнителей группы НИИ, КБ и заводов под руководством КБ машиностроения (Коломна), пусковая установка разработана ЦКБ "Титан" (Волгоград), система самонаведения - ЦНИИ автоматики и гидравлики (Москва).



Это, так скажем, общедоступная информация. Известно также, что "Искандер-М" обычно оснащается двумя баллистическими ракетами 9М723?1 с заявленной дальностью стрельбы в 500 километров. Однако, если вспомнить недавнюю еще историю с выходом США из ДРСМД (2 августа 2019 года), то основные упреки Вашингтона сводились именно к комплексу "Искандер" и ракете 9М729, которая "вылетает" за рамки договора по ракетам средней и малой дальности ограниченной как раз 500 километрами (американская разведка оценила ее потенциал в 5500 км). Москва же утверждала, что свои условия по ограничениям соблюдает.



И это действительно было так, за одним лишь исключением - ракеты большей дальности, именно как крылатые противокорабельные ракеты, под договор не подпадали. А они у России были и, как вскоре выяснилось, могут использоваться комплексом "Искандер" в модификации "Искандер-К" и с успехом применяться как по кораблям, так и по наземным целям. Эта ракета средней дальности известна как 9М728 или Р-500, ее маршевый двигатель аналогичен двигателю крылатой ракеты 3М-14 ракетного комплекса "Калибр-НК".



Пока действовал ДРСМД, Путин "прятал" свои дальнобойные ракеты не только на кораблях, но и проводил их испытания (надо полагать, что с 2015 года) в Сирии именно применительно к ОТРК "Искандер-М".



- После расторжения договора с США по ограничениям ракет средней и малой дальности, у России оказался некий ракетный "задел" в крылатых ракетах, способных поражать цели на дальности от пятисот до пяти тысяч километров, - говорит военный эксперт Виктор Мураховский. - Они не подпадали под ограничения ДРСМД из-за морского базирования и даже получили боевое применение. Сейчас эти изделия могут применяться на более дешевом, в отличии от корабельного, наземном варианте. Ракеты есть, их нужно переставить на сухопутные шасси. Это не только пусковая установка "Искандера", но и берегового комплекса "Бастион".



Я думаю, что в ближайшее время мы услышим об успешных испытаниях. Однако тут есть нюанс - наземные ракетные комплексы будут созданы, но их скороспешное развертывание не планируется. И здесь Путин неслучайно обращается именно к европейским странам с предложением ввести мораторий по размещению ракет. Как бы намекает - вы американские не поставите у себя, и мы не будем спешить нацеливаться на вас. Это и есть мораторий. Понятно, что последнее слово в решении европейских политиков останется за США, но и им не нужна очередная гонка вооружений, в которой сейчас в более выгодной ситуации оказалась Россия.



В общем, Путин в очередной раз перехитрил Запад со своими "Искандерами", которые "прятал" в Сирии, где комплексы в боевых условиях удалось довести до совершенства. Необходимость в их применении именно на сирийской земле сейчас отпала, большинство целей поражают самолеты ВКС, однако эти ОТРК и сейчас остались в Хмеймиме (предположительно - 4 комплекса). И уже не для испытаний - при использовании ракет с дальностью от 2 500 до 5000 километров, "Искандер-М" из Сирии может держать в прицеле базы США в Европе и, скажем, достанет хоть Варшаву (менее 2500 км), хоть Бухарест (1 500 км).