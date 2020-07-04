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Назначены новые главы трех вузов в Ташкенте
00:44 05.07.2020

Новые ректоры назначены в трех столичных вузах - Университете Аджу в Ташкенте, Ташкентском фармацевтическом институте и Туринском политехническом университете в Ташкенте.

В трех столичных вузах сменились ректоры, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Гайрат Азатович Муратов назначен ректором Университета Аджу в Ташкенте. Ранее он работал профессором кафедры биотехнологии и микробиологии в Национальном университете Узбекистана.

Камал Саидакбарович Ризаев утвержден в должности ректора Ташкентского фармацевтического института. Прежде он служил руководителем секретариата Кабинета Министров Узбекистана по образованию и здравоохранению.

Жамшид Шухратуллаевич Иноятходжаев назначен исполняющим обязанности ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. Ранее он был первым проректором по финансово-экономической работе этого вуза.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
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