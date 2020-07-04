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80 мероприятий к 80-летию Елбасы в одном Таразе! КазБюджет не треснет?
00:46 05.07.2020

80 мероприятий к 80-летию Елбасы
В рамках проекта "80 жылдыққа 80 игі іс" во всех районах и городе Таразе запланировано проведение разноформатных мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии.

Жамбылская область отпразднует День столицы с учетом требований эпидбезопасности, передает zakon.kz.

6 июля главный город Казахстана отметит свое 23-летие. В текущем году день рождения столицы знаменует собой и 80-летний юбилей Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В рамках проекта "80 жылдыққа 80 игі іс" во всех районах и городе Таразе запланировано проведение разноформатных мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии.

В частности, в парках и скверах под открытым небом состоятся показы художественных и документальных фильмов о столице и жизни Елбасы, запланирована организация различных конкурсов, концертных программ, спортивных состязаний и др.

В районах области будет введен в эксплуатацию ряд объектов.

Так, в Кордайском районе в селе Отар состоялся открытие спортивной площадки и стелы "Отар", в селе Каракемер - спортивной площадки и врачебной амбулатории.В Байзакском районе в селе Сарыкемер запланировано открытие детской игровой и спортивной площадки, в селе Акжар - Аллеи ветеранов Великой Отечественной войне. В селе Б.Момышулы Жуалынского района свои двери для маленьких посетителей распахнет детский развлекательный центр, откроется памятник участникам чернобыльских и семипалатинских событий, будут введены в эксплуатацию 5 сельских мостов. В городе Жанатасе откроются общественная зона отдыха, в Шуском районе в селе Толе би - спортивный комплекс, в селе Конаева - ясли-сад "Дария".

Источник - Zakon.kz
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