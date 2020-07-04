Вирус убил экс-замминистра здравоохранения и образования Киргизии Абдиманнапа Муратова

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Скончался доктор медицинских наук, профессор Абдиманнап Муратов, написала в Faсebook бывшая пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.
По ее словам, причиной смерти стала пневмония.
Муратов родился 13 мая 1961 года в селе Мады Ошской области. В 1984-м окончил Киргизский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия". Ординатуру и аспирантуру проходил в Москве. Много лет работал в медицине, в 2009 году занимал должность заместителя министра здравоохранения, спустя несколько лет был назначен замглавы Министерства образования и науки.
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