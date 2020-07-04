Вирус убил экс-замминистра здравоохранения и образования Киргизии Абдиманнапа Муратова

00:50 05.07.2020

Умер экс-заместитель министров образования и здравоохранения КР. Ему было 59



Скончался доктор медицинских наук, профессор Абдиманнап Муратов, написала в Faсebook бывшая пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, причиной смерти стала пневмония.

Муратов родился 13 мая 1961 года в селе Мады Ошской области. В 1984-м окончил Киргизский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия". Ординатуру и аспирантуру проходил в Москве. Много лет работал в медицине, в 2009 году занимал должность заместителя министра здравоохранения, спустя несколько лет был назначен замглавы Министерства образования и науки.

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С марта в Кыргызстане более 3 тысяч человек заболели пневмонией, из них скончались 151. Сейчас в реанимации находятся 153 пациента с пневмонией, в тяжелом состоянии 496. Это данные на утро 4 июля.