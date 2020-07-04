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Умер Жалгап Казакбаев - экс-губернатор Чуйской области и депутат Парламента Киргизии
08:33 05.07.2020

Скончался экс-депутат Жалгап Казакбаев

Бишкек (АКИpress) – После продолжительной болезни на 71 году жизни скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Жалгап Казакбаев.

Он долгое время работал директором Кара-Балтинского горнорудного комбината, работал советником директора КГРК и губернатором Чуйской области.

Депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша КР двух первых созывов.

Похороны пройдут в 10:00 6 июля в Кара-Балте.

Источник - kg.akipress.org
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