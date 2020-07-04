В Узбекистане упразднят почти 1,2 тысячи сельских школ. За ненадобностью

08:54 05.07.2020

В Узбекистане упразднят почти 1,2 тысячи филиалов школ - что будет вместо них© Sputnik / Евгений Епанчинцев



В Министерстве народного образования считают, что организовать качественное обучение в таких филиалах невозможно из-за малого количества учеников.



В Узбекистане планируется прекратить деятельность почти 1,2 тысячи филиалов школ. Они будут поэтапно превращены в полноценные школы.



"За последние два года было закрыто 149 филиалов школ, 125 из которых получили статус школы. Однако 1179 филиалов школ все еще функционируют. Их тоже нужно постепенно сокращать и превращать в полноценные школы в густонаселенных пунктах", - говорится в сообщении Министерства народного образования.

В ведомстве считают, что в филиалах нет возможности обеспечить учащимся комфортные условия и организовать качественное образование в рамках бюджета из-за небольшого количества учеников.



© SPUTNIK / КИРИЛЛ БРАГА

В школах будут введены новые факультативные предметы

В частности, обычно филиалы состоят из 1-2 классов, в которых учатся по два-три ученика 1−3 классов на одном занятии.



Отметим, что власти республики уделяют внимание совершенствованию не только условий учащихся, но и учебного процесса.



Так, в скором времени количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ Узбекистана, сократится до одного - это классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik.