Внук Аркадага Керим стал победителем конкурса "Золотой век туркмен"

09:14 05.07.2020

Внук президента стал победтелем конкурса "Золотой век туркмен"

Керимгулы (Керим) Бердымухаммедов стал лауреатом конкурса "Türkmeniň Altyn asyry" ("Золотой век туркмен"), учрежденного и патронируемого его дедом, президентом Курбанкули Бердымухаммедовым для поощрения деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей.



Постановление об итогах конкурса было подписано президентом Бердымухаммедовым 27 июня в рамках Дня работников культуры и поэзии Махтумкули Фраги. В соответствии с документом, победители получили золотые цепочки президента Туркменистана и 3,5 тыс. манатов (1 тыс. долл. США по курсу ЦБ Туркменистана). Танцевальные ансамбли награждались денежными призами в размере 10,5 тыс. манатов, а бригады, соткавшие лучшие ковры, получили от 2,8 тыс. до 70,7 тыс. манатов.



Всего на призы Центробанк выделил из Благотворительного фонда Президента 574 тыс. манатов, или 164 тыс. долларов.



Торжественная церемония чествования победителей и вручения Президентских премий состоялась 28 июня в столичном центре "Мизан".



Что касается кандидатуры Керимгулы, которому в 2020 году исполняется 18 лет, об объявлении его победителем конкурса на соискание премии "Türkmeniň Altyn asyry" было принято специальное постановление Меджлиса (парламента), которое было подписано его председателем Гульшат Мамедовой.



Как следует из текста документа, "учитывая вклад в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях, а также ходатайство комиссии по отбору победителей конкурса", Меджлис Туркменистана постановил объявить Керимгулы Бердымухаммедова лауреатом Президентской премии "Türkmeniň Altyn asyry" и наградить его золотой цепочкой и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами.



В день 63-летия деда Керим порадовал его исполнением двух новых композиций - "Meniň ülkäm" и "Toý waspy".