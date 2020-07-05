 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.07.2020
16:55  Кыргызстанцы смогут получать пенсии и пособия в Турции
16:53  Как уничтожить Америку изнутри: Washington Examiner
16:29  Колумб, бедолага. В США продолжают крушить "расистские" памятники
16:27  Захват земли в Узбекистане. Как украсть спортплощадку
16:22  Молодежь Китая на пути к "китайской мечте", - Р.Алимов
13:31  Аркадаг поменял вице-премьера, минфина, глав "Туркменгаза" и ГоскомТВ
10:56  Эрдоган может стать заместителем председателя Си по исламу, - Ст.Тарасов

10:48  "Пневмония" убила 51-летнего казахстанского актера и каскадера Мурата Мукашева
09:29  Умер от "пневмонии" мэтр казахстанской спортивной журналистики, известный комментатор Диас Омаров
09:14  Внук Аркадага Керим стал победителем конкурса "Золотой век туркмен"
08:54  В Узбекистане упразднят почти 1,2 тысячи сельских школ. За ненадобностью
08:33  Умер Жалгап Казакбаев - экс-губернатор Чуйской области и депутат Парламента Киргизии
00:50  Вирус убил экс-замминистра здравоохранения и образования Киргизии Абдиманнапа Муратова
00:46  80 мероприятий к 80-летию Елбасы в одном Таразе! КазБюджет не треснет?
00:44  Назначены новые главы трех вузов в Ташкенте
00:42  Российская армия на Ближнем Востоке смогла обкатать более трехсот видов оружия, - В.Сокирко
00:36  Корона-депрессия: Южная Европа не восстановится уже никогда, - Гийом Дюроше
00:34  Умер один из создателей киргизской советской промышленности Виктор Угаров
00:33  Иран не сдается. Экспорт иранской нефти пойдет по новому маршруту, - Д.Юрганов
00:32  "Позитивная дискриминация"? Флаги борцов с пандемией становятся все более радужными, - И.Друзь
00:26  Кто и как победит в битве за свободу слова в Киргизии, - А.Ажиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Внук Аркадага Керим стал победителем конкурса "Золотой век туркмен"
09:14 05.07.2020

Внук президента стал победтелем конкурса "Золотой век туркмен"
Керимгулы (Керим) Бердымухаммедов стал лауреатом конкурса "Türkmeniň Altyn asyry" ("Золотой век туркмен"), учрежденного и патронируемого его дедом, президентом Курбанкули Бердымухаммедовым для поощрения деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей.

Постановление об итогах конкурса было подписано президентом Бердымухаммедовым 27 июня в рамках Дня работников культуры и поэзии Махтумкули Фраги. В соответствии с документом, победители получили золотые цепочки президента Туркменистана и 3,5 тыс. манатов (1 тыс. долл. США по курсу ЦБ Туркменистана). Танцевальные ансамбли награждались денежными призами в размере 10,5 тыс. манатов, а бригады, соткавшие лучшие ковры, получили от 2,8 тыс. до 70,7 тыс. манатов.

Всего на призы Центробанк выделил из Благотворительного фонда Президента 574 тыс. манатов, или 164 тыс. долларов.

Торжественная церемония чествования победителей и вручения Президентских премий состоялась 28 июня в столичном центре "Мизан".

Что касается кандидатуры Керимгулы, которому в 2020 году исполняется 18 лет, об объявлении его победителем конкурса на соискание премии "Türkmeniň Altyn asyry" было принято специальное постановление Меджлиса (парламента), которое было подписано его председателем Гульшат Мамедовой.

Как следует из текста документа, "учитывая вклад в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях, а также ходатайство комиссии по отбору победителей конкурса", Меджлис Туркменистана постановил объявить Керимгулы Бердымухаммедова лауреатом Президентской премии "Türkmeniň Altyn asyry" и наградить его золотой цепочкой и 3500 (тремя тысячами пятьюстами) манатами.

В день 63-летия деда Керим порадовал его исполнением двух новых композиций - "Meniň ülkäm" и "Toý waspy".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gundogar.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593929640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат
- Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в РК
- Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса
- Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
- "Выбор стоит между плохим и очень плохим сценарием": какие последствия ждут Казахстан от повторного карантина или его не введения
- Рейтинг оценки эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2020 года)
- Кадровые перестановки
- Аренда элитных авто и шикарных апартаментов: на что тратит деньги дистрибьютор лекарств "СК-Фармация"?
- Предложения по альтернативным мерам реагирования властей в текущей ситуации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  