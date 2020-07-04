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|Умер от "пневмонии" мэтр казахстанской спортивной журналистики, известный комментатор Диас Омаров
09:29 05.07.2020
Скончался известный спортивный журналист и комментатор Диас Омаров
На протяжении многих лет отечественный спорт у миллионов болельщиков ассоциировался с голосом Диаса Омарова.
Утром 5 июля ушел из жизни мэтр казахстанский спортивной журналистики, известный комментатор Диас Омаров, сообщает zakon.kz.
Ветеран "Кайрата" умер от двусторонней пневмонии и не дожил до своего 80-летия три с небольшим месяца.
Он родился в Алматы в 1940 году. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени Сергея Кирова (КазНУ имени аль-Фараби). В 1966 году начал работу спортивного комментатора на "Казтелерадио". В 1998 году стал работать на телеканале "Хабар".
Омаров передавал новости с Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, во время которой произошел теракт, также он комментировал соревнования на Летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году.