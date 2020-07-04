"Пневмония" убила 51-летнего казахстанского актера и каскадера Мурата Мукашева

10:48 05.07.2020

Сегодня утром скончался известный актер, каскадер Мурат Мукашев. Об этом сообщили его друзья в Facebook, передает zakon.kz.



"Сегодня утром ушел из жизни мой брат, друг, актер, каскадер Мурат Мукашев. До сих пор не верится.Соболезнования родным и близким", - написал на своей странице в Facebook Жайдарбек Кунгужинов.



"Спустя неделю болезни, от пневмонии, не стало нашего брата Мурата Мукашева, - пишет Санжар Мади. - Не счесть количество проектов, которые мы прошли вместе.. я знаю Мурика, почти с детства. Мы соседи, всегда знал, что можно на него рассчитывать. Всегда по-доброму подшучивали друг над другом. Наши дети дружили. Просто невозможно поверить во все это. Какой-то сюр…".



Мурат Мукашев родился 7 сентября 1968 года в Алматы.



Окончил индустриальный техникум, служил в армии.



В 3 года попал в эпизод в к/ф "Белый автомобиль" (предыстория фильма "Алпамыс идет в школу").



Снимался в фильмах "Мой дом на зеленых холмах", "Омпа", "Обратная сторона", "Кто Вы, господин Ка?", "Айша", "Марко Поло", "Весь мир у наших ног" и других.