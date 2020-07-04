Эрдоган может стать заместителем председателя Си по исламу, - Ст.Тарасов

10:56 05.07.2020

Ход событий ведет Анкару к поискам нового места в мировой и региональной политике. В турецком случае смена националистической ориентации может привести к синтезу исламизма с марксизмом.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 4 июля 2020,



Сбываются пророчества известного английского обозревателя Стюарта Джеффриза, который писал в The Guardian, что когда "капитализм во всем мире стает переживать глобальный кризис, все станут искать ему альтернативы, обращая взоры к марксизму, и одному только Богу известно, чем это может закончиться".



Действительно, даже в Турции заметно повышается интерес к марксизму, его базовые понятия введены в университетские курсы по экономике, а сама идеология марксизма уже не считается запретной. Более того, в Турции периодически начинают переиздавать труды Карла Маркса. При этом в издательствах утверждают, что тот же "Капитал" не представляет "для общества никакой политической опасности, так как страны, которая импортировала марксизм - СССР - уже не существует, а возрастающий интерес к марксизму связан даже не с финансовым кризисом, поразившим мировую экономику, а иными, новыми политическими и геополитическими обстоятельствами". Турецкое издание Usak, обозначая падение влияния в мире прежних западных сил в лице США и Европы, предвидит неизбежный крен страны "в сторону Азии, прежде всего Китая". Оно высказывает предположение, что выстраивать отношения по линии Анкара - Пекин "на безыдейной неолиберальной основе, как это удается с Москвой, выйти на необходимый уровень взаимодействия может не получиться". Даже несмотря на то, что китайские политические, дипломатические и научные круги оценивают Турцию как азиатскую страну, занимающую выгодную стратегическую позицию в мире и обладающую политической и экономической устойчивостью, которая представляет собой "зону перехода" в межрегиональном пространстве.



В этой связи многие турецкие эксперты считают необходимым изучить опыт взаимодействия основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля с московскими большевиками в 1920-х годах прошлого века и попытаться ретранслировать его и на Китай. Это сейчас многие востоковеды усматривают определенные угрозы в стремлении Анкары возглавить процессы формирования единого "тюркского мира". А когда-то этот геополитический проект активно поддерживался московскими большевиками, мечтавшими о "мировой революции". Что же касается Кемаля, то он даже пошел на создание Коммунистической партии, вступил в идеологическую дискуссию с кремлевскими стратегами о возможных социалистических реформах и преобразованиях в стране, давал понять, что намерен вести дело к построению социализма в своей стране, рассуждал о единстве исторических судеб. В 1920-1922 годах большевики встали на сторону Кемаля, ведшего борьбу против греческих, британских, французских и итальянских войск. Но так продолжалось до того момента, когда ресурс использования в качестве инструментария московских большевиков в процессе национально-освободительной борьбы Турции был исчерпан. В 1923 году Ататюрк распорядился запретить Коммунистическую партию, а ее руководство репрессировал. Он переиграл Сталина, что тот не смог ему простить.



Удастся ли Эрдогану провести подобную операцию с Китаем, выйти на проект "тюркского мира от Адриатики до Китайской стены"? Он стал разворачивать Турцию в сторону исламского мира в ситуации, когда идеология исламизма политически дискредитирована. По мнению ряда турецких экспертов, ее можно было бы "освежить", используя наработки Коминтерна по синтезу ислама с марксизмом, чтобы на этой идейной основе начать сближение с коммунистическим Китаем, опираясь на общность истории и культуры с народами постсоветских тюркоязычных государств, продвигая идею "центрального государства", призванного стать осью Евразии. При этом Эрдогану необходимо на этом направлении опередить Путина, выставляя новую внешнюю политику с трансформирующейся идеологической составляющей и инструментарий для решения новых стратегических задач. Неудачные попытки Турции вступить в ЕС, разочарование в союзниках при выстраивании политики на Ближнем Востоке и "европейском проекте", рост антиамериканизма обуславливают необходимость пересмотра внешней политики республики, выдвижения новой философской концепции построения страны на основе возвращения к основным ценностям ислама в сочетании с марксизмом при сохранении националистической идеологии.



Одним словом, ход событий ведет Анкару к поискам нового места в мировой и региональной политике. Но примет ли ее игру Пекин?



4 июля 2020



Ст.Тарасов