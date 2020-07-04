Аркадаг поменял вице-премьера, минфина, глав "Туркменгаза" и ГоскомТВ

13:31 05.07.2020

Назначен новый ректор Института международных отношений

Президент Туркменистана освободил Баба Захирова от должности ректора Института международных отношений Министерства иностранных дел в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Джумамурад Курбангельдыев.



04.07.2020, 08:49 Гундогар

М. Гельдыниязов освобожден от должности министра образования

Мамедмурад Гельдыниязов, назначенный в январе 2018 года министром образования Туркменистана, освобожден от этой должности и назначен заведующим отделом образования и общественности Кабинета министров Туркменистана.



Ранее, в Меджлисе Туркменистана V созыва (2014-2018 г.г.) М. Гельдыниязов возглавлял комитет по науке, образованию, культуре и молодежной политике.



Новым министром образования указом президента назначен Оразгельды Курбанов, являвшийся до этого назначения ректором Туркменского государственного педагогического института им. Сейитназара Сейди.



Ректором Туркменского государственного педагогического института им. Сейди назначен Курбангельды Мухаммедов.



04.07.2020, 08:16 Гундогар

Назначен министр спорта и молодежной политики

Президент Туркменистана подписал указ о назначении Гулмурада Агамурадова министром спорта и молодежной политики. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого министерства.



Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 года в ходе заседания Кабинета министров за серьезные недостатки, допущенные в работе, а также с учетом неоднократных выговоров от должности министра спорта и молодежной политики был освобожден Даянч Гулгельдыев.



Президент Курбанкули Бердымухаммедов посчитал неудовлетворительным руководство Гулгельдыевым вверенной ему структурой. Было отмечено, что подготовке спортсменов и их здоровью уделяется недостаточно внимания, а спортивные соревнования, несмотря на наличие в стране современно оборудованных спортивных объектов, проводятся на открытых площадках, несмотря на аномально жаркие погодные условия. Кроме того, недовольство президента было вызвано также проблемами, касающимися молодежной политики, особенно в велаятах.



04.07.2020, 03:09 Гундогар

Назначен новый председатель Госкорпорации "Туркменгеология"

Указом президента Мердан Розыев назначен председателем Государственной корпорации "Türkmengeologiýa". Да этого назначения он занимал должность заместителя председателя Госкорпорации "Türkmengeologiýa" по буровым работам.



Бывший руководитель госкорпорации, назначенный в марте 2017 года, Шахим Абдрахманов освобожден от должности и назначен ректором Международного университета нефти и газа вместо Хаджимухаммеда Гельдыева в связи с его переходом на другую работу.



04.07.2020, 02:41 Гундогар

Мурад Арчаев освобожден от должности председателья Госконцерна "Туркменгаз"

Президент Туркменистана за допущенные недостатки в работе освободил Мурада Арчаева от должности Государственного министра Туркменистана–председателя Государственного концерна "Türkmengaz".



На его место назначен Батыр Аманов, с февраля 2019 года занимавший должность генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Временное исполнение обязанностей генерального директора ТКНПЗ возложено на главного инженера этого предприятия.



М. Арчаев был назначен Государственным министром Туркменистана–председателем Государственного концерна "Türkmengaz" в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и необеспечение выполнения государственных заданий ему был объявлен выговор.



04.07.2020, 02:08 Гундогар

Назначен новый министр финансов и экономики Туркменистана

Указом президента Туркменистана Мухаммедгельды Сердаров назначен министром финансов и экономики Туркменистана. С августа 2019 года он являлся заместителем главы данного министерства.



М. Сердаров также назначен национальным координатором по международной технической помощи Европейского Союза от правительства Туркменистана и управляющим Всемирным банком от Туркменистана.



Эзизгельды Аннамухаммедов, назначенный на должность министра финансов и экономики и представителя в упомянутых международных структурах в феврале 2020 года, освобожден от этих обязанностей и назначен заведующим отдела по банковским и международным финансовым организациям Кабинета министров.



04.07.2020, 01:42 Гундогар

Назначен новый руководитель Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии

Президент Турменистана подписал указ о назначении Арслана Аширова председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Ранее А. Аширов занимал должность заместителя председателя Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ).



Бывший руководитель Госкомитета Нурмамед Карлиев освобожден от должности за серьезные недостатки, допущенные в работе.



Н. Карлиев был назначен председателем Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии в феврале 2017 года. Он сменил на этой должности Максата Алтаева, занимавшего ее с января 2013 года.



В мае 2019 года Н. Карлиеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за работой телерадиоканалов был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайший срок допущенных в работе недостатков.



04.07.2020, 01:37 Гундогар

Вице-премьер Абдыева после двух выговоров отправлена в отставку

Указом президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедова Бахаргуль Абдыева освобождена от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. О новом назначении не сообщается.



Б. Абдыева была назначена вице-премьером-куратором сферы культуры и средств массовой информации в январе 2018 года. Ей, в частности, было поручено заняться вопросом открытия в Туркменистане института журналистики и массовых коммуникаций. Ранее она являлась заведующей отделом культуры Кабинета министров Туркменистана.



В ходе заседания Кабинета министров 22 мая с.г. президент напомнил Бахаргуль Абдыевой о необходимости как можно скорее "выводить отечественные СМИ на уровень современных стандартов", так как "статьи в прессе и передачи национального телевидения не соответствуют требованиям времени", и объявил ей выговор с последним предупреждением за недостатки в работе.



Год назад, в июле 2019 г. Абдыева уже получала выговор с требованием "готовить на теле- и радиоканалах содержательные, интересные передачи по случаю национальных праздников, а в театрах - спектакли и музыкальные постановки, прославляющие туркменский народ".



Новым вице-премьером, курирующим в правительстве сферу культуры и СМИ, назначена Мяхриджемал Мамедова, ранее занимавшая должность заместителя хякима Марыйского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту.



Заместителем хякима Марыйского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту назначена занимавшая должность замминистра образования Туркменистана, курирующего высшие и средние профессиональные школы, Акнабат Атабаева.