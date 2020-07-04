Захват земли в Узбекистане. Как украсть спортплощадку

16:27 05.07.2020 ЗАХВАТ ЗЕМЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ. КАК УКРАСТЬ СПОРТПЛОЩАДКУ



Суббота, 04 Июля 2020



Изъятие земельных участков, передаваемых/продаваемых администрациями районов и городов тем или иным частным застройщикам для возведения "элитных" жилых комплексов, несмотря на отсутствие особого покупательского спроса, приобретает в Узбекистане все большие масштабы. В ходе этого нарушаются все действующие законы и градостроительные нормы, на что суды, очевидно действующие в сговоре с заинтересованными сторонами, не обращают ни малейшего внимания. Это наглядно видно при рассмотрении каждой истории захвата "бесхозной" территории. В случае, который описывается ниже, была нагло захвачена спортивная площадка посреди густонаселенного района Ташкента.



КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКА



30 декабря 2019 года хоким (глава администрации) столицы Джахонгир Артыкходжаев издал решение №1836 "Об отводе земельных участков ООО "Perfect universal servis" в населенных пунктах в качестве компенсации и за изъятие земли для строительства "Сити" ("элитных" многоэтажек - ред.) в Юнусабадском районе г. Ташкента". По-видимому, у фирмы забрали участок для застройки, и градоначальник решил компенсировать уважаемому собственнику понесенные убытки.



Неведомой строительной фирме было отведено три земельных участка, в том числе площадка в 0,2 гектара на территории Чиланзарского района столицы. В решении Артыкходжаева говорится, что "свободный от застройки участок" находится на 8-м квартале многоэтажного массива, между домами № 52 и № 53.



Однако вплоть до февраля текущего года эти самые 0,2 гектара являлись физкультурно-спортивной и детской площадкой для целой группы домов (37, 38, 39, 40, 52, 53, 54 и 39а), где проживает более трех тысяч человек. Весь 8-й квартал Чиланзара объединен в махаллю (микрорайон) "Нафосат", с более чем 10-тысячным населением.



В микрорайоне отсутствуют предусмотренные физкультурно-спортивные сооружения, так как все резервные территории, оставленные для возведения объектов (не путать с детской игровой площадкой для дошкольников) были заняты под уплотняющую многоэтажную и индивидуальную застройку еще до 2008 года. За этот период в квартал было втиснуто 10 многоэтажных домов (восемь 4-х этажных домов и два 9-ти этажных), а также индивидуальные особняки. Что само по себе является нарушением права граждан на необходимое обеспечение объектами спортивно-оздоровительного значения.



Детская и спортивная площадка на 8-м квартале Чиланзара (Ташкент)



Площадка, которую заняло ООО "Perfect universal servis" под строительство 8-этажного жилого дома - единственное место, где жители могут осуществить свое законное право на пользование объектами оздоровительно-спортивного назначения.



Все планировочные проектные работы в области градостроительства в Узбекистане ведутся в соответствии с действующими градостроительными нормами ШНК-2.07.01-03* (Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари; Строительные нормы и правила (СНИП) - ред.), "Градостроительство. Планирование развития застройки территорий городских и сельских населенных пунктов". Они составлены на основе Градостроительного кодекса, опирающегося на конституцию, в преамбуле которой говорится о стремлении "обеспечить достойную жизнь гражданам республики".



Согласно ШНК-2.07.01-03* (раздел VII "Учреждение и предприятия обслуживания", глава "Физкультурно-спортивные сооружения", таблица 26), ДЛЯ МИКРОРАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ В 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НЕОБХОДИМО 2,0 ГЕКТАРА ТЕРРИТОРИИ (это с вычетом детских игровых площадок для дошкольников и младших школьников на придомовых территориях)".



До недавних пор существовала еще одна важная норма. В постановлении президента Узбекистана Ислама Каримова от 27 декабря 2011 года "О мерах по наведению должного порядка в проектировании и строительстве объектов социального и гражданского назначения" говорилось: "Категорически запретить: …размещение, проектирование и строительство отдельно стоящих объектов производства, торговли, общественного питания, сервисного обслуживания и рыночной инфраструктуры, не предусмотренных утвержденными генеральными планами, на территории завершенных строительством массивов, жилых многоэтажных микрорайонов (кварталов) в городах, поселках и районных центрах".



Однако в соответствии с постановлением президента Мирзиеева от 20 апреля 2018 года "О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности" постановление предыдущего президента утратило свою силу.



НА СТОРОНЕ ЗАСТРОЙЩИКА



10 марта жители махалли "Нафосат" подали заявление в суд по административным делам Чиланзарского района столицы с просьбой отменить решение Ташгорхокимията об отводе земли под строительство многоэтажного дома на месте физкультурной площадки. Суд сообщил, что рассмотрение начнется в течение пяти дней. Но и после 15 марта никакой реакции со стороны суда не было.



В 20-х числах марта был объявлен режим "самоизоляции". Представители населения махалли-микрорайона по телефону обратились за уточнениями в Чиланзарский административный суд и услышали, что в связи с большой загрузкой их дело предано в суд по административным делам Учтепинского района.



Наконец на 22 мая было назначено первое заседание суда. Люди, проживающие в махалле "Нафосат", подали заявление с просьбой вернуть их дело обратно в Чиланзарский суд, мотивируя свою просьбу трудностями транспортного характера. В этом им было отказано. Тогда они попросили приостановить строительство, объявив запрет до вынесения решения суда. И снова им было отказано.



Самое возмутительное, что на первом заседании суда должен был присутствовать и представитель застройщика. Но он, как выяснилось, в это время руководил началом рытья котлована!



Как объяснил застройщик - замдиректора фирмы ООО "Perfect universal servis" по имени Улугбек, "хокимият настоял на начале строительства именно в этот день, несмотря на сомнения застройщика".



Детская и спортивная площадка на 8-м квартале Чиланзара (Ташкент)



Согласно главе 5 "Градостроительного кодекса республики Узбекистан", в подобных случаях требуется согласие жителей, заинтересованных в рассматриваемой территории. Такого согласия у застройщика нет, и он не может получить его, так как большая часть жителей против строительства жилого дома на их единственной спортивной площадке.



Судья Ж. Курбанов (председатель суда по административным делам Учтепинского района столицы) на каждом заседании уверял, что он совершенно беспристрастен и объективен. После четвертого заседания суда у представителя жителей махалли "Нафосат" зародилось сомнение в его беспристрастности. Особенно после того, как по заявлению и за плату в канцелярии суда истцами были получены копии материала дела, в котором не было ни одного заявления от жителей, ни одного протокола заседаний судебного разбирательства. Но присутствовали все документы, будто бы подтверждающие правильность действий хокимията и подчиненных ему организаций, которыми выдавались т.н. "заключения и согласования". При первом же рассмотрении выяснилось, что они не имеют силы, поскольку носят условный характер, а это недопустимо с точки зрения нормативно-правовых актов о делопроизводстве, а также действующих градостроительных норм (Градостроительный кодекс, СНИПы).



Для соблюдения формальности судом были приглашены представители кадастровой службы и городского управления строительства (бывшее ГлавАПУ). Ни один из них не смог ответить на вопросы по размещению объекта строительства, так как они оказались специалистами в другой области, не имеющей никакого отношения к рассматриваемому делу.



В частности, представитель городского управления строительства вообще оказался непрофильным специалистом и прямо признался, что управление уже второй год находится в состоянии эксперимента и сейчас в штате нет ни одного архитектора.



Единственная польза от представителя ГУСа выразилась в том, что он предоставил суду документ, в котором указывалось на необходимость соблюдения градостроительных норм (ШНК-2.07.01-03*), а также получения согласия жителей микрорайона. Несмотря на то, что последние неоднократно просили предоставить копию этого документа, суд скрыл его, не приобщив к делу.



Представитель населения махалли попросил судью пригласить архитектора-градостроителя, но судья посчитал, что вызов компетентного специалиста совершенно не нужен.



Отчаявшись что-либо доказать, жители наняли двух адвокатов (из адвокатской фирмы "Yur Prof"). На пятом заседании они подали судье заявления о необходимости дополнительного рассмотрения дела и проведении экспертизы с запросом необходимых документов и вызовом специалистов научно-исследовательского института Градостроительства - ОАО "УзшахарсозликЛИТИ" и других ведомств. При этом адвокатом Б. Толибовым был озвучен градостроительный расчет, основанный на нормативных показателях плотности застройки (ШНК-2.07.01-03*), доказывающий недопустимость в существующих условиях подобного строительства.



Однако судья Курбанов вновь отказал в проведении нормативно-градостроительной экспертизы, мотивируя это тем, что суд уже переходит к прениям.



После этого адвокаты подали заявление об отводе судье. Но и в этом случае им было отказано.



По итогам судебной волокиты, которая длилась ровно месяц (с 22 мая по 22 июня), жители микрорайона получили судебное определение о том, что их заявление по форме не соответствует требованиям гражданского процессуального кодекса, и поэтому суд не имеет полномочий для решения данного заявления, так как это относится к компетенции городского кенгаша (совета) народных депутатов г. Ташкента.



Возникает вопрос: почему суд не отказал в принятии заявления до начала рассмотрения, если таковы требования законодательства? Вместо этого Чиланзарский административный суд вынес определение о принятии заявления к рассмотрению, а затем дело было передано в Учтепинский суд, в связи с большим количеством поступивших дел.



В общем, через месяц жители оказались на исходной позиции - им сообщили, что они должны снова подать исковое заявление в Чиланзарский административный суд и начать все сначала.



Получается, что суд, вместо того, чтобы решить вопрос, поставленный в заявлении на основании закона, и помочь жителям махалли "Нафосат", своими незаконными действиями усугубил положение граждан, обратившихся в суд, и умышленно затянул время ради решения вопроса в пользу ответчиков - ташкентского городского хокимията и застройщика.



Ни слова не сказано о незаконном размещении строительства или хотя бы о его приостановке. Суд не принял никаких мер по предотвращению отрицательных последствий строительства на условия проживания населения всего микрорайона, то есть он мог бы удовлетворить ходатайство о наложении временного запрета на ведение строительных работ до выяснения законности решения хокима. Вместо этого судья стращал их тем, что если они проиграют в суде, то им придется возмещать убытки застройщика за время простоя. Так что строительство идет полным ходом - 22 мая была еще ровная площадка, а 22 июня уже возводится цокольный этаж.



Напомним, что 25 июня при получении взятки был задержан руководитель отдела хокимията Чиланзарского района Ташкента. Позже Генеральная прокуратура сообщила о помещении под стражу его пособника - заместителя начальника управления капитального строительства администрации столицы. Чиновники получили 50 тысяч долларов задатка за содействие предпринимателю в оформлении его права собственности на участок площадью в один гектар за 1,4 миллиона долларов. Очевидно, таковы сегодня расценки.



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Соб. инф Источник - asiaterra.info

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