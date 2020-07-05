 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.07.2020
16:55  Кыргызстанцы смогут получать пенсии и пособия в Турции
16:53  Как уничтожить Америку изнутри: Washington Examiner
16:29  Колумб, бедолага. В США продолжают крушить "расистские" памятники
16:27  Захват земли в Узбекистане. Как украсть спортплощадку
16:22  Молодежь Китая на пути к "китайской мечте", - Р.Алимов
13:31  Аркадаг поменял вице-премьера, минфина, глав "Туркменгаза" и ГоскомТВ
10:56  Эрдоган может стать заместителем председателя Си по исламу, - Ст.Тарасов

10:48  "Пневмония" убила 51-летнего казахстанского актера и каскадера Мурата Мукашева
09:29  Умер от "пневмонии" мэтр казахстанской спортивной журналистики, известный комментатор Диас Омаров
09:14  Внук Аркадага Керим стал победителем конкурса "Золотой век туркмен"
08:54  В Узбекистане упразднят почти 1,2 тысячи сельских школ. За ненадобностью
08:33  Умер Жалгап Казакбаев - экс-губернатор Чуйской области и депутат Парламента Киргизии
00:50  Вирус убил экс-замминистра здравоохранения и образования Киргизии Абдиманнапа Муратова
00:46  80 мероприятий к 80-летию Елбасы в одном Таразе! КазБюджет не треснет?
00:44  Назначены новые главы трех вузов в Ташкенте
00:42  Российская армия на Ближнем Востоке смогла обкатать более трехсот видов оружия, - В.Сокирко
00:36  Корона-депрессия: Южная Европа не восстановится уже никогда, - Гийом Дюроше
00:34  Умер один из создателей киргизской советской промышленности Виктор Угаров
00:33  Иран не сдается. Экспорт иранской нефти пойдет по новому маршруту, - Д.Юрганов
00:32  "Позитивная дискриминация"? Флаги борцов с пандемией становятся все более радужными, - И.Друзь
00:26  Кто и как победит в битве за свободу слова в Киргизии, - А.Ажиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Колумб, бедолага. В США продолжают крушить "расистские" памятники
16:29 05.07.2020

Протестующие в США снесли памятник Колумбу

В американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива, сообщает местное издание The Baltimore Sun.

Протестующие с криками на фоне фейерверка в честь Дня независимости накинули веревки на статую и скинули ее с постамента. Затем они выкатили ее к берегу и сбросили в воду.

Статуя из мрамора была установлена в 1984 году. Кроме нее, в Балтиморе установлены еще два памятника Христофору Колумбу.




Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Протесты против расизма все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников историческим фигурам. Так, в июне был снесен памятник Колумбу городе Ричмонд (штат Вирджиния).

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593955740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат
- Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в РК
- Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса
- Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
- "Выбор стоит между плохим и очень плохим сценарием": какие последствия ждут Казахстан от повторного карантина или его не введения
- Рейтинг оценки эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2020 года)
- Кадровые перестановки
- Аренда элитных авто и шикарных апартаментов: на что тратит деньги дистрибьютор лекарств "СК-Фармация"?
- Предложения по альтернативным мерам реагирования властей в текущей ситуации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  