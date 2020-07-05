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|Колумб, бедолага. В США продолжают крушить "расистские" памятники
16:29 05.07.2020
Протестующие в США снесли памятник Колумбу
В американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива, сообщает местное издание The Baltimore Sun.
Протестующие с криками на фоне фейерверка в честь Дня независимости накинули веревки на статую и скинули ее с постамента. Затем они выкатили ее к берегу и сбросили в воду.
Статуя из мрамора была установлена в 1984 году. Кроме нее, в Балтиморе установлены еще два памятника Христофору Колумбу.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Протесты против расизма все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников историческим фигурам. Так, в июне был снесен памятник Колумбу городе Ричмонд (штат Вирджиния).