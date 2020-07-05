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Кыргызстанцы смогут получать пенсии и пособия в Турции
16:55 05.07.2020

Договор подписали в Анкаре два года назад. Тогда пояснялось, что будет засчитываться стаж работы гражданина как в Кыргызстане, так и в Турции.

БИШКЕК, 5 июл - Sputnik. Кыргызстанцы смогут получать пенсии и пособия за время работы на территории Турции, сообщает посольство КР в этой стране.

2 июля вступил в силу договор о социальном обеспечении между правительствами КР и Турции. Решение о его ратификации было принято главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в апреле.

Президент Кыргызстана ратифицировал договор в январе 2019 года. Документ был подписан в апреле 2018-го, когда Жээнбеков совершил официальный визит в Турцию. Два года назад в Соцфонде давали пояснение, что, если гражданин КР проработает 10 лет на родине и 15 - в Турции, а затем выйдет на пенсию, ее будут выплачивать за 25 лет стажа (15 лет должна оплачивать Турецкая Республика, 10 - Кыргызстан).

Такие же меры согласно договору коснутся и турецких граждан, которые работают в Кыргызстане. Правила касаются граждан обеих стран, которые легально трудоустроены.

Также договором предусматривается, что выплаты по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, пособий по беременности и родам и временной нетрудоспособности, пособий на погребение будут осуществляться в соответствии с законодательством двух государств.

Источник - Sputnik
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