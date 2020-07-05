Пилотов "Формулы-1" заставили встать на колено в знак поддержки Black Lives Matter

20:34 05.07.2020

Пушков назвал акцию на гонке F1 началом "экспансии псевдо-ценностей"



5 июля 2020, Алексей Дегтярев



Акция по поддержке движения Black Lives Matter, в ходе которой пилоты F1 встали на колени, является началом экспансии новых псевдо-ценностей, уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



"Это – только начало экспансии новых псевдо-ценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм – международные организации", – прокомментировал Пушков в своем телеграм-канале акцию на гонке "Формулы 1" Гран-при Австрии.



По его мнению, карательные меры обязательно будут введены, это "вопрос времени".



"Статья 79 Конституции была скорректирована как нельзя вовремя", – заключил сенатор.



Напомним, обновленная статья 79 Основного закона России гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем российской Конституции, не подлежат исполнению в Российской Федерации.



Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.



Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.