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Пилотов "Формулы-1" заставили встать на колено в знак поддержки Black Lives Matter
20:34 05.07.2020

Пушков назвал акцию на гонке F1 началом "экспансии псевдо-ценностей"

5 июля 2020, Алексей Дегтярев

Акция по поддержке движения Black Lives Matter, в ходе которой пилоты F1 встали на колени, является началом экспансии новых псевдо-ценностей, уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Это – только начало экспансии новых псевдо-ценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм – международные организации", – прокомментировал Пушков в своем телеграм-канале акцию на гонке "Формулы 1" Гран-при Австрии.

По его мнению, карательные меры обязательно будут введены, это "вопрос времени".

"Статья 79 Конституции была скорректирована как нельзя вовремя", – заключил сенатор.

Напомним, обновленная статья 79 Основного закона России гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем российской Конституции, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

Источник - vz.ru
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