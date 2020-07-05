Журналистам Таджикистана заткнули рты штрафами. Душанбе откладывает транзит власти, - В.Панфилова

21:49 05.07.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



5.07.2020



таджикистан, коап, административные правонарушения, ук, сми, штраф, пандемия, коронавирус Эмомали Рахмон ужесточил цензуру и отправился в регионы. Фото со страницы президента Таджикистана в Flickr

В Таджикистане 6 июля вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за распространение ложной информации в СМИ о пандемии и штрафы за отсутствие масок. Журналисты назвали эти новшества ужесточением цензуры. Эксперты считают, что власть накануне президентских выборов, намеченных на октябрь 2020 года, усиливает давление на прессу.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поправки в Административный и Уголовный кодекс, ранее одобренные обеими палатами парламента, подписал 4 июля. В пресс-службе главы государства прокомментировали, что новшества "направлены на предотвращение распространения COVID-19 и предусматривают виды наказания для лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы, в том числе ограничительные карантинные меры". Например, за распространение ложной информации в СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции – от 580 сомони для физических лиц (около 58 долл.) до 11,6 тыс. (1160 долл.) для юридических. Граждане без защитных масок в общественных местах будут штрафоваться от 116 сомони (11,6 долл.) до 290 сомони (29 долл.)



Непонятно, что подразумевается под "недостоверной" информацией и как это будет определяться. Журналисты происходящее назвали "попыткой заткнуть рты людям и СМИ", сообщило Радио "Озоди" (таджикская служба Радио "Свобода"). Несколько международных журналистских организаций ранее призвали президента не подписывать поправки, поскольку они нарушают свободу слова.



В частности, Комитет защиты журналистов (CPJ) в своем заявлении отметил, что в поправках в законодательство не сказано, кто и как должен определять степень достоверности информации о коронавирусе. "Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Таджикистана позволяют властям под предлогом борьбы с пандемией усилить цензуру в СМИ", – считает координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.



Ранее 17 организаций гражданского общества и СМИ обратились с открытым письмом к президенту Таджикистана не подписывать предложенные парламентом поправки в Административный и Уголовный кодексы, которые, по их мнению, "серьезно ухудшат и без того сложную ситуацию со свободой слова в стране, усилят цензуру и самоцензуру среди редакций СМИ, журналистов и правозащитников, а также ограничат доступ населения к информации о распространении опасных заболеваний, тогда как граждане имеют право на получение информации об уровне заболеваемости населения и факторах, влияющих на их здоровье". Однако их президент не услышал.



Глава Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибаев заявил, что цель поправок – ограничения в доступе и распространении информации: "Этими поправками могут накануне президентских выборов воспользоваться чиновники для того, чтобы усилить давление на СМИ".



Напомним, проведение выборов президента Таджикистана запланировано на октябрь 2020 года. Пока, по словам экспертов, о предстоящей президентской гонке в стране ничто не напоминает. Разве только то, что Эмомали Рахмон, долгое время не появлявшийся на публике, начал серию рабочих поездок по регионам. Он уже посетил Хатлонскую и Согдийскую области, где гневно критиковал коррупцию и обещал создать новые рабочие места. В ближайшие дни его ожидают на Памире, в Хороге – административном центре Горно-Бадахшанской области Таджикистана.



Эксперты, анализируя ситуацию, все больше называют преждевременным вариант передачи президентских полномочий сыну Рустаму Эмомали, который стал спикером верхней палаты. "На предстоящих осенью президентских выборах можно легко предполагать очередное продление полномочий Эмомали Рахмона – передача сыну данных полномочий не вполне готова, этот плавный сценарий формирования семейной династии скорее нужно оценивать как заготовку на среднесрочную перспективу. Без малого 30-летний срок нахождения Эмомали Рахмона у власти порождает латентные противоречия даже в том кругу элиты, которая все это время допущена к участию во власти и, главное, в зависимом от власти бизнесе", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Рахмон должен еще провести соответствующую ротацию в силовом блоке, обеспечив сыну его уверенную подконтрольность. Этого пока нет – напротив, как раз в этом блоке зреют противоречия с семейным кланом действующего президента, и в этих условиях уходить на положение "лидера нации" – даже со всем объемом возможностей – было бы неосторожно. Поэтому спикер верхней палаты Рустам Эмомали – это просто очередной плановый этап не самого транзита, а его подготовки.



"Введение новых поправок играет на руку власти. Задача нынешнего этапа подготовки к транзиту власти – коррекция законодательства, которое направлено на усиление контроля за таджикским обществом", – отметил Александр Князев.