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Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет
00:02 06.07.2020

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает 80-летний юбилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алматинской области в семье работников сельского хозяйства - Абиша и Альжан Назарбаевых.

Как отмечается на сайте Елбасы, с выбором имени ребенка приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые разные имена. В конце концов бабушка новорожденного, Мырзабала, предложила: "Пусть мой ненаглядный внук носит два имени сразу - Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном".

Назарбаев: У меня два дня рождения

Фото: elbasy.kz

Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые военные и послевоенные годы.

"Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти молодого Нурсултана сохранились не только тяготы и испытания той поры, но и теплые любящие руки матери, и заботливое внимание отца. Дружная семья, братья и сестры, задушевные песни родителей. Красота блистающих вершин Алатау и увлекательные мальчишеские игры. Таким было детство всех его сверстников", - отмечается на сайте Первого Президента.

Нурсултан Назарбаев с другом, 1951 год

В 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. В 1984 году он становится председателем Совета министров Казахской ССР - самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР.

Весной 1989 года в СССР впервые состоялись альтернативные выборы в высший орган государственной власти. В июне 1989 года в Москве прошел первый Съезд народных депутатов СССР, на котором бурно обсуждались необходимость реформ, проблемы идеологии и экономики. Сразу же после завершения Съезда народных депутатов Геннадий Колбин был переведен на работу в Москву. 22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на должность первого секретаря.

Выступление на XVI съезде ЦК Компартии Казахстана в Алма-Ате, 1986 год

24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность президента Казахской ССР.

Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета республики избирается первым в истории Казахстана президентом. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку своих избирателей.

10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и провел инаугурацию Президента Казахстана. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев стал Президентом.

Фото Турар Казангапов©

В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия Президента. Новым Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Главы иностранных государств отправляют Первому Президенту Казахстана поздравления по случаю дня рождения. Назарбаева уже поздравили: король Испании Фелипе, Шавкат Мирзиеев, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко, Пан Ги Мун, а Владимир Путин записал специальное видеопоздравление для Елбасы.

Фото: Давид Акопян©

Также в этот день в стране отмечается государственный праздник - День столицы. В этом году Астане исполняется 22 года.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев написал статью о Нурсултане Назарбаеве под названием "Уроки исторической личности". Глава государства рассказал, что с тех пор, как он впервые познакомился с Назарбаевым, прошло 35 лет.

"В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве Председателя Совета министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: "Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана". Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну.

Кроме того, 3 июля в Нур-Султане состоялась церемония открытия монумента Первому Президенту. Монумент расположен в Национальном университете обороны.

Сам Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией, обратился к народу Казахстана. Он поблагодарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за поддержку, а также призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593982920
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