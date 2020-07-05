"Неопознанные самолеты" опять атаковали войска Эрдогана в Ливии

00:03 06.07.2020

Силы Хафтара предположительно применили против турок российский "подарок"

Геннадий Петров



5.07.2020



На базе Аль-Ватыя турки разместили два закупленных у США зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk средней дальности.

Турецкие системы ПВО уничтожены или повреждены на базе Аль-Ватыя в Ливии в результате внезапного авиаудара неопознанных самолетов в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на местные источники. Какие потери понесли турецкие военные, находящиеся на базе, неизвестно. Предположительно ответственность за удары несут силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.



Удар по базе нанесен сразу же после визита в Триполи министра обороны Турции Хулуси Акара и главы турецкого Генштаба Яшара Гюлера. Там они провели встречи с чиновниками Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа, который пользуется поддержкой официальной Анкары. Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", целью визита Акара и Гюлера было "ознакомление с деятельностью, связанной с заключенными ранее меморандумами". Один из них – о военном сотрудничестве Турции и ПНЕ, в соответствии с которым в войсках Сараджа находятся турецкие инструктора и советники.



Базе Аль-Ватыя, расположенной на западе Ливии, в 140 км от Триполи, отводится особое место в контактах двух сторон. С 2014 года она была под контролем сил Хафтара. Отсюда его авиация наносила удары по ливийской столице и побережью. В мае ПНЕ удалось занять Аль-Ватыя, что было оценено Сараджем как крупный военный успех. Тогда же в СМИ появилась информация, что Турция хочет создать здесь одну из двух своих постоянных военных баз. Вторая должна быть в Мисурате. Там турки собираются создать военно-морскую базу.



Хотя сообщения СМИ об организации турецких баз пока остаются сообщениями, которые ни Сарадж, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально не подтверждают, представители сил Хафтара утверждали, что по крайней мере с середины июня турки начали переброску на Аль-Ватыя своей живой силы и техники. По заявлению командования ЛНА, на базе уже находятся турецкие РЛС, комплексы радиоэлектронной борьбы Koral и системы ПВО MIM-23 Hawk. Все это и пытались уничтожить ночным авиаударом. Сообщается о восьми пораженных целях.



Командование ЛНА предпочитает говорить о "неизвестных самолетах", бомбивших Аль-Ватыя. ТАСС со ссылкой на "ливийский военный источник" сообщает о том, что атаку провела авиация Хафтара. Предположительно она базируется в районе аэропорта Аль-Джуфра.



"Я, честно говоря, удивлен, что в армии Хафтара еще есть что-то, что летает", – сказал "НГ" старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Чупрыгин.



В связи с этим стоит вспомнить, что AFRICOM (Африканское командование Вооруженных сил США) распространило 26 мая пресс-релиз. В нем утверждается, что ЛНА получило истребители МиГ-29, Су-35 и фронтовые бомбардировщики Су-24 из России. Якобы их перебросили сначала в Сирию, на базу Хмеймим, а оттуда – в Ливию. Американцы говорят, что всего российские военные передали Хафтару 14 самолетов и что с них убраны опознавательные знаки. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" заявил, что это не соответствует действительности. "Техника, давно работающая в Ливии, выдается за недавние российские поставки", – объяснил он.



Сколько именно турецких солдат погибло на авиабазе Аль-Ватыя и погибло ли вообще, неизвестно. Эрдоган последний раз в феврале этого года признавал потери своих военнослужащих в Ливии. Тогда он заявлял, что "несколько наших героев приняли мученическую смерть" в бою с армией Хафтара. При этом потери ЛНА Эрдоган оценил в "почти 100 наемников".



По мнению Чупрыгина, скорее всего Аль-Ватыя действительно бомбили силы Хафтара, а не его союзники, например Египет, где ранее заявляли о готовности при определенных условиях прямо вмешаться в ливийскую гражданскую войну. "Удар по базе, где есть турецкие военные, сразу после визита Акара – это, конечно, предостережение Турции. Его цель – показать, что турки не смогут делать в Ливии что хотят. Другое дело, что вряд ли это предостережение достигнет цели. Турки, когда вмешивались в этот конфликт, однозначно понимали, что будут нести потери. Поэтому одной бомбежкой их не смутить. Да, отбомбились по базе. Но положение на фронте это не изменило. Перспективы у Хафтара как были кислыми, так и остаются. Конечно, и Сараджа не ждут с распростертыми объятиями на востоке страны. У него масса проблем, но пока ситуация развивается в его пользу", – говорит Чупрыгин.