США в осаде ультралевого фашизма, - Guardian

00:41 06.07.2020

The Guardian , Великобритания

Участник акции протеста в Комптоне, штат Калифорния



В канун Дня независимости в США Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений на фоне массовых протестов и пообещал остановить их. Его слова резко осуждает британская "Гардиан" - ныне рупор левого движения, а в прошлом - издание, поддерживавшее работорговлю.

The Guardian (Великобритания): в своем выступлении на горе Рашмор Трамп заявил, что США подвергаются осаде со стороны "ультралевого фашизма"

Дэвид Смит (David Smith)



Президент США разжигает напряженность в стране, критикуя "левацкую революцию" и объявляя о планах по созданию национального мемориала со статуями "американских героев".



Стоя у подножия горы Рашмор накануне Дня независимости, Дональд Трамп устроил демонстративное восхваление того, что его критики называют политикой белой идентичности, и предупредил, что сегодня история Соединенных Штатов подвергается осаде со стороны "ультралевого фашизма".



Президент США выступил в защиту символического значения статуй и монументов перед множеством людей, собравшихся на мероприятии, которое было пропитано политической некорректностью, призванной еще больше разжечь существующие в стране разногласия и привести в ярость либеральных критиков Трампа. Лишь немногие из пришедших на это мероприятие были в масках, а на сцене и на трибуне практически не было людей с темным цветом кожи.



"Наша нация стала свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, оскорблению наших героев, уничтожению наших ценностей и промыванию мозгов нашим детям, - заявил Трамп. - Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые священные мемориалы и спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах".



В качестве ответа на действия своих противников Трамп неожиданно объявил об указе о создании "Национального сада американских героев" - огромного парка под открытым небом со статуями "величайших американцев, которые когда-либо жили". Нет никаких сомнений, что в процессе выбора тех, чьи статуи появятся в этом "саду", возникнет масса споров и разногласий.



Гора Рашмор в Южной Дакоте известна тем, что в ее гранитной породе высечены лица четырех американских президентов - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Вашингтон и Джефферсон были рабовладельцами, и их наследие все чаще подвергается сомнениям с тех пор, как убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса 25 мая спровоцировало гигантскую волну протестов движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны") и обернулось разрушением десятков памятников по всей стране.

Президент ничем не продемонстрировал, что он разделяет настроение общественности, и вместо этого отреагировал на происходящее в духе "закона и порядка". Он пообещал сурово наказать всех тех, кто уродует статуи, сообщил о том, что он не станет переименовывать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации, а также ретвитнул (хотя позже удалил) видео, в котором мужчина кричит "Белая власть!"



В пятницу, 3 июля, Трамп стал первым президентом после Джорджа Буша-старшего в 1991 году, который приехал на празднования Дня независимости к подножию горы Рашмор. Он приветствовал всех собравшихся, пока его супруга Мелания слушала гимн, положив руку на сердце. На огромных экранах демонстрировался национальный флаг США, а в небе самолеты авиационной группы "Blue Angels" демонстрировали фигуры высшего пилотажа.



"Этот памятник никогда не будет осквернен, - заявил Трамп, после чего по трибунам пронеслись громкие возгласы одобрения. - Эти герои никогда не будут опозорены. Их наследие никогда не будет уничтожено, а их достижения не будут забыты. Гора Рашмор будет стоять всегда как вечная дань уважения нашим праотцам и нашей свободе".



В своем выступлении, которое никоим образом не способствовало примирению, он продолжил резко осуждать "разрушение культуры, увольнение людей с работы, посрамление несогласных и требование полного подчинения, обращенное к тем, кто имеет другую точку зрения. Это и есть определение тоталитаризма, а он совершенно чужд нашей культуре и нашим ценностям. Ему совершенно нет места в Соединенных Штатах Америки".



"Эту атаку на нашу свободу, нашу величественную свободу необходимо остановить, и она будет остановлена очень быстро".



Трамп мрачно продолжил: "В наших школах, в наших редакциях новостей, даже в наших корпоративных залах появился новый ультралевый фашизм, который требует абсолютной преданности. Если вы не говорите на его языке, не выполняете его ритуалы, не повторяете его мантры и не соблюдаете его заповеди, тогда вас будут подвергать цензуре, изгонять, помещать в черный список, преследовать и наказывать".



Обращаясь к преимущественно белым трибунам, он сказал: "С нами этого не случится".



Трамп продолжил: "Не заблуждайтесь, эта левацкая культурная революция призвана свергнуть американскую революцию".



Когда президент сказал, что он развернул федеральные службы охраны правопорядка, чтобы они защищали памятники и арестовывали всех нарушителей, люди на трибунах встали на ноги и начали аплодировать. Трамп провозгласил: "Они хотят заставить нас замолчать, но мы не замолчим!" А в ответ трибуны стали скандировать: "США! США!"



Намекая на спортсменов и других известных людей, которые становятся на одно колено в знак протеста против расовой несправедливости, Трамп сказал: "Мы стоим высоко, мы гордимся, и мы преклоняем колени перед всемогущим Богом".



Затем Трамп заявил о том, что он подписал указ о создании Национального сада американских героев (National Garden of American Heroes), где будут находиться статуи таких известных американцев, как Фредерик Дуглас (Frederick Douglass), Амелия Эрхарт (Amelia Earhart), Бенджамин Франклин, Билли Грэм (Billy Graham), Александр Гамильтон, Томас Джефферсон, Мартин Лютер Кинг, Авраам Линкольн, Рональд Рейган, Джеки Робинсон (Jackie Robinson), Антонин Скалия (Antonin Scalia), Гарриет Бичер-Стоу, Гарриет Табмен (Harriet Tubman), Букер Вашингтон (Booker T Washington), Джордж Вашингтон, а также Орвилл и Уилбер Райты.



После выступления Трамп вместе с Меланией смотрели шоу фейерверков над горой Рашмор, которое сопровождалось патриотической музыкой и чтением отрывков из исторических документов, - это было первое подобное представление с 2009 года (с тех пор они не проводились из-за протестов защитников окружающей среды и страха перед пожарами). Представители властей Южной Дакоты сообщили, что национальный парк Блэк-Хилс с тех пор "набрался сил" и что технологии фейерверков шагнули вперед.

Однако угроза возможного ущерба стала очередным примером того, как советники президента, планировавшие этот маневр, чтобы распалить критиков Трампа в СМИ и конгрессе США, сумели в очередной раз выбрать самый провокационный момент и место для осуществления этого маневра.



Протестующие заблокировали дорогу, ведущую к монументу. Власти штата постарались оттеснить демонстрантов, главным образом коренных американцев, которые протестовали против того, что земли Блэк-Хилс были силой отобраны у народа лакота, и против того, что Трамп решил отпраздновать День независимости на их священной земле. Полиция арестовала около 15 протестующих, которые отказались вовремя покинуть это место.



В какой-то момент национальный комитет Демократической партии написал в твиттере, что Трамп проявил неуважение к коренным американцам и что его поездка в Южную Дакоту стала "прославлением господства белой расы". Позже они удалили этот твит.



Как в Оклахоме и Аризоне в июне, Трамп и на этот раз собрал множество людей в одном месте, несмотря на рекомендации экспертов в области общественного здравоохранения, которые призывают избегать больших скоплений людей, поскольку в стране ежедневно фиксируется более 50 тысяч новых случаев заражения. За минувший месяц число заболевших covid-19 в округе Пеннингтон, где и находится гора Рашмор, выросло более чем в два раза.



В пятницу СМИ сообщили, что у Кимберли Гилфойл (Kimberly Guilfoyle), подруги старшего сына президента Трампа, была подтверждена коронавирусная инфекция. Она приехала в Южную Дакоту, но на самом мероприятии не присутствовала.



Оригинал публикации: US under siege from "far-left fascism", says Trump in Mount Rushmore speechОпубликовано 04/07/2020