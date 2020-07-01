Перспектива великой битвы за Иран между США, Россией и Китаем, - Зоран Метер

00:45 06.07.2020

На горизонте маячит новый опасный кризис в отношениях между мировыми державами. США настаивают на продлении ограничений в отношении Ирана, Помпео оказывает дипломатическое давление на Россию и Китай. Однако хорватский эксперт уверен, что продлить ограничения против Ирана не удастся. К чему это приведет?

Geopolitika.news (Сербия): перспектива великой битвы за Иран между США, Россией и Китаем

Зачем США задирают Иран?



Зоран Метер (Zoran Meter)

1.07.2020



Вчера в Совете безопасности ООН Соединенные Штаты Америки внесли проект резолюции о неограниченном по времени продлении эмбарго на поставки оружия в Иран, поскольку ныне действующая на этот счет резолюция истекает в середине октября текущего года. Резко против продления этой резолюции выступают Россия и Китай. США же объясняют свое предложение "опасным" поведением Ирана в регионе и "спонсированием им терроризма". При этом, по мнению Вашингтона, если у Тегерана будет возможность закупать современное оружие, это может дополнительно осложнить ситуацию и поставить под угрозу безопасность всего региона.



Я напомню, что резолюция под номером 2231 Совета безопасности ООН о пятилетнем запрете на поставки в Иран оружия и военной техники, была принята 20 июля 2015 года, и ее действие истекает 18 октября 2020 года. Конечно, для принятия любой резолюции требуются голоса всех пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Но на данный момент говорить о единодушной поддержке резолюции не приходится, так как Москва и Пекин выступают резко против, а двое других членов, Великобритания и Франция, еще не заняли официальную позицию (они сейчас обескуражены, так как понимают, кто какую роль играет в этой большой игре, а их значение в ней становится все меньше).



Тем временем американский Госсекретарь Майк Помпео продолжает оказывать дипломатическое давление на Россию и Китай тем, что постоянно расширяет круг стран на Ближнем Востоке и по всему миру, которые поддерживают планы Вашингтона. Разумеется, одним из таких государств, причем одним из важнейших, является Израиль, а также Саудовская Аравия, которая является арабским гегемоном и, наряду с Россией, самым крупным и значимым мировым экспортером нефти.



Представитель Госдепа США Брайан Хук, который прилетел вчера в Израиль, чтобы побеседовать с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, 24 июня предупредил Москву и Пекин, что они останутся "в изоляции" в ООН, если продолжат блокировать американскую политику против Ирана. Сам Майк Помпео вчера на заседании Совета безопасности ООН, которое проводилось в формате видеоконференции, заявил следующее: "США не одиноки (в намерении продлить упомянутую резолюцию). Прислушайтесь к странам региона. Государства Ближнего Востока, от Израиля до Персидского залива, крайне обеспокоены действиями Ирана и вторят нам: продлите эмбарго на поставки оружия". По словам Помпео, в противном случае Иран может закупить российские военные самолеты и получить таким образом возможность наносить удары далеко за своими границами. Помпео обеспокоен также развитием иранского подводного флота и ракетной программы, которые "угрожают международному транспортному сообщению в Ормузском проливе". Плохо и то, что иранское оружие может попасть в руки членов ливанской "Хезболлы", йеменских хуситов, армии Венесуэлы, Сирии и Афганистана, как заявил американский Госсекретарь.

Представитель России при ООН Василий Небензя ответил на это, что США проводят "политику максимального давления" на Иран, с целью "добиться смены режима либо создать ситуацию, в которой Иран буквально не сможет дышать". "Это как ставить колено кому-то на горло", - заявил российский дипломат, явно намекая на смертельный захват, которым американский полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда.



Именно такая риторика между двумя сильнейшими военными державами мира показывает, насколько сегодня их отношения нарушены в самой своей основе, и нетрудно понять, что, если не произойдет определенных качественных подвижек к лучшему, все это вряд ли может закончиться чем-то хорошим для кого бы то ни было.



Конечно, особенно интересна в данном случае позиция Саудовской Аравии, учитывая ее известное соперничество с Тегераном и борьбу за доминирование в регионе на фоне все улучшающихся отношений Эр-Рияда с Москвой и Пекином. Поэтому не удивляет заявление саудовского представителя при ООН Абдуллы аль Муалими, который вчера сказал, что Россия и Китай понимают положение Эр-Рияда и что "мы стараемся разделять эти две проблемы на наших с ними переговорах, которые ведутся в духе открытости, дружественности и основаны на хороших взаимоотношениях всех сторон".



Конечно, Тегеран не остается в стороне от происходящего, безмолвно наблюдая. Напротив! Ведь, в конце концов, решается его судьба. Так, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил вчера следующее: "Международное сообщество в целом и Совет Безопасности ООН в частности стоят перед важным решением: сохранить ли нам уважение к верховенству закона или вернуться к закону джунглей, чтобы подчиниться желаниям хулиганов и уголовников?" Нетрудно понять, кого Зариф относит к последней категории.



Кроме того, ранее иранский президент Хассан Рухани призвал Россию и Китай дать решительный отпор американским антииранским планам.



Тучи над миром сгущаются



Из всего этого более чем понятно, что на горизонте маячит новый этап международной политико-дипломатической борьбы за Иран, а быть может, и новый кризис, в котором на кону стоит судьба и будущее этой страны. Ясно, что Тегеран не может самостоятельно справиться со все растущим давлением американской администрации и вынужден искать открытой защиты у Москвы и Пекина. Но из-за этого Ирану приходится отклоняться от своей многолетней и громко провозглашаемой стратегии самостоятельности во внешней политике и неприсоединения ни к одной из геополитических сторон. Теперь этому курсу явно пришел конец. А в условиях нынешних, небывало напряженных отношений между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, также ясно, что эти две страны с радостью возьмут Иран под свое крыло. Прежде всего, это касается Москвы, которая наиболее решительно защищает иранские интересы, когда речь заходит об упомянутом эмбарго на поставки оружия, а также активно сотрудничает с Тегераном в политической и военной сфере на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в борьбе с терроризмом.



А раз так, то понятно, и, кстати, сам Вашингтон это прекрасно осознает, что означенную резолюцию Совета безопасности ООН продлить не удастся. Единственное, что сейчас остается Вашингтону (и он уже некоторое время интенсивно работает над этим), так это склонить своих союзников и партнеров по всему миру к поддержке американских экономических санкций против Тегерана. И важна не только политическая поддержка, но и реальная в виде соблюдения ими этих санкций против Ирана. Конечно, США ведут крайне рискованную игру, и все в мире сегодня очень хорошо осознают эти риски, в том числе Франция и Великобритания (постоянные члены Совета безопасности ООН), а также Германия, ключевая страна Европейского Союза. Подобная радикальная политика США создает реальную вероятность нового глубокого раскола между Востоком и Западом (возможно, более глубокого и опасного, чем некогда политический и идеологический раскол между Западом и СССР, поскольку на этот раз в противостоянии участвует еще и Китай). Кроме того, открываются возможности для реального вооружения Ирана "до зубов". Ведь Тегеран, загнанный в угол агрессивной американской политикой, несомненно, захочет вооружить свою армию самым современным оружием, которого ему сейчас недостает. И подумайте сами, насколько все это "соответствует" интересам Израиля или Саудовской Аравии, которым в таком случае придется в большей мере положиться на защиту Вашингтона (хотя там после возможной смены власти осенью многое в отношении Ирана может измениться).



Массовое вооружение современными типами оружия и враждебная риторика с обеих сторон не может принести ничего, кроме новых глубоких кризисов и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. И от участия в этих конфликтах мало что выиграют даже ключевые игроки, поскольку понятно, что рано или поздно эти конфликты приобретут мировой масштаб (каждая сторона будет помогать своим "протеже" до тех пор, пока ей самой не придется напрямую включиться в конфликт и выступить самостоятельно).



Оригинал публикации: Sprema se velika bitka za Iran između SAD-a, Rusije i KineОпубликовано 01/07/2020