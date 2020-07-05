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Владивосток не дает покоя китайским националистам, - В.Скосырев
00:53 06.07.2020

160-я годовщина города напомнила блогерам в КНР о неравноправных договорах
Владимир Скосырев
5.07.2020

Посольство России в КНР разместило в китайской социальной сети Weibo пост, посвященный столице Дальневосточного федерального округа РФ. Она только что отметила памятную веху в своей истории. Эта информация неожиданно породила всплеск негативных эмоций у авторов блогов в Китае. Они написали, что город когда-то принадлежал Поднебесной. А потом Англия, Франция и Россия, воспользовавшись слабостью династии Цин в XIX веке, захватили часть китайской земли. Эти высказывания не получили одобрения Пекина. РФ и КНР руководствуются договором от 2001 года, где говорится об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Но, как подчеркивают эксперты, латентные антизападные настроения могут быть повернуты и против соседей, в том числе России.

Во Владивостоке, который стал сначала военным форпостом, а потом главными морскими воротами России на Тихом океане, состоялись торжественные мероприятия в честь дня основания города губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским в 1860 году. Поздравления в адрес города направил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Это событие нашло отражение в сообщении, распространенном в одной из китайских социальных сетей посольством РФ. Материал носит чисто фактологический характер, в нем рассказывается кратко об истории и сегодняшнем дне города. Такая публикация вполне естественна, ведь город поддерживает тесные экономические и культурные связи с КНР.

Тем не менее вокруг этой информации вспыхнула жаркая полемика в китайских соцсетях. Как пишет газета South China Morning Post, пост российской дипломатической миссии вызвал негативный отклик националистического характера.

Поскольку территория была когда-то частью Китая, некоторые дипломаты и пользователи стали жаловаться на то, что информация будит горькие воспоминания об унижениях XIX века. По версии китайских историков, эта земля, прежде входившая в состав Маньчжурской империи, была аннексирована Россией в 1860 году после поражения, нанесенного Китаю Британией и Францией во Второй опиумной войне.

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Мост над бухтой Золотой Рог – символ
перемен во Владивостоке. Фото ReutersИ когда российский пост вышел в свет, журналист Шэнь Шивэй, работающий на CGTN (государственное СМИ), написал, что оскорбления прошлого века не забыты. Чжан Хэцин, китайский дипломат, работающий в посольстве КНР в Пакистане, вопрошает: разве не этот город в прошлом был китайским и назывался Хайшэньвай?
Рядовые пользователи, менее связанные линией правительства, высказываются более категорично: "Сегодня мы можем только терпеть, но китайский народ будет помнить, одно поколение за другим будет помнить!" Другой автор как бы дает наказ соотечественникам: "Мы должны верить, что земля предков вернется к нам в будущем".

Эта дискуссия развернулась в тот момент, когда вопрос о суверенитете и границах стал очень чувствительной темой. Только что принят закон о национальной безопасности в Гонконге, призванный пресечь любые антиправительственные выступления; обострился территориальный конфликт Китая с Индией. Возможно, именно поэтому китайская интернет-аудитория (с сообщением посольства РФ познакомилось около 7 млн пользователей) так бурно отреагировала на историю Владивостока в ее российской интерпретации.

Москва и Пекин вели переговоры о демаркации и делимитации границы длиной более 4 тыс. км многие годы еще в советское время. Они завершились поэтапно на западном и восточном участке. В росийско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года зафиксировано, что стороны руководствуются принципом нерушимости границ и не имеют территориальных претензий друг к другу.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: есть китайские блогеры, которые эксплуатируют тему исторических обид. Есть и обычные люди, для которых эта тема актуальна и важна. "Есть определенные реваншистские настроения в обществе. Они связаны с видением китайской истории, в соответствии с которым Китай все обижали и отнимали у него землю в период с 1840 по 1949 годы. Это официальный взгляд на историю Китая. Отсюда и шовинистические и националистические настроения. Это меньшинство населения, но периодически такие вспышки происходят. Их не стоит воспринимать как отражение государственной политики. Но это отражение состояния общества. И об этих настроениях нельзя забывать", – считает эксперт.

Источник - ng.ru
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