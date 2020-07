Что произошло в Сомали за 60 лет независимости

01:10 06.07.2020 Не страна, а одно название.



Октябрьская революция, гражданская война, диктатура, голод, разруха, строительство социализма и отказ от него, разгул бандитизма и сепаратизма, закончившийся распадом государства. Все это пережила многонациональная страна. Отгадайте ее название. Подсказка: первая буква - "С".



Первые договорившиеся



1 июля 1960 года была провозглашена независимость Сомалийской Республики от двух колониальных держав сразу - Великобритании и Италии.



Новое независимое государство возникло в результате объединения Подопечной территории Сомали под управлением итальянской администрации (бывшее Итальянское Сомали) и получившего независимость пятью днями ранее, 26 июня 1960 года, Государства Сомалиленд (бывшее Британское Сомали).



Освобождение очередной африканской страны от колониализма горячо приветствовал Советский Союз. Советский лидер Никита Хрущев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Сомали Абдуллахи Иссе.



На празднествах, прошедших 1 июля в Могадишо, столице Сомалийской Республики, присутствовала советская делегация во главе с министром СССР Николаем Дыгаем. Собкор "Известий" Станислав Кондрашов передавал в Москву: "Праздники всегда кончаются быстро. Быстро прошел и этот первый настоящий праздник Сомали. Забрав юбилейные фотоальбомы и почтовые марки, выпущенные к Дню независимости, разъехались иностранные делегации. Убрали флаги, сняли иллюминацию, и Могадишо стал маленьким и тихим, совсем не столичным, африканским городом. На центральные улицы снова высыпали итальянцы в коротких штанах и рубашках навыпуск. А могадишская беднота снова поднялась в свои убогие хижины на холме Бур-Кароле, откуда, казалось, ей легче было до срока проделать путь на небо. Но теперь, мы знаем, она все чаще и чаще будет спускаться на землю, спускаться в центр Могадишо, чувствуя, что это она является хозяином этого города, как и всей этой земли, имя которой произносят так мягко, нежно и певуче - Сомалия".



Вместе с возникновением нового государства возникли и его территориальные претензии к соседям. Три территории, населенные преимущественно этническими сомалийцами, не вошли в состав Сомалийской Республики. В 1948 году Великобритания передала Эфиопии Огаден. В состав Кении, которая в 1960-м оставалась британской колонией, входил Северный пограничный округ, исторически являвшийся южной частью сомалийского региона Джубаленд. К сомалийской семье кланов дир относится народ исса, один из двух основных народов, населявших Французский Берег Сомали, который имел статус заморской территории Франции.



В Сомали еще до провозглашения независимости пользовалась большой популярностью концепция "Великого Сомали", единого государства, объединяющего всех этнических сомалийцев, где бы те ни жили.



Перед предоставлением независимости Британскому Сомали правительство Великобритании пообещало, что все населенные сомалийцами территории войдут в состав единого государства. Однако этого не произошло.



В 1962 году Великобритания провела в Северном пограничном округе Кении референдум, на котором большинство проголосовало за присоединение к Сомали. Но Кения, получившая независимость в 1963 году, не отдала Северный пограничный округ соседям. В регионе возникло повстанческое движение, получившее поддержку Сомали. Кенийские власти называли повстанцев "шифта" (бандиты). Вооруженный конфликт длился до 1967 года, когда силы повстанцев были окончательно разгромлены кенийской армией.



Неудачей для Сомали завершился и пограничный конфликт с Эфиопией в Огадене.



В 1966 году произошли беспорядки на Французском Берегу Сомали. В 1967-м там был проведен референдум о будущем территории. Исса голосовали за независимость с надеждой на последующее присоединение к Сомали. Афары - за то, чтобы остаться в составе Франции. Победили сторонники сохранения статуса заморской территории. Сомали обвиняло Францию в масштабных нарушениях и фальсификациях при проведении референдума.



Поддержка странами Запада соседних государств вынуждала Сомали искать сильного союзника. 11 сентября 1960 года были установлены дипломатические отношения Сомали с Советским Союзом. К концу года персонал советского посольства в Могадишо насчитывал около 300 человек.



Первая помощь



"Если говорить об Африке вообще, если говорить о том, на какой стороне стоит

Африка, выбирая из двух лагерей – лагерь стран социализма или лагерь стран

капитализма, то я мог бы сказать, что Африка стоит на стороне социалистических стран. Причина ясна, ибо никто не любит тех людей, которые в течение долгого времени были колонизаторами".

(Из речи премьер-министра Сомалийской Республики Абдирашида Али Шермарка на завтраке в Кремле. 25.05.1961)



Роман СССР и Сомали развивался бурно. В апреле 1961 года в Могадишо побывала советская делегация во главе с министром СССР Михаилом Лесечко. Он привез в Москву послание сомалийского правительства с просьбой об экономической и технической помощи и предоставлении долгосрочного кредита на льготных условиях. Через месяц в СССР прибыл с официальным визитом премьер-министр Сомали Абдирашид Али Шермарк. Он возложил венок к Мавзолею Ленина-Сталина, совершил экскурсию по Москве, побывал в Ленинграде, Ташкенте и Баку.



В ходе визита Шермарка было подписано Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Сомалийской Республикой.



Правительство СССР согласилось предоставить Сомали кредит в сумме 40 млн руб. (1 руб. приравнивался к 0,987412 грамма чистого золота). В пределах этой суммы советское правительство согласилось помочь Сомалийской Республике в развитии сельского хозяйства путем организации трех государственных хозяйств (зернового с племенными животноводческими фермами и школой для подготовки сельскохозяйственных специалистов, хлопководческого с ирригационными сооружениями и хозяйства масличных культур), в строительстве плотины с гидроэлектростанцией мощностью примерно 25 тыс. кВт, морского порта, трех предприятий пищевой промышленности, в проведении геолого-поисковых работ на олово и свинец, а также в бурении скважин на воду для нужд развития животноводства и строительстве других объектов. Кроме того, для финансирования работ СССР в Сомали было обещано поставить советские товары на сумму 7 млн руб.



Погашение кредитов и выплата процентов должны были осуществляться за счет поставок в СССР сомалийских товаров, включая хлопок, семена масличных культур, кожевенное сырье.



В 1962 году в советские военные училища были приняты на обучение 50 первых военнослужащих из Сомали. СССР предоставил Сомали кредит на сумму $32 млн для модернизации армии и увеличения ее численности.



В августе 1963 года Абдирашид Шермарк снова приехал в Москву. Перед этим он успел отказаться от американской военной помощи, заявив, что Соединенные Штаты предложили ему худшее вооружение, чем они предоставили Эфиопии. О лучшем вооружении премьер-министру удалось договориться в СССР.



С 1964 года в Сомали стала поступать в огромных количествах советская военная техника: самолеты-истребители МиГ-15 и МиГ-17, транспортные самолеты Ан-12, бомбардировщики Ил-28, вертолеты Ми-8Т, танки Т-34, Т-54 и Т-55, зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, пушки, гаубицы, минометы, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, автомобили УАЗ-462, ГАЗ-66, ЗиЛ-131, "Урал-375".



Строились аэродромы, полигоны, другие военные объекты. Военным строительством занимались советские специалисты с привлечением местной рабочей силы.



В 1965 году Советский Союз начал создавать сомалийский торговый и военный флот. Был построен новый причал в порту Бербера, число судов торгового флота за десять лет выросло с 3 до 20 (советские сухогрузы приходили в Сомали и после разгрузки оставались там, сменив флаг на сомалийский). Военный флот получил более 20 торпедных, сторожевых и десантных катеров.



Военное образование в Советском Союзе получили более 3 тыс. сомалийских офицеров.



В Сомали находились сотни советских военных и военно-технических советников. В разные годы по линии Министерства обороны в стране побывало около 4 тыс. советских военнослужащих.



Благодаря СССР была создана 25-тысячная Сомалийская национальная армия, одна из наиболее хорошо вооруженных на континенте.



В 1966 году Москву посетил президент Сомали Осман Даар, которого сопровождали министры иностранных дел, обороны, торговли, образования.



На следующий год Даар, проигравший президентские выборы, стал первым в истории Африки главой государства, добровольно ушедшим со своего поста. Новым президентом стал Абдирашид Шермарк. Прибывшего в Сомали с ответным визитом председателя Президиума Верховного совета Николая Подгорного встречал уже он.



Но президентство Шермарка продолжалось недолго. В 1968 году рядом с машиной, на которой он ехал из аэропорта, взорвалась граната. Тогда президент избежал смерти. Но 15 октября 1969 года во время визита в город Ласъанод охранник, стоявший на дежурстве рядом с гостевым домиком, в котором остановился Шермарк, в упор расстрелял его из автомата.



Уже более полвека мотивы этого убийства остаются загадкой. Наиболее популярно в Сомали объяснение, которое дал сам убийца, родственник президента. Он заявил, что Шермарк плохо с ним обращался. Также звучали предположения, что за убийством президента Сомали мог стоять или Советский Союз (боровшийся против американского влияния), или командование сомалийской армии (рвавшееся к власти).



20 октября состоялись похороны Шермарка. По законам Сомали нового президента должен был избрать парламент. В столице Могадишо ходили слухи, что парламентарии устроили аукцион по продаже голосов. Фаворитом был бизнесмен Хаги Муса Богор, готовый заплатить за свое избрание 55 тыс. шиллингов (около $8 тыс. по курсу того времени).



Голосование не состоялось. В Могадишо произошла Октябрьская революция. Именно так год спустя, задним числом, был официально назван бескровный военный переворот, во главе которого стоял командующий армией генерал-майор Мохаммед Сиад Барре.



На родине первой Октябрьской революции африканскую Октябрьскую революцию одобрили. "В Сомали нет рабочего класса, ибо промышленность находится в самом зачаточном состоянии: почти нет оседлого крестьянства, и даже буржуазия в современном понимании этого слова отсутствует. Местные буржуа - это или маленькие компрадоры и торговцы, или те, кто наживался, разворовывая государственную казну. Единственной организованной силой страны была армия, в рядах которой служили многие прогрессивно настроенные офицеры. Они и оказались у истоков национальной революции",- писал из Могадишо корреспондент газеты "Правда" Владимир Ермаков.



Великая октябрьская сомалийская революция



Влияние СССР в Сомали чувствовалось во многом, включая наглядную агитацию



В результате переворота к власти пришел Верховный революционный совет (ВРС). Страна была переименована в Сомалийскую Демократическую Республику. ВРС взял на себя полномочия президента, парламента, правительства и Верховного суда. Действие конституции было приостановлено. Политические партии запрещены. Члены свергнутого правительства во главе с премьер-министром Мухаммедом Эгалем арестованы и обвинены в коррупции.



Главой ВРС был Сиад Барре. Кроме него в совет входили 20 военнослужащих и 4 полицейских.



В первую годовщину прихода к власти Сиад Барре объявил, что Сомали будет идти по пути строительства социализма. На празднествах присутствовал член Президиума ЦК КПСС Дмитрий Полянский.



Сомалийский вариант социализма назывался "научным социализмом", в нем объединялись идеи марксизма и ислама. Барре заимствовал положения не только у Маркса и Ленина, но также у Мао и Муссолини.



Социализм не религия, а политический принцип",- объяснял Барре.



Сам глава ВРС был провозглашен Победоносным лидером, на плакатах он изображался рядом с Марксом и Лениным. Большими тиражами печатался цитатник вождя.



В полном соответствии с ленинским учением в мае 1970 года новые власти Сомали приняли решение о национализации иностранных банков и компаний, а также компаний со смешанным капиталом. В ответ США и ФРГ заявили о прекращении гуманитарной помощи Сомали.



За два года после переворота ВРС дважды находил предателей в своих рядах. В 1970-м первый вице-президент ВРС и СДР, государственный секретарь внутренних дел Джама Али Куршель был обвинен в государственной измене. В тюрьме он находился до 1975 года, выйдя на свободу, занялся бизнесом.



Один из руководителей переворота, подполковник Салаад Кедийе, выпускник московской Краснознаменной Военной академии им. М. В. Фрунзе, был официально провозглашен "отцом революции". В 1971 году Кедийе, к тому времени уже бригадному генералу, а также второму вице-президенту ВРС и СДР генерал-майору Мухаммеду Айнаше и полковнику в отставке, начальнику порта города Марка и владельцу аптеки Абдулкадиру Дилу были предъявлены обвинения в подготовке покушения на жизнь Сиада Барре. Все трое были публично казнены. В книге британского историка Кристофера Эндрю "Mitrokhin Archive II, The: The KGB and the World", опубликованной в 2005 году, утверждается со ссылкой на так называемый архив Митрохина, что Кедийе был агентом КГБ, работавшим под псевдонимом "Оператор".



В 1971 году Сиад Барре заявил о намерении создать политическую партию и передать ей власть. В том же году он впервые побывал в СССР, где помимо Москвы посетил Ташкент и Волгоград. В ходе визита была достигнута договоренность о строительстве на реке Джуба плотины с ирригационными каналами и гидроэлектростанцией, о поставке техники для развития сельского хозяйства, а также о сотрудничестве в развитии рыболовства и улучшении системы радиовещания в Сомалийской Демократической Республике.



Сомалийский лидер Сиад Барре и дважды герой Социалистического Труда, кавалер Ордена Звезды Сомали Николай Подгорный встречались и в Москве, и в Могадишо



В июле 1974 года в СДР прибыл с официальным визитом председатель Президиума Верховного совета СССР Николай Подгорный. Товарищ Барре наградил высокого гостя высшей наградой своей страны - Большим крестом ордена Звезды Сомали.



В ходе визита между СССР и Сомали был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет.



Для Советского Союза Сомали представляло интерес не только как площадка для распространения социализма, но и из-за его расположения на Африканском роге. В Бербере появились база кораблей ВМФ СССР и аэродром, способный принимать любые тяжелые сверхдальние самолеты. При этом Сиад Барре официально заявлял о необходимости ликвидации всех иностранных военных баз в районе Индийского океана.



Кроме военных советников в Сомали работали тысячи советских гражданских специалистов.



Бесписьменный сомалийский язык обрел письменность: официальным стал модернизированный латинский алфавит, который разработал лингвист Шире Джама Ахмед, учившийся в СССР. В стране началась кампания по ликвидации безграмотности, среднее образование стало всеобщим и обязательным. Всем госслужащим было приказано за полгода выучиться писать на сомалийском. Благодаря советским геологам были обнаружены месторождения нефти, урана, драгоценных металлов. С советской помощью начала создаваться система здравоохранения. В сомалийских портах были построены нефтехранилища. В городе Кисмайо - самый большой в Африке мясокомбинат. После засухи 1974–1975 годов Советский Союз помог в реализации программы переселения кочевников из наиболее пострадавших районов страны.



С 24 февраля по 5 марта 1976 года в Москве проходил XXV Съезд КПСС. Одним из зарубежных гостей был Сиад Барре. Вернувшись домой, он в кратчайшие сроки учредил обещанную пятью годами ранее партию.



"Дорогие товарищи! Советский Союз, последовательно осуществляющий ленинские принципы социалистического интернационализма с первых дней своего существования оказывает бескорыстную поддержку всем социалистическим движениям я мире, высокие представители которых присутствуют на этом съезде. Он оказывает материальную и моральную поддержку освободительным движениям в Африке, Азии и Латинской Америке. Без этой твердой поддержки многие победы над империализмом были бы невозможны"(Из выступления товарища Сиада Барре (на фото справа) на XXV съезде КПСС).



Сомалийская революционная социалистическая партия (СРСП) была основана 1 июля 1976 года. На первом учредительном съезде был распущен Верховный революционный совет, а Сиад Барре назначен президентом Сомалийской Демократической Республики.



Сомалийская правящая партия создавалась по образцу КПСС: политбюро, ЦК, статья в конституции, говорящая о руководящей роли партии в решении политических и экономических проблем страны. Символом партии стали обрамленные пальмовыми листьями мотыга и молот, символизирующие союз рабочих и крестьян, изображенные на фоне государственного флага - голубого с белой звездой. Генеральным секретарем СРСП стал товарищ Сиад Барре.



По советскому образцу был создан и боевой отряд партии - Комитет национальной безопасности Сомали (NSS). В сентябре 1970 года был издан закон о национальной безопасности, по которому спецслужбе предоставлялось право арестовывать и задерживать на неограниченный срок любого, кто выражает критические взгляды по отношению к властям. Также без ордера на арест можно было задержать любого, кто мог представлять угрозу национальной безопасности.



Единственной мерой наказания для виновных в действиях, направленных против независимости, единства и безопасности государства, была смертная казнь.



В создании сомалийской спецслужбы важную роль играли советские специалисты. Должность старшего советника советнического аппарата при NSS с 1971 по 1975 год занимал полковник КГБ СССР Федор Кудашкин. За свои заслуги на этом посту он был отмечен грамотой председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и орденом Звезды Сомали. Главная тюрьма Комитета национальной безопасности в Могадишо, прозванная в народе "Годка" ("Дыра"), упоминалась в докладах правозащитной организации Amnesty International в связи с применением в ней пыток.



Сомали стало главным союзником СССР в Африке. В декабре 1976 года товарищ Мохаммед Сиад Барре поздравлял товарища Леонида Ильича Брежнева с 70-летием. А в 1977-м грянул гром.



Бурный развод



В 1974 году в Эфиопии была свергнута монархия. Пришедший к власти Менгисту Хайле Мариам свернул контакты с США и взял курс на сближение с Москвой. Эфиопия была объявлена социалистической страной. В 1977-м Хайле Мариам развернул массовый террор против "врагов революции", жертвами которого стали, по разным оценкам, от 100 тыс. до 500 тыс. человек.



Ситуацией в Эфиопии решил воспользоваться Сиад Барре, чтобы исполнить старую мечту пансомалийцев - вернуть Огаден в родную гавань.



24 июля 1977 года сомалийская армия без объявления войны вторглась на эфиопскую территорию. В конце августа Сиад Барре нанес краткосрочный визит в Москву, надеясь договориться как минимум о нейтралитете Советского Союза в сомалийско-эфиопском конфликте, а еще лучше - о новых советских военных поставках. Барре провел переговоры с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, министром иностранных дел Андреем Громыко, секретарем ЦК КПСС по идеологии Михаилом Сусловым. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев не стал встречаться с сомалийским генеральным секретарем, он проводил отпуск в Крыму.



Барре не удалось договориться ни о чем. К концу лета большая часть территории Огадена оказалась под контролем сомалийских военных.



В октябре в Москву прилетел с неофициальным визитом уже эфиопский лидер и попросил о военной помощи.



Советское руководство оказалось перед нелегким выбором, кого из двух союзников поддержать. Выбор был сделан в пользу Эфиопии: Советский Союз пообещал ей военную помощь. Оперативную группу Министерства обороны СССР в Эфиопии возглавил первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал армии Василий Петров. Многие армейские командиры с сомалийской стороны были знакомы с ним по учебе в Академии имени Фрунзе, где Петров преподавал.



13 ноября 1977 года Сиад Барре объявил о прекращении действия советско-сомалийского договора от 11 июля 1974 года. Всем советским военным советникам было предложено покинуть страну в течение семи дней, кубинским - за 24 часа. Из СССР в виде ответной меры были высланы сомалийцы, обучающиеся в военных училищах. В январе 1978-го сомалийское правительство отозвало из СССР всех студентов гражданских вузов.



Советские специалисты, работавшие в Сомали, из лучших друзей моментально превратились в злейших врагов. Эвакуация советских граждан проходила под контролем военных моряков и морской пехоты. Имущество СССР было объявлено конфискованным. Сиад Барре отказался от возврата советских кредитов. Страна перестала строить социализм.



Генерал-полковник Григорий Борисов, главный военный советник в СДР, прекрасно знакомый с организацией сомалийской армии, после высылки из Сомали был направлен в Эфиопию помогать ей защищать Огаден.



В кратчайшие сроки в Эфиопию из Советского Союза через Ирак и Народную Демократическую Республику Йемен (НДРЙ) было переброшено больше военной техники, чем Сомали получило от СССР за все годы дружбы. В Эфиопию прибыли около 1,5 тыс. советских военных инструкторов, 18 тыс. кубинских добровольцев и 2 тыс. добровольцев из НДРЙ.



В начале 1978 года эфиопско-советско-кубинская армия генерала Петрова начала мощное наступление и к середине марта очистила Огаден от сомалийских войск.



В ходе боевых действий погибли около 40 тыс. жителей Эфиопии (в том числе 25 тыс. гражданских лиц), около 20 тыс. сомалийцев, 130 кубинцев. Погибли и пропали без вести 33 советских военнослужащих.



После поражения в Огадене и разрыва с Советским Союзом Сиад Барре переориентировался на военное сотрудничество с США. Вместо советских военных кораблей в порты Сомали стали заходить американские военные корабли, а сомалийскими авиабазами стали пользоваться американские военные самолеты.



Все пошло не по клану



Популярность Сиада Барре во время наступления в Огадене была на пике. После поражения в войне его авторитет резко упал.



9 апреля 1978 года группа военных под командованием полковника Мохамеда Османа Ирро предприняла попытку переворота. По оценке ЦРУ, в выступлении против Барре участвовали 24 офицера и 2 тыс. солдат, было задействовано 65 танков. Путч был подавлен в тот же день. Заговорщиков судил военный трибунал. 17 человек были приговорены к смертной казни и расстреляны. Сиад Барре обвинил в заговоре Советский Союз и Кубу, назвав их "новыми империалистами".



Один из заговорщиков, подполковник Абдуллахи Юсуф Ахмед (военный атташе Сомали в СССР с 1965 по 1968 год), сумел бежать из страны. В Эфиопии он вместе с Хасаном Али Мире организовал Сомалийский фронт спасения (СФС). Это была первая организация, ставившая своей целью свержение режима Барре. В 1982 году в результате объединения СФС с еще двумя организациями возник Сомалийский демократический фронт спасения (СДФС). В 1981-м группа сомалийских эмигрантов в Лондоне организовала Сомалийское национальное движение (СНД). Вскоре СНД перенесло свою деятельность в Эфиопию и начало проводить операции против сомалийского режима. В начале 1987 года сомалийские эмигранты в Риме создали Объединенный сомалийский конгресс (ОСК), в конце года в Эфиопии появилось его военизированное крыло.



В сомалийском обществе огромное значение имеет клановая структура. Существует пять семей кланов: дарод, дир, исаак, хавийе и раханвейн. В первые годы независимости на госслужбе и в армии Сомали доминировали представители семьи кланов хавийя и клана маджертин из семьи кланов дарод. Сиад Барре, придя к власти, неоднократно заявлял, что будет бороться с "кланизмом". Было официально запрещено даже традиционное приветствие при встрече "Из какого ты клана?". При этом сам Барре старался опираться на представителей своего клана марехан, клана своей матери огаден и клана одного из зятьев долбаханте. Все три клана относятся к семье дарод. "Правящие" кланы называли сокращением МОД.



Среди кланов, оттесненных от власти, крепли оппозиционные настроения. Участниками переворота 1978 года и членами СДФС были представители клана маджертин. СНД было основано представителями семьи кланов исаак. ОСК создали представители семьи кланов хавийе.



Началом конца диктатуры Барре стал несчастный случай. 23 мая 1986 года президент Сомали попал в автокатастрофу. Пока он выздоравливал, развернулась борьба за власть. Чувствуя, что теряет контроль над страной, Барре активизировал борьбу с оппозицией.



Верные президенту Барре элитное армейское подразделение "Красные береты" и военизированное формирование "Пионеры победы", состоящие в основном из представителей кланов МОД, с 1987 года развернули террор в отношении представителей оппозиционных кланов.



В апреле 1988-го Мохаммед Сиад Барре и Менгисту Хайле Мариам подписали мирный договор, по условиям которого оба прекратили поддерживать повстанцев-сепаратистов на чужой стороне. Мирный договор усилил позиции Барре в борьбе с группировками, лишившимися эфиопской военной помощи.



Артобстрелами и бомбардировками было уничтожено около 90% зданий города Харгейса



Но главными жертвами стали мирные жители, относящиеся к "вражеским" кланам". "Красные береты" систематически уничтожали колодцы, лишая людей из клана маджертин и их скот воды. От жажды умерли около 2 тыс. человек. Клан потерял 50 тыс. верблюдов, 10 тыс. коров, 100 тыс. овец и коз. На каждую боевую операцию СДФС власти отвечали карательной операцией против мирных жителей.



В отношении семьи кланов исаак был развернут настоящий геноцид (в литературе можно даже встретить термин "Холокост в Харгейсе"). "Окончательное решение" вопроса с семьей исаак предложил в секретном докладе Барре его бывший телохранитель, ставший мужем его дочери, генерал Мухаммед Саид Херси "Морган". Одна из рекомендаций доклада звучала так - "сделать необитаемой территорию между армией и врагом".



Все население севера Сомали воспринималось как сообщники СНД. Правительственные силы сжигали фермы, убивали скот, отравляли колодцы, уничтожали хранилища воды. Военные терроризировали местное население: арестовывали с целью получения выкупа от родственников, насиловали женщин. Заподозренных в помощи повстанцам расстреливали. В конце мая 1988 года в результате артобстрелов и бомбардировок с воздуха были практически стерты с лица земли захваченные повстанцами из СНД города Харгейса и Бурао (второй и третий по величине города Сомали).



По разным оценкам, правительственными войсками было убито от 50 тыс. до 200 тыс. гражданских лиц из семьи кланов исаак. Около полумиллиона сомалийцев (в основном также исаак) стали беженцами, перебравшись в Эфиопию.



На юге страны, в том числе в Могадишо, режим боролся с семьей кланов хавийе и ОСК массовыми убийствами. "Красные береты" расстреливали антиправительственные демонстрации. 6 июля 1990 года после футбольного матча начался импровизированный митинг. Болельщики начали кричать на Сиада Барре и называть его "Чаушеску". Один из телохранителей открыл по толпе огонь из автомата (по разным оценкам, при этом было убито от 7 до 56 человек).



В мае 1990 года 114 (по числу сур в Коране) общественных деятелей и бывших высокопоставленных госслужащих опубликовали манифест с призывом к демократизации жизни в стране и проведению свободных выборов. Демонстрация в поддержку манифеста была подавлена. 46 подписавших манифест были арестованы по приказу Барре и на показательном процессе в июле приговорены к смертной казни. Здание суда окружила многотысячная толпа демонстрантов, протестовавших против приговора. Барре не решился отдать приказ о разгоне и велел отпустить осужденных. Президент укрылся в бункере на территории военной части рядом с аэропортом.



В конце 1990-го силы ОСК повели успешное наступление на столицу Сомали. 19 января 1991 года они вошли в столицу. 26 января Сиад Барре бежал. Рухнул его режим, продержавшийся 21 год. А вместе с ним рухнула страна под названием Сомали. На территории, где она когда-то была, на много лет воцарилась анархия.



И вечный бой



Первым масштабным следствием распада государства стал голод, который в 1991–1992 годах унес жизни 300 тыс. человек. Для доставки и распределения гуманитарной помощи и прекращения гражданской войны в Сомали были введены миротворцы ООН.



18 мая 1991 года на севере Сомали было провозглашено независимое государство Сомалиленд, до сих пор официально не признанное мировым сообществом.



В 1998-м на востоке появилось "автономное государство" Пунтленд. Между Сомалилендом и Пунтлендом существует конфликт по поводу принадлежности районов Санааг и Сул, где находятся месторождения нефти. На этих территориях возникали и исчезали "независимые", но тяготеющие к той или другой стороне конфликта государства.



Раздача гуманитарной помощи – привычная для Сомали картина



На юге Объединенный сомалийский конгресс назначил новым президентом Сомали Али Махди Мухаммеда. Этим назначением был недоволен председатель ОСК выпускник Академии имени Фрунзе генерал Мухаммед Фарах Айдид, также претендовавший на президентский пост. Боевые действия продолжились. В конфликт оказались втянуты и миротворцы ООН. Айдид посчитал, что ООН действует на стороне соперника. Его люди начали нападать на миротворцев. США направили в Сомали спецназ для охоты на генерала Айдида. 3–4 октября 1993 года в Могадишо произошло сражение между силами Айдида и американским спецназом. 19 американских военнослужащих были убиты, что повлияло на решение администрации президента США Билла Клинтона вывести американские войска из Сомали до 31 декабря 1994 года.



В марте 1995 года из Сомали были выведены все миротворцы ООН. 15 июня генерал Айдид провозгласил себя президентом страны, но международное сообщество продолжало признавать президентом Али Махди Мухаммеда. В 1996 году непризнанный президент скончался от полученных в бою ран.



На рубеже веков вооруженная борьба за сферы влияния в Сомали немного стихла. Клановым группировкам удалось как-то поделить между собой территории. Стали возникать структуры, претендующие на то, чтобы считаться правительством страны. В Арте (Джибути) в апреле--мае 2000 года прошла мирная конференция, в ходе которой было объявлено о создании Переходного национального правительства Сомали. Президентом был избран выпускник биофака МГУ Абдулкасим Салаад Хасан.



Сомалийские дети на обломках одного из двух американских вертолетов MH-60 Black Hawk, сбитых 3 октября 1993 года в Могадишо



В Авасе (Эфиопия) в марте 2001 года был создан Сомалийский совет по примирению и восстановлению, объединивший представителей нескольких группировок, в числе которых был сын покойного генерала Айдида Хусейн Айдид.



На смену Переходному национальному правительству пришло Переходное федеральное правительство Сомали (ПФП), просуществовавшее с 2004 по 2012 год. Оно было признано международным сообществом, но фактически контролировало только часть Могадишо. Президентом ПФП был избран Абдуллахи Юсуф Ахмед.



На период существования ПФП пришелся расцвет пиратства у берегов Сомали. В 2010 году общий размер выплаченных пиратам выкупов за захваченные суда составил $238 млн. Захваты судов у берегов Сомали практически прекратились в 2012-м в результате антипиратских операций на суше и в первую очередь благодаря организации международной вооруженной охраны на море. За последние восемь лет был захвачен всего один корабль, и он был освобожден без уплаты выкупа.



В 2006 году ситуация в Сомали резко обострилась. Это было связано с появлением на политической арене новой серьезной силы - Союза исламских судов (СИС). Для противодействия СИС лидеры клановых группировок и светские бизнесмены создали Альянс за восстановление мира и борьбу с терроризмом (АВМБТ). Все руководители альянса были министрами Переходного федерального правительства.



В мае 2006 года в Могадишо шли кровопролитные бои между СИС и АВМБТ. В начале июня исламисты провозгласили, что столица находится под их полным контролем. Впервые за более чем десять лет заработали международный аэропорт и морской порт, а в городе был убран мусор. Под контроль СИС также подпали города Хобьо, Харардере, Кисмайо.



Президент ПФП Абдуллахи Юсуф Ахмед принял непопулярное решение: обратился за помощью к Эфиопии. В Сомали вошли эфиопские войска. СИС объявил Эфиопии джихад. Битва в городе Байдоа, длившаяся с 20 по 26 декабря, закончилась поражением исламистов. 20 декабря силы ПФП и эфиопской армии заняли Могадишо, не встретив сопротивления. Эфиопские войска должны были покинуть территорию Сомали "в течение нескольких недель", но задержались до января 2009 года.



Преемником Союза исламских судов стала новая исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин". Вскоре после вывода эфиопских войск из Сомали в 2009 году гражданская война на юге и в центре Сомали вспыхнула снова и длится до сих пор. В антитеррористических операциях на сомалийской территории участвовали армии Эфиопии и Кении. 1 сентября 2014 года с помощью американского дрона был уничтожен глава "Аш-Шабаб" Ахмед Годан. Его преемником был назначен Ахмад Умар. За информацию, которая приведет к его аресту, Госдепартамент США назначил награду в размере $6 млн.



Исламистская группировка "Аш-Шабаб" базируется на территории Сомали, но она осуществляла теракты также на территории Кении



"Аш-Шабаб" продолжает контролировать часть сомалийской территории. Международно признанное правительство Сомали также контролирует часть территории. На севере - независимый Сомалиленд, на северо-востоке - автономный, но лояльный центральному правительству Пунтленд. Часть территории находится под контролем других группировок, чьим-то совместным контролем, непонятно чьим контролем, ничьим контролем. Политическая карта Сомали похожа на лоскутное одеяло, форма лоскутков на котором постоянно меняется.



В середине июня 2020 года в Джибути прошел очередной раунд переговоров между лидерами Сомали и непризнанного Сомалиленда, но никакие договоренности на них достигнуты не были.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593987000

