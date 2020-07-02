Влиятельные чудовища. Грех и падение "мировой элиты"

01:35 06.07.2020 Владимир Овчинский



Утром 2 июля 2020 года Гислейн Максвелл, бывшая подруга и предполагаемая соучастница обвиняемого секс-торговца Джеффри Эпштейна, была арестована и обвинена федеральной прокуратурой в Нью-Йорке за ее предполагаемую роль в вербовке и сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками 14 лет как части многолетнего криминального бизнеса.



58-летняя Максвелл, местонахождение которой отслеживалось федеральными агентами, была взята под стражу в Нью-Гемпшире без происшествий и обвинена в шести уголовных делах. Федеральное обвинительное заключение включает: заговор с целью побудить несовершеннолетних совершить поездку для участия в незаконных половых актах, побуждение несовершеннолетних совершить поездку для участия в незаконных половых актах, заговор с целью перевозки несовершеннолетних с целью участия в преступной половой жизни, перевозка несовершеннолетних с намерение заниматься преступной сексуальной деятельностью и двумя пунктами обвинения в лжесвидетельстве.



В период с 1994 по 1997 год, согласно обвинительному заключению, Максвелл помогала, содействовала и способствовала жестокому обращению Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними девочками. В частности, помогала Эпштейну вербовать, соблазнять и, в конечном итоге, издеваться над жертвами, о которых Максвелл и Эпштейн знали, что их возраст - до 18 лет.



Максвелл и покойного мультимиллионера Эпштейна обвиняют в том, что они заманивали девушек в жилые дома, в том числе в особняк Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде, его поместье в Палм-Бич и его обширное ранчо в Санта-Фе, а также в Лондоне, Англия, где у Максвелл есть дом.



Максвелл была арестована в Брэдфорде, штат Нью-Гемпшир, спустя почти год после того, как федеральные власти в Нью-Йорке арестовали Эпштейна, когда он вернулся в Соединенные Штаты на частном самолете из Парижа. Судья распорядился вернуть ее под стражу в Службу маршалов США и сказал, что она будет переведена в Нью-Йорк для проведения там слушания по вопросу о задержании.



Адвокат Максвелла Лоуренс Фогельман отказался от комментариев 2 июля 2020 года. Максвелл ранее отрицала правонарушения. Ей грозит до 35 лет тюрьмы, если она будет осуждена по самым серьезным обвинениям.



Хотя местонахождение Максвелл было неясным и источником многих спекуляций после ареста Эпштейна летом 2019 года - помощник директора ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини заявил на пресс-конференции 2 июля 2020 года, что власти следили за ней, добавив, что ФБР приняло решение ее арестовывать, когда из ее переписки недавно узнали, что она "ускользнула в великолепную собственность в Нью-Гемпшире". Обвинительный акт был с печатью от 29 июня 2020 года.



В судебных документах с просьбой к судье принять решение о задержании Максвелл в ожидании суда, прокуроры заявили, что в течение 2019 года она "пряталась" в различных местах Новой Англии, меняя свой номер телефона и адрес электронной почты, а также заказывая пакеты под другим именем, чтобы избежать обнаружения. Прокуроры определили 15 различных банковских счетов, связанных с Максвелл, на которые иногда было до 20 миллионов долларов.



Британский общественный деятель, которая является дочерью покойного газетного магната Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл была в центре внимания продолжающегося федерального прокурорского расследования предполагаемых соучастников Эпштейна после его смерти в тюрьме в результате самоубийства в ожидании суда в августе 2019 года.



Прокуроры обвинили Эпштейна в том, что он управлял криминальным бизнесом, в котором он платил сотни долларов наличными девочкам в возрасте 14 лет, чтобы заниматься с ним сексом в его доме в Верхнем Ист-Сайде и его поместье в Палм-Бич, работал с сотрудниками и сотрудницами, чтобы приманить девочек в его резиденции и платил некоторым из его жертв, чтобы набирать других девочек, над которыми потом издевался и насиловал их.



После смерти Эпштейна общественное давление усилилось, чтобы заставить тех, кто ему помогал - возможно, включая Максвелл и группу молодых женщин, которые работали под ней, - отвечать не только за его действия, но и за их собственные преступления.



Во время пресс-конференции 2 июля 2020 года Одри Стросс, исполняющая обязанности прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, описала дело против Максвелла как "приквел (события, которые предшествовали основному расследуемому событию) к более раннему делу, которое мы выдвинули против Джеффри Эпштейна". По словам прокурора, расследование в отношении дополнительных соучастников "продолжается". Согласно обвинительному заключению, оглашенному 2 июля 2020 года, Максвелл была главным рекрутером для жертв эпштейновских преступлений. В обвинительном заключении описываются отношения Максвелл с тремя жертвами.



Прокуроры обвиняют Максвелла и Эпштейна в том, что они заманивали молодых девушек в свой круг, расспрашивали об их школах и семьях, водили их в кино или за покупками. После установления взаимопонимания с ними Максвелл направляла отношения на сексуальную сферу, поговорив с ними о сексуальных темах или раздеваясь перед ними, а затем призывала их делать массаж Эпштейну, во время которого девушки были полностью или частично обнаженными.



В обвинительном заключении говорится, что те массажи, в которых участвовала Максвелл, иногда становились сексуальными. Согласно обвинительному заключению, Максвелл "присутствовала и участвовала в сексуальном насилии над несовершеннолетними жертвами". В обвинительных актах Максвелла и Эпштейна федеральные прокуроры описали жестокое обращение, совершенное Эпштейном во время этих сексуальных контактах, которое включало в себя прикосновение к гениталиям девочек, использование на них сексуальной игрушки или указание девушке дотронуться до его гениталий во время мастурбации.



В обвинительном заключении утверждается, что Максвелл участвовала в "множественных групповых сексуальных контактах" с одной из несовершеннолетней жертв в Нью-Йорке и Флориде в период с 1994 по 1997 год, в 1996 году дала второй несовершеннолетней жертве сделать нежелательный массаж в Нью-Мексико, в то время как девушка была топлес и поощряла третью несовершеннолетнюю жертву делать массаж Эпштейну в Лондоне между 1994 и 1995 годами, "зная, что Эпштейн намеревался изнасиловать девочку во время этих массажей".



События 2 июля 2020 года принесли облегчение для тех, кто говорит, что они стали жертвами Эпштейна и Максвелл.



Как сообщает CNN (02.07.2020), адвокат Спенсер Кувин, представляющий шесть жертв Эпштейна, которые остались анонимными, сказал, что арест Максвелл "это, надеюсь, только начало". "Мы надеемся, что в отношении других сообщников будут продолжаться дополнительные аресты", - сказал он.



Брэд Эдвардс, адвокат, представляющий 55 предполагаемых жертв Эпштейна, сказал, что его клиенты "испытали облегчение и были рады, что этот день наконец наступил".



Тем не менее, многие жертвы говорили на протяжении многих лет о своем разочаровании способностью прокуратуры надлежащим образом наказать Эпштейна и его предполагаемых сообщников.



Мисс Максвелл родилась во Франции и выросла в особняке в Бакингемшире, Англия, где она общалась с аристократами и королевской семьей. Она посетила Оксфорд и переехала в Нью-Йорк в 1991 году, когда ее отец, британский издательский магнат Роберт Максвелл, купил The Daily News. Ее отец умер в том же году после того, как упал с лодки в разгар растущего долга. Как пишет Daily Mail Online (02.07.2020), когда Максвелл встретила Эпштейна, у нее была удивительная сеть влиятельных и важных друзей и знакомых по всему миру. Среди них Билл Клинтон. Ее сфотографировали на свадьбе дочери Клинтонов - Челси. Максвелл летала с Биллом Клинтоном на частном самолете Эпштейна, названном "Экспресс Лолита", который использовался для перевозки несовершеннолетних девочек на частный карибский остров Эпштейна или ранчо в Нью-Мексико.



В 2014 году POLITICO сообщило, что одна из жертв по делу Эпштейна утверждала, что ее в несовершеннолетнем возрасте вывозили для секса нескольким друзьям Эпштейна, включая известного адвоката Алана Дершовица и сына королевы Великобритании принца Эндрю. С Эндрю Эпштейна познакомила Максвелл. Принц никогда не скрывал своей давней дружбы с Максвелл и того, что она представила его Эпштейну. Прокуроры запросили показания у принца Эндрю.



P.S. Дональд Трамп тоже знаком с Эпштейном и Максвелл. Но, в отличие от Билла Клинтона, на остров педофилов не летал ( как установлено официальными и журналистскими расследованиями). Поэтому, по всей вероятности, будет добиваться углубления расследования и расширения расследования "дела десятилетия", как его уже назвали некоторые американские журналисты. Это серьезный фактор в предвыборной борьбе с демократами, учитывая, что Эпштейн был не только их сексуальным, но и финансовым спонсором. Источник - Завтра

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