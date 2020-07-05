Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых, - В.Никифорова

08:22 06.07.2020

Чернокожие начинают настаивать на своем приоритете перед белыми

Массовые протесты и требования чернокожих родились вовсе не в маргинальной среде. Рассадником самых радикальных идей по запугиванию обывателей стали университеты США и Британии. Их преподаватели требуют "нанести решительное поражение белым, сломать их сопротивление, уничтожить их как класс и заменить их жизни жизнями цветных и ЛГБТ". Как такое произошло?



После месяца погромов и вандализма борьба англичан за права чернокожего населения под лозунгом "Черные жизни имеют значение" стала затихать. Иного ждать было невозможно. Многонациональная Британия, открывшая границы для миллионов подданных своих бывших колоний, сегодня, без шуток, является одной из самых толерантных стран в мире.



Политкорректность стала в Британии новой формой религии. Зачастую она даже препятствует расследованию самых тяжелых преступлений. Так, массовое насилие пакистанцев над белыми детьми в английских городах замалчивалось десятилетиями, потому что все боялись задеть чувства влиятельного национального меньшинства. В общем, у BLM в Британии, казалось, не было шансов на успех.



Однако преподавательница Кембриджского университета Приямвада Гопал решила плеснуть бензинчику в затухающий костер расовой войны. На днях она написала в своем Twitter с тысячами подписчиков: "Белые жизни не имеют значения". Интересно, что модераторы соцсети не удалили сразу этот расистский лозунг и сделали это только после вполне предсказуемого шквала возмущения пользователей.



51-летняя Приямвада Гопал – дочь индийского дипломата, отчаянный критик Британской империи, автор нескольких книг и многих скандалов. Она преподает в Кембридже с 2001 года. Ее научная специализация – расовые и гендерные штудии и разоблачение колониальных практик на материале английской литературы. В 2006 году доктор наук Гопал была приглашена на Би-би-си подискутировать об английском империализме с видными учеными-историками, среди которых был автор исторических бестселлеров Нил Фергюсон. После съемок она опубликовала открытое письмо, в котором жестоко раскритиковала Фергюсона. Причем критике подверглись не его научные концепции или методология исследований. Гопал просто обвинила его в грубости, надменности и "демонстрации белого превосходства". Письмо перепечатали левые издания.



С 2006 по 2010 год доктор наук Гопал была деканом колледжа Уинстона Черчилля в Кембридже. В это время студенты зажигали так, что об их буйстве стали писать национальные таблоиды. "Черчилль сам был не дурак выпить, но и он поразился бы тому, что вытворяют учащиеся колледжа его имени", – констатировала "Дейли Мэйл". Студенты пьянствовали, курили траву, ломали мебель, разносили в хлам общественные помещения, дрались до крови, гуляли по крышам. Однажды, когда они в пьяном виде бегали голыми по лужайке, их увидела декан Гопал. Один из студентов подбежал к ней и предложил выйти за него замуж. Так доктор наук Гопал опять попала в газеты.



В 2018-м общенациональный скандал разразился, когда Приямвада Гопал заявила в своем Twitter, что увольняется из Кембриджа. Причиной стал "расизм" университетских охранников. Он проявился в том, что они упорно называли преподавательницу "мадам", а не "доктор Гопал". Историю тогда замяли.



Основная тема Гопал – это вечная вина Британии и британцев перед населением своих бывших колоний. Она призывает англичан "платить и каяться", а угнетенные цветные меньшинства пожестче бороться за свои права. В своих текстах она обвиняет Британскую империю даже в том, что та создала англоговорящую элиту Индии, к которой сама же и принадлежит.



Опубликовав свой скандальный пост в Twitter и получив в ответ вал возмущения, доктор наук Гопал на этом не остановилась. Она вновь повторила, что "белые жизни не имеют значения", и написала разъяснение: "Сейчас у нас появилась возможность нанести решительное поражение белым, сломать их сопротивление, уничтожить их как класс и заменить их жизни жизнями цветных и ЛГБТ".



Впоследствии она удалила этот твит, но интернет все помнит. Возмущенные люди создали петицию на сайте Change.org с требованием уволить Гопал из Кембриджа. Петиция набрала 25 тысяч подписей. После этого сайт петицию удалил. Представитель Change.org пояснил, что это было сделано, потому что петиция "нарушала политику сайта по предотвращению травли и харассмента". Гопал также пожаловалась своим подписчикам на травлю и харассмент. Руководство Кембриджского университета немедленно поддержало свою сотрудницу. Более того, было объявлено, что в ноябре доктор наук Гопал станет профессором Кембриджа.



Засилье леваков в Кембридже – как и в любом продвинутом западном университете – никогда не было тайной. Совсем недавно местное академическое сообщество затравило молодого социолога Ноа Карла и добилось его увольнения. Единственной виной Карла было то, что он публиковал в научном журнале исследования на "этически сомнительные темы" – как это называется на университетском новоязе. Будучи белым британцем (кстати, уроженцем Кембриджа), Карл исследовал соотношение преступности среди мигрантов и антимигрантских настроений среди местных, доминирование левых идей в академическом сообществе, клановость пакистанских диаспор и ее влияние на выборы. Его уволили по доносу кембриджских коллег, несмотря на поддержку ученых со всего мира.



Университетская культура стала той чашкой Петри, в которой были выращены идеи, вдохновляющие погромщиков из BLM. Сегодня, когда расовые протесты грозят перерасти в серьезное гражданское противостояние, университетские деятели радикализуют, поддерживают и натравливают протестующих.



Известнейшие американские историки на все лады расхваливают снос памятников и одобряют погромы и уличное насилие.



Профессор "художественного преступления" – это не шутка, это реальная научная специальность – Эрин Томпсон дала протестующим советы по правильному сносу памятников. Показательно, что Томпсон преподает "искусство преступления" в колледже криминологии. Известный журнал "Популярная механика" опубликовал на своем сайте целую методичку по сносу памятников.



Конечно, среди представителей академической науки, университетских преподавателей и студентов есть люди, которые не могут поддержать все это протестное безумие. Но сегодня они запуганы до совершенно жалкого состояния. По соцсетям расходится письмо некоего профессора из Беркли. Опасаясь увольнения, он не рискнул подписаться своим именем, однако все-таки разослал его коллегам. Профессор истории осторожно критикует движение BLM. Он указывает на то, что от рук полицейских в США гибнут не только афроамериканцы, но и белые жители, и замечает, что чаще всего чернокожих убивают их же братья по расе.



Самое душераздирающее впечатление оставляет в этом письме уточнение: "Лично я не рискую высказываться против повестки BLM... Единомыслие, навязываемое университетской администрацией, профессорами, корпорациями и СМИ, делает неизбежным наказание для любого диссидента... Я уверен, что если подпишу это письмо своим именем, то потеряю свою работу и все будущие работы...".



Университет Калифорнии поспешил заявить, что таких профессоров-еретиков в их рядах нет и письмо является фальшивкой. Пользователи соцсетей продолжают, однако, перепощивать его. Похоже, их подкупает именно искренняя интонация затравленного политкорректностью интеллектуала.



Окормляя миллионы молодых людей, воспитывая элиту будущего общества, университеты США и Британии моделируют будущее этих стран. Судя по современному состоянию дел, это будущее выглядит как тотальный хаос, война всех против всех. Образование незаметно превратилось в разрушение.



Печальный парадокс ситуации подмечает ведущий "Фокс Ньюс" Такер Карлсон. "Это идеологическое движение, – пишет он о BLM. – Идеи, которые его подпитывают, десятилетиями вынашивались в университетских кампусах. Кстати, все это оплачивали мы... Мы были в таком восторге от того, что наши дети попали в Университет Дьюка, что мы решили не обращать внимания на то, чему на самом деле их там учат, и продолжали высылать солидные чеки. Это было ошибкой. Это была одна из самых больших наших ошибок".



Виктория Никифорова