Скончалась кыргызская журналистка Бубукан Досалиева

08:44 06.07.2020

Бишкек (АКИpress) – На 62-м году жизни в результате болезни 5 июля скончалась журналист Бубукан Досалиева, сообщает радио "Азаттык".



Она была известна своими работами как журналист, исследователь, педагог и кандидат политологии. В первые годы независимости Кыргызстана внесла вклад в становление телеканалов КТРК и "Сары Озон".



Преподавала на кафедрах журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Бишкекского гуманитарного университета.



С 1995 по 2010 годы, а затем с 2017 года до последнего дня своей жизни Досалиева работала в составе Кыргызской службы "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" – Радио "Азаттык. На протяжении этих лет она трудилась журналистом, руководителем отдела мультимедиа, главным редактором, продюсером радиопрограмм.



За большие заслуги в борьбе за свободу слова и вклад в кыргызскую культуру Досалиева в 2005 году была отмечена званием "Заслуженный деятель культуры КР". С 1994 года она являлась академиком Международной общественной академии Айтматова.