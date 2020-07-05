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|Скончалась кыргызская журналистка Бубукан Досалиева
08:44 06.07.2020
Бишкек (АКИpress) – На 62-м году жизни в результате болезни 5 июля скончалась журналист Бубукан Досалиева, сообщает радио "Азаттык".
Она была известна своими работами как журналист, исследователь, педагог и кандидат политологии. В первые годы независимости Кыргызстана внесла вклад в становление телеканалов КТРК и "Сары Озон".
Преподавала на кафедрах журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Бишкекского гуманитарного университета.
С 1995 по 2010 годы, а затем с 2017 года до последнего дня своей жизни Досалиева работала в составе Кыргызской службы "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" – Радио "Азаттык. На протяжении этих лет она трудилась журналистом, руководителем отдела мультимедиа, главным редактором, продюсером радиопрограмм.
За большие заслуги в борьбе за свободу слова и вклад в кыргызскую культуру Досалиева в 2005 году была отмечена званием "Заслуженный деятель культуры КР". С 1994 года она являлась академиком Международной общественной академии Айтматова.