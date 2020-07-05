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|1-м замом самого забавного в Узбе Министерства по поддержке махалли и семьи стала Гулнора Маруфова
09:01 06.07.2020
Назначена первый замминистра по поддержке махалли и семьи
Первым заместителем министра по поддержке махалли и семьи назначена Гулнора Маруфова. Ранее она возглавляла в министерстве управление по работе с семьями, нуждающимися в социальной защите.
Гулнора Махмудовна Маруфова постановлением президента от 3 июля назначена первым заместителем министра по поддержке махалли и семьи Узбекистана, сообщило УзА.
До этого назначения Гулнора Маруфова (1956 г. р.) с февраля этого года возглавляла Управление по работе с семьями, нуждающимися в социальной защите, Министерства по поддержке махалли и семьи, а ранее - с 2004 года - работала заместителем председателя Комитета женщин.
На этом посту она сменила Эльмиру Баситханову, которая вернулась на должность заместителя министра здравоохранения.