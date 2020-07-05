 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер композитор Эннио Морриконе
10:19 06.07.2020

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в больнице в Риме из-за осложнений после падения, сообщает La Repubblica. Несколько дней назад он сломал бедренную кость. Композитору был 91 год. Господин Морриконе был удостоен двух премий "Оскар".

Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме, учился в консерватории Санта-Сесилия и получил диплом сразу по трем классам - трубы, инструментовки и композиции. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал в 33 года. Эннио Морриконе обладатель двух премий "Оскар". В 2007 году он получил премию за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 - за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Композитор трижды становился лауреатом "Золотого глобуса" и шесть раз лауреатом премии BAFTA.

Источник - kommersant.ru
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