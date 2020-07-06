Смерть Газанфара. Кабул лишился "серого кардинала" афганской политики, - А.Серенко

10:40 06.07.2020

Смерть Юсуфа Газанфара выгодна маршалу Абдул Рашиду Дустуму

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

6.07.2020



Уход Мохаммада Юсуфа Газанфара стал шоком для президента Мохаммада Ашрафа Гани.



Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани потерял близкого друга – самого богатого афганского бизнесмена Мохаммада Юсуфа Газанфара. Наиболее успешный олигарх Афганистана, по официальной версии, стал жертвой коронавируса и умер 3 июля в одной из турецких клиник. Уход Юсуфа Газанфара может обострить ситуацию на кабульском Олимпе в трудный для афганского лидера политический период.



Этнический узбек Юсуф Газанфар занимал пост специального советника президента Афганистана Ашрафа Гани по вопросам экономического развития, торговли и сокращения бедности. Он был ярким представителем самой успешной династии афганских бизнесменов, основатели которой более 100 лет назад открыли первую компанию под брендом Ghazanfar в городе Мазари-Шарифе. Масштаб реального влияния Юсуфа Газанфара на политику и экономику Афганистана выходил далеко за пределы формальных должностей, которые он занимал на протяжении последних 15 лет – депутата Волуси джирги (нижней палаты национального парламента) от северной провинции Балх, члена парламентского комитета по экономике и финансам, советника главы государства.



По словам кабульских источников "НГ", Юсуф Газанфар был настоящим афганским политическим "серым кардиналом": "Он был другом президента Гани и главным спонсором его последней предвыборной кампании, входил в первую пятерку и даже, пожалуй, тройку самых влиятельных фигур афганской политики. Как говорят, пожертвования от Юсуфа Газанфара составили до 90% всего предвыборного бюджета Ашрафа Гани в 2019 году (Юсуф Газанфар являлся акционером частного афганского банка Ghazanfar – "НГ"). Олигарх имел очень сильное влияние на различные кадровые, экономические и политические решения главы государства. Кроме того, Газанфар, фактически, был неформальным представителем президента в контактах с авторитетами из числа тюркоговорящих этносов Афганистана, в частности, с представителями узбекских групп. Прекрасные связи у Юсуфа Газанфара были и в Ташкенте: он, несомненно, был очень нужен президенту Гани, который стремится создать сегодня широкую региональную коалицию в поддержку Афганистана. И Узбекистану в этом проекте отводится очень важная роль".



Юсуф Газанфар пользовался огромным авторитетом не только среди афганских узбеков, но и среди представителей других этнических групп. "Это был великий человек, его потеря трудновосполнима, если восполнима вообще" - сказал в беседе с "НГ" один из афганских экспертов-пуштунов, близкий к дворцу "Арг" (резиденция президента Афганистана" - "НГ").



По информации "НГ", Юсуф Газанфар заболел коронавирусом в конце июня. Сначала его пытались лечить в Афганистане, но затем, когда состояние здоровья резко ухудшилось, перевезли в одну из клиник в Турции. К сожалению, турецкие медики оказались бессильны – "серый кардинал" афганской политики скончался через несколько дней, 3 июля, по официальной версии, от тяжелой пневмонии, отягощенной ишемической болезнью сердца.



Смерть Юсуфа Газанфара шокировала президента Ашрафа Гани, который распорядился создать специальную государственную комиссию по организации похорон своего друга. По словам пресс-секретаря главы афганского государства Седика Седикки, Ашраф Гани 4 июля назначил главой этой комиссии генерального директора своей канцелярии (руководителя администрации президента страны) Шакира Каргара: "В состав комиссии вошли представители министерств обороны, внутренних дел, по делам религии и хаджа, информации и культуры, а также канцелярии Совета национальной безопасности (СНБ), Главного управления национальной безопасности (ГУНБ) и др.". "Состав президентской комиссии по организации похорон подчеркивает выдающийся политический статус Юсуфа Газанфара", - прокомментировали "НГ" ситуацию источники в Кабуле.



Примечательно, что далеко не все собеседники "НГ" из числа кабульских наблюдателей верят сегодня в естественную смерть друга и спонсора афганского президента. "Господин Газанфар был вполне здоровым для своих далеко не старых лет человеком. Он был полон энергии и планов. Его смерть слишком нелепа, чтобы считать ее естественной. Конечно, коронавирус поражает сегодня сотни людей в Афганистане. Однако все же очень странно, что у самого богатого афганского бизнесмена не хватило возможностей и ресурсов для того, чтобы спасти себе жизнь", - сказал "НГ" один из кабульских источников, не исключив, что "Газанфару могли помочь умереть".



В пользу конспирологической версии смерти Юсуфа Газанфара говорят и его крайне напряженные отношения с другим лидером афганских узбеков Абдул Рашидом Дустумом, кстати, недавно получившим звание маршала Афганистана. По словам источников "НГ", "безусловно, смерть Газанфара выгодна Дустуму": "Дустум был недоволен влиянием, которое Газанфар имел на афганских узбеков, авторитетом, которым олигарх пользовался в Ташкенте и Анкаре. Дустум сам активно работает с руководством Узбекистана и Турции и ни с кем не хочет делить статус представителя интересов этих стран в Афганистане. Наконец, Дустума не устраивали финансовые возможности Газанфара, делавшие его сильным игроком в стране и регионе. Теперь, после смерти Юсуфа Газанфара, Дустум избавился от этого крайне опасного для него соперника".



Разумеется, нет никаких доказательств причастности Абдул Рашида Дустума к внезапной смерти Юсуфа Газанфара. Даже кабульские сторонники версии о насильственной гибели афганского олигарха склонны подозревать в этом влиятельные политические группы за рубежом, которые, по их мнению, заинтересованы сегодня в ослаблении позиций Ашрафа Гани и усилении Абдул Рашида Дустума. "Сегодня, в момент очередного обострения политической ситуации в Афганистане, некоторые страны начинают использовать старые карты в афганской игре. Дустум – одна из таких карт. У него есть поддержка среди некоторых влиятельных фигур и групп в Турции, Узбекистане, России. Эти группы рассчитывают использовать сейчас фактор Дустума для продвижения своего влияния в Афганистане. И, конечно, смерть Газанфара является для них настоящим подарком судьбы", - заметил в беседе один из кабульских экспертов "НГ".



Судя по всему, смерть Юсуфа Газанфара окажет заметное влияние на соотношение сил на политическом Олимпе Кабула. Возможно, это проявится не сразу, однако, уже сейчас очевидно, что Ашрафу Гани будет крайне трудно найти замену своему другу и соратнику.