Китайцы нацелились на Северный морской путь, - Д.Пергамен

15:04 06.07.2020

В результате таяния арктических льдов к 2035 году торговый флот сможет ходить по Северному морскому пути круглый год. Это стратегический вопрос для России, ведь чем активнее прогреваются воды, тем проще другим странам проникнуть в регион. Китайцы уже сообщили о намерении проложить здесь "полярный шелковый путь".



Slate (Франция): Северный морской путь открывается все раньше и раньше и разжигает аппетиты



Давид Паргамен (David Pargamin)



Виюне этого года в России вновь были поставлены температурные рекорды: 38°C в Верхоянске за Полярным кругом. Впервые Северный морской путь (СМП), соединяющий порт Мурманск с Беринговым проливом через сибирское побережье, открылся для навигации на два месяца раньше обычного. Уже с 15 мая торговые суда могут проходить этим маршрутом, не боясь оказаться в ледовом плену. Хорошая новость? Не совсем.



Лед больше не препятствует навигации



Таяние льдов открывает ранее невиданные возможности для России. 18 мая судно "Кристоф де Маржери" вышло под кипрским флагом из сибирского порта Сабетта с полными цистернами сжиженного природного газа. Корабль взял курс на Берингов пролив, а его конечный пункт назначения - расположенная в 15 000 км китайская провинция Цзянсу. Обладающий тремя силовыми установками и укрепленным корпусом танкер представляет собой одно из немногих торговых судов, которые могут пройти по сибирским водам в это время года. Его намеченное на август прибытие должно стать первым за год переходом с запада на восток.



Всего около 20 судов ходят по Северному морскому пути в период с июля по декабрь. В России рассчитывают открыть маршрут для круглогодичных торговых перевозок к 2035 году. Министерство транспорта надеется увеличить через четыре года грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн с нынешних 10 миллионов. Данный маршрут позволяет сократить путь в Азию на 15 дней, а его стратегический интерес в том, что он избавляет от необходимости идти через Гибралтар на юге и позволяет добраться до Тихого океана меньше, чем за три недели.



До настоящего времени лед был главным препятствием на пути развития региона. Кстати говоря, многие российские ученые обломали зубы об эту проблему. Например, в 1962 году авторитетный советский климатолог Михаил Будько предлагал разбрасывать по льду отходы резиновой промышленности, чтобы тем самым ускорить его таяние и улучшить поглощение солнечного света…



Вотчина российских ледоколов



В настоящий момент только российские ледоколы могут ходить в этих водах в зимний период. У компаний "Росатомфлот" и "Совкомфлот" имеется около 40 ледоколов, в том числе десяток атомных. Эти монстры способны проделать во льду проход в 30 метров для других кораблей, в том числе для танкеров. "В настоящий момент у России вдвое больше ледоколов, чем у всех остальных стран вместе взятых, - объясняет эксперт Микаа Меред. - Но чем активнее прогреваются воды, тем проще другим странам проникнуть в регион". "При температурных аномалиях в 7 градусов выше нормы в Арктике Северный морской путь может оставаться открытым на протяжении восьми месяцев в году, что является беспрецедентным", - добавляет он.



Так, российским властям совершенно не понравилось, что по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона", как пишут "Известия". В сентябре 2018 года ему действительно удалось пойти этим маршрутом без поддержки России под командованием капитана Филиппа Гена. "Нашей целью изначально было пройти по Северному морскому пути, - говорит он. - Стоит отметить, что российские власти были предупреждены о наших планах".



"Во время плавания нам встречались российские военные, и их реакция была профессиональной, соответствующей тому, как мы сами ведем себя по отношению к идущим вдоль нашего побережья российским судам, - продолжает он. - Настоящей опасностью было столкновение с какой-нибудь льдиной". В сентябре арктическое солнце почти не уходит за горизонт, и экипаж внимательно вглядывался в воды, чтобы не пропустить отколовшиеся от льдины куски.



После этого события россияне требуют от всех судов за 45 дней сообщить им дату, личность людей на борту и цель плавания. Кроме того, на протяжении всего пути на борту должен присутствовать российский эксперт. В Москве называют это простыми мерами безопасности. С тех пор российские власти выдали почти 800 разрешений. Преимущественно для российских судов. Россия считает СМП частью своих территориальных вод, поскольку он расположен на расстоянии менее 200 миль от ее побережья.



Маршрут разжигает аппетиты



"Ощущается, что есть желание использовать Северный морской путь", - говорит Фредерик Аннон, морской инженер Total и один из создателей "Кристофа де Маржери". Этот танкер является частью флота компании "Новатэк", который включает в себя 15 разработанных для движения по СМП судов. "До этого заказа нам и в голову не могло прийти, что мы будем заниматься разработкой судов, которые будут ходить через тонкий слой льда", - продолжает он.



Как и другие иностранные компании, Total уже подключилась к трем проектам на Ямале и одному на соседнем Гыданском полуострове. Ее цель - разработка запасов природного газа в регионе. На СМП поглядывают не только французы: китайцы уже сообщили о намерении провести здесь "полярный шелковый путь". Таким образом, Азия может стать главным рынком сбыта российского газа в ближайшие годы, хотя там Россия все еще существенно отстает от конкурентов из Австралии, Египта и Катара.



Как бы то ни было, на Северном морском пути может возникнуть и другое препятствие. Природное. Речь идет об экологических последствиях активного судоходства в регионе. Оно может ускорить потепление климата в Сибири, что чревато неожиданными последствиями вроде таяния вечной мерзлоты, на которой было возведено немало городов в советский период. По прогнозу географа Дмитрия Стрелецкого, к 2050 году под угрозой может оказаться 20% инфраструктуры и 50% жилых домов.



Кроме того, 29 мая произошло обрушение резервуара компании "Норильский никель", что привело к попаданию дизельного топлива в реку Амбарная и одной из худших промышленных катастроф в Сибири со времен происшествия в Усинске в 1994 году. На фоне этого открытие СМП теряет весь свой блеск. Таяние вечной мерзлоты может обернуться для России убытками в 250 миллиардов долларов. Специалисты МГУ в свою очередь оценивают последствия этого процесса в 8,5% ВВП.



Иначе говоря, Россия, наверное, все-таки не слишком заинтересована в таянии льдов…