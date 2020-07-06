Как Карбышев брал Алма-Ату

15:07 06.07.2020

Ракетный взвод Семиреченского казачьего войска, г. Верный (Алматы)



7 июня 1851 года, переправившись через реку Или, 4 сотни казаков под командованием подполковника Карбышева при поддержке 50 киргизских (казахских) вооруженных джигитов, подошли к укреплению Таучубек.



Иван Карбышев, брат деда знаменитого советского генерала Дмитрия Карбышева, замученного фашистами в концлагере Маутхаузен, имел довольно длинный послужной список и множество наград. Но этот поход был для него делом чести. Ведь год назад первая попытка по защите казахов от кокандцев не увенчалась успехом.



Крепость Таучубек была главным опорным пунктом Кокандского ханства в Заилийском крае.



В апреле 1850 года отряд под командованием капитана Гутковского выступил из Капала и подошел к стенам Таучубека. Всего 175 казаков и 50 человек пехоты при двух легких орудиях приняли бой с 6?7 тысячами сарбазов, подчинявшихся кокандскому хану. Преданный баями, обещавшими поддержку, но перекупленными затем кокандцами, отряд вынужден был отступить. Надо сказать, что несмотря на проваленное задание, умелые и храбрые действия русских казаков произвели огромное впечатление на кокандцев.



Даже 30-кратный перевес сил не позволил им уничтожить русский отряд, который без потерь вернулся в Капал.



Для сибирской администрации встал грозный признак усиливающегося влияния в Заилийском крае поддерживаемых англичанами кокандцев.



Ситуация осложнилась и дипломатическим протестом Китая. Узнав о строительстве Капала и других укреплений в Семиречье, Пекин направил правительству России ноту протеста, заявляя, что эта территория входит в сферу контроля империи Цин. Протест был отклонен.



Организация новой экспедиции была одобрена лично Николаем I.



Карбышев был человеком нестандартным, с исследовательской жилкой. Неоднократно принимал участие в научных экспедициях, общался с учеными. И любил все новое.



Возможно, именно разносторонние знания и любовь к техническим новинкам привели его к мысли использовать супероружие того времени - передвижные ракетные системы конструкции Константинова.



О чем, при выдвижении отряда, было "случайно" сболтнуто местным торговцам. Карбышев, кстати, в совершенстве владел киргизским языком.



Кокандский гарнизон узнав о таком невиданном оружии русских, оставил всякую мысль о защите, бросил свое укрепление и позорно бежал.



Крепость была разрушена до основания, место ее заровнено, после чего отряд 30 июля возвратился в Капал.



Эта победа произвела большое впечатление на Китай. В результате вскоре был подписан Кульджинский договор.



Казахи, прослышав об избавлении от кокандцев, стали возвращаться в родные места, и всячески помогать русским отрядам в освобождении других своих территорий.



Сейчас в тех местах находится Алматы (Алма-Ата, бывшая столица Казахской ССР).