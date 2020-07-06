Предательство элит убивает США, - Д.Перетолчин

15:08 06.07.2020

Дарья Алексеева "Предательство элиты оскорбило народ и губит США"



Коронавирус стал болезненным подтверждением того, что общество в США поделено на две группы - на элиту, которая диктует правила и демонстративно нарушает их, и на всех остальных, от которых требуют жертвовать и подчиняться. Как выглядит это разделение, пишет житель Нью-Йорка Ларри Джейкоб, маркетолог, финансист, в издании Times of Israel.



Дмитрий Перетолчин



Это было бы смешно, если бы не было так возмутительно. Элита, которую я определяю как группу из политических лидеров страны, журналистов, бизнесменов, богачей и голливудской публики, любит поучать нас, что мы должны уметь жертвовать и быть готовыми к лишениям ради большего блага. В то время как они игнорируют свои собственные советы и делают то, что хотят и когда хотят. Они демонстрируют глубокое чувство права на то, что каким-то образом правила общества, которым мы обязаны следовать, не применимы к ним. Так поступают не только демократы или либералы, в этом виноваты люди всех политических философий. Общая нить здесь - то, что описывает устаревшее выражение "делай, как я говорю, а не так, как я делаю". И тому есть множество примеров. Я назову несколько, а вы, вероятно, сможете подумать о других.



1. Элиты говорят нам, что изменение климата - это наша самая большая угроза. Некоторые заходят так далеко, что характеризуют его как "экзистенциальную угрозу". Конгрессмен Александра Окасио Кортес, демонстрируя недостаток и знания истории, и здравого смысла, назвала это изменение климата "нашей Второй мировой войной". Правда. Да, это, может быть, угроза, одна из многих, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Мы можем это обсудить. Но… самая большая? Это даже близко не так. Сравнение ее со Второй мировой войной и гибелью десятков миллионов людей вряд ли уместно или точно. Либо конгрессмен глупа сама, либо думает, что глупы избиратели.



2. Нас предупреждали, что мы должны сократить наш углеродный след, чтобы "спасти планету". Помимо всего прочего, мы должны отказаться от автомобилей, от использования ископаемого топлива и, в некоторых случаях, от нашей работы. А как содержать семьи? Некоторые известные демократы сделали идиотские заявления, что бывшие шахтеры, например, могли бы запросто переучиться на компьютерных аналитиков. Да, конечно. Им легко говорить. Они не будут бросать свою работу или чем-то жертвовать. Они планируют сохранить свой нынешний образ жизни за счет остальных из нас.



3. Манифест этого безумия - нелепый "Зеленый Новый курс". Элита планирует продолжать пользоваться своими привилегиями, такими как поездки на кортежах и полеты на частных самолетах или в бизнес-классе, в то время как остальные из нас вернутся к велосипедам и ходьбе. Любой, кто живет в сельской местности, будет послан куда подальше. Любой, кто уже не находится в больнице, просто останется дома. Придется пойти на жертвы ради общего блага.



4. Стало модным выступать за расформирование полицейских сил. Не нужно быть гением, чтобы понять, что конечным результатом будет либо запоздалая реакция полиции, либо отсутствие реакции вообще. Мы уже начинаем видеть это в некоторых областях. Политики, стоящие за этим движением, такие как Пелоси, Шумер, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, мэр и члены городского совета в Миннеаполисе, в основном живут в закрытых сообществах и поддерживают свою личную безопасность часто за счет налогоплательщиков. Как иронично, что те самые люди, которые настаивают на этом решении, не будут затронуты им. Они останутся в полной безопасности. А подавляющему большинству людей, если кто-то врывается в ваш дом, или угоняет машину, или пристает на улице, - удачи! Многие из нас помнят мучительный опыт женщины из Вирджинии, которая недавно была поймана в ловушку в собственной машине, когда ей угрожала разъяренная толпа. А она была с младенцем. Она звонила в 911, но полиция не могла или не хотела отвечать. Трудно представить себе более пугающее переживание.



5. Крис Куомо, ведущий CNN и брат губернатора Эндрю Куомо, заразился коронавирусом пару месяцев назад. Протокол требовал от него самоизоляции на две недели. Как-то раз он вышел погулять в Центральном парке, прохожий узнал его, снял на камеру и спросил, почему он нарушил карантин. Куомо пришел в ярость и обругал человека на камеру.



6. На ранних стадиях коронавирусного карантина люди обычно оставались дома. Тем не менее мэр Нью-Йорка Де Блазио счел необходимым каждый день ездить в свой спортзал в Бруклине, причем с кортежем. Для него не было никакого карантина. Нет, сэр, в конце концов, мужчина должен поддерживать себя в хорошей физической форме.



7. Несмотря на требования самоизоляции, которые были введены для чикагцев, мэр города Лори Лайтфут вышла постричься. Салоны должны были быть закрыты, но, видимо, не для нее. На пресс-конференции она нагло и непримиримо защищала свои действия. Она сказала журналистам, что ей нужна стрижка, и она хочет ее, потому что она заботится о своей внешности. Более того, по ее словам, как мэр она представляет город и должна "хорошо выглядеть". Я уверен, что есть тысячи других женщин, которые заботятся о своей внешности, а также хотят, чтобы стрижки, маникюр и другие виды ухода за телом позволяли им выглядеть хорошо, но им пришлось обойтись без них.



8. Многие губернаторы вводили чрезвычайно жесткие, произвольные и бессмысленные ограничения под видом борьбы с коронавирусом. Конечно, мы знаем, что речь шла не только о защите от вируса, но и о власти. Например, мужчина был арестован за то, что гулял с дочкой в общественном парке; религиозные службы были запрещены даже в Пасхальное воскресенье; несколько владельцев малого бизнеса, которые пытались безопасно открыть свой бизнес, чтобы заработать несколько долларов, были оштрафованы или арестованы; а людям запрещалось ездить в собственные загородные дома или навещать родственников, которые в некоторых случаях были изолированы и нуждались в уходе. Тем не менее можно было купить лотерейные билеты, алкоголь и марихуану, или сделать аборт. Как я уже сказал, произвольно и бессмысленно.



9. Что касается недавних протестов и беспорядков, то многие губернаторы проигнорировали свои собственные правила относительно социального дистанцирования и ношения масок. Некоторые из них даже присоединились к протестам. Затем те же самые губернаторы критиковали президента Трампа и его сторонников за игнорирование тех же правил на его недавнем митинге.



GETINTENT



Американский народ не глуп. Люди видят, что не все теряют одинаково. Многие из них принесли значительные жертвы за последние несколько месяцев, отказавшись от работы и бизнеса, залезая в долги и не видя родителей и внуков. Многие из них сыты по горло тем, что считают недостатком справедливости. Они видят, что существуют отдельные наборы правил для отдельных избранных людей.



Они обвиняют политиков, и совершенно справедливо. Они чувствуют себя преданными. Мы выбрали этих политиков, чтобы они представляли нас, защищали нас и заботились о наших интересах. Прямо сейчас люди чувствуют себя испуганными и преданными. Наши представители подводят нас. Они как будто парализованы. Они стоят в стороне, в то время как небольшое агрессивное меньшинство с экстремистскими убеждениями берет под свой контроль страну. К счастью, сейчас выборный год, и, надеюсь, избиратели будут говорить громко и четко (С)