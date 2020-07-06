Александр Бородай: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

15:11 06.07.2020

прошел VI Съезд Всероссийской политической партии "Родина"



Союз Добровольцев Донбасса



4 июля 2020 г., в Ленинградской области, прошел VI Съезд Всероссийской политической партии "Родина", в котором, в качестве почетного гостя, принял участие Председатель Правления Союза добровольцев Донбасса, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.



Съезд начался с доклада главы партии "Родина", депутата Госдумы Алексея Журавлева. Делегатам была представлена оценка актуальной политической ситуации в стране и мире, а также были подведены итоги деятельности партии за год.



Известный российский экономист, председатель Совета "Родины" по экономике и бизнесу Михаил Хазин представил свой анализ социально-экономического положения и перспектив его развития.



В ходе выступления на Съезде, Председатель Правления СДД, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай во вступительном слове поприветствовал делегатов партии "Родина". Он обратил внимание собравшихся на то, что Алексей Журавлев - был одним из первых российский политиков, поддержавших Донбасс. Глава политической партии "Родина" лично посетил Донецкую Народную Республику в самое сложное для нее время, в мае 2014 года.



Председатель Правления СДД выразил надежду на то, что Донбасс скоро и де-юре станет частью России, а интеграция идет уже и сейчас.



В своем выступлении Александр Юрьевич отметил особенность сегодняшнего дня для всего российского общества, ведь именно сегодня вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации, после состоявшегося общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ – высшем нормативно-правовом акте Российской Федерации, обладающем высшей юридической силой.



На Съезд также были приглашены известные общественные деятели, политики, политологи и эксперты, представляющие самый широкий спектр политических мнений. По итогам съезда была принята резолюция.



После завершения Съезда, выступил основатель Всероссийской политической партии "Родина", Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он пообщался с делегатами и приглашенными гостями в неформальной обстановке.