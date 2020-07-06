Дефицит лекарств в Казахстане – кризис или паника?

16:18 06.07.2020

29 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам разработать предложения по введению жесткого карантина. Он будет введен в стране с 5 июля сроком на две недели.



Подобное решение власти приняли из-за резкого роста количества заболевших. Число ежесуточных заражений коронавирусом в Казахстане увеличилось в 7 раз. По мнению президента, возникновение новых очагов COVID-19 произошло из-за неготовности чиновников к отмене режима Чрезвычайного положения (ЧП). В ряде регионов республики ситуация осложняется нехваткой больничных мест, лекарств и медоборудования.



Положение населения в Казахстане требует экстренных мер со стороны властей. Как считает политолог и главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр АШИМБАЕВ:



"Сейчас население массово скупает в аптеках парацетамол, потом начнется повторный дефицит с масками. Нужно разъяснение от нормальных специалистов, не ближайших соратников Президента, а главврачей и начальников облздрава. Потому что решение о введении карантина принимают не медицинские специалисты, а те, кто отвечает за госзакупки и контроль бюджетных потоков.



Я думаю, достаточно ввести определенные ограничения на массовые скопления людей и усилить разъяснительную работу, но не со стороны чиновников, а среди специалистов- врачей. Какие медицинские протоколы необходимо применять, какие меры предпринимать людям для самолечения, запретить проведение тоев и банкетов.



Необходимо усилить разъяснительную работу, так как людей дезориентировали и запугивали тем, что следствие коронавируса – это смерть. А тут выясняется, что 80 процентов заболевших - бессимптомные или заболевание проходит в мягкой форме, а люди уже настроены на тяжелейшие последствия. Кроме того, централизованный закуп лекарств также вызывает большие вопросы, этот момент тоже надо решать. Также надо перестраивать работу государства в целях повышения эффективности и контроля, элементарно внедрения здравого смысла в деятельность госуправления. Выявлять коррупционные риски, вести мониторинг расходования бюджетных средств и так далее".



На фоне роста числа инфицированных коронавирусом и всплеска пневмонии в Казахстане заметно удлинились очереди перед аптеками. Население отреагировало на нехватку противовирусных и жаропонижающих препаратов: в социальных сетях массово стали появляться посты об отсутствии лекарственных средств. Кроме того, если препараты и возможно найти в аптеке, то цены на них всего за несколько недель заметно выросли.



Люди стали искать лекарства за пределами своих регионов. При этом население допускает даже нарушения закона, т.к. по постановлению комитета гражданской авиации, лекарства входят в перечень опасных веществ, запрещенных к авиаперевозке.



Врач и активист Кайргали Конеев дал оценку текущей ситуации в республике:



"С одной стороны, была паника населения. Люди начали скупать лекарства. С другой стороны, были неверные рекомендации. Нынешнее руководство только-только пришло. Им нужно некоторое время, чтобы оценить ситуацию и выработать шаги. Но проблема в том, что нет времени. Каждый день промедления - это гибель казахстанцев. Надо незамедлительно подключать и обеспечить бесперебойную доставку лекарств в аптеки".



Казахстанский социолог Серик Бейсенбаев также высказался о проблемах в организации борьбы с коронавирусом в стране. По его оценке, дефицит лекарств и ограничения доступа к неотложной помощи показывают неготовность всей системы здравоохранения:



"Нехватка лекарств означает, что работа по прогнозированию оставляет желать лучшего, власти не смогли предсказать масштабы угрозы. Качество исследований в государственном управлении было низким. Конечно, мы и прежде знали, в каком состоянии система. Но именно в такой ситуации проявляется, насколько она неэффективна".



В ситуацию с нехваткой лекарств в аптеках вмешался Президент РК. Касым-Жомарт Токаев поручил властям решить проблему, а также сделал выговоры за упущения в работе по противодействию распространения коронавирусной инфекции акимам столиц и ряда регионов и руководителю Межведомственной комиссии.



"Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами. Поручаю также принять все меры по недопущению искусственного роста цен на лекарственные препараты и средства, медицинские средства индивидуальной защиты в оптово-розничных сетях" – заявил Токаев.



После заявления Президента Министерство здравоохранения Казахстана признало возникшие в стране проблемы с лекарственным обеспечением, включая исчезновение некоторых препаратов, как азитромицин или парацетамол, из розничной сети.



Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой (25 июня сменил на посту Елжана Биртанова – ред.) рассказал о принятых мерах по стабилизации ситуации на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Алексей Цой выступил в пользу пакета правительственных мер, который должны принять в скором времени для борьбы с коронавирусной инфекцией.



Новоиспеченный министр здравоохранения РК также отреагировал на распространение в социальных сетях информации о дефиците лекарственных препаратов. По его мнению, отсутствие или нехватка лекарств в аптеках было спровоцировано фейковыми сообщениями, после которых население стало массово скупать антибиотики и жаропонижающие препараты про запас. С другой стороны, власти сегодня стремятся принять все необходимые меры для исправления ситуации в республике.



Сообщения представителей Министерства здравоохранения Республики Казахстан, однако, не внушают большого доверия населению. Так, по словам вице-министра здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, розничная продажа лекарственных препаратов будет ограничена:



"Заключили меморандумы между акиматами и ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, т. к. на один курс лечения требуется именно такое количество лекарств. Это было необходимо, чтобы не создавать в домах залежи препаратов, которые имеют свой срок хранения".



Заявление вице-министра здравоохранения РК стало причиной для беспокойства людей. В свою очередь, она поспешила заверить население, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, то проблем с выдачей лекарств в одни руки не возникнет. Регулировать данный вопрос предлагается с помощью лекарственных рецептов, которые при заболеваниях должны выдать медработники.



Сложившаяся обстановка с кризисом лекарственных препаратов в Казахстане во многом напоминает ситуацию в начале марта этого года. Всеобщий ажиотаж тогда привел к массовой скупке населением медицинских масок, которые вскоре стали исчезать из свободной продажи. Представители аптечных сетей также отмечают, что жители республики сами искусственно создают дефицит. Лекарства в основном покупают те, кто не имеет признаков заболеваний лично или же болеющих родственников.



В условиях ограниченного доступа к получению медицинской помощи люди зачастую начинают заниматься самолечением. В основе данной проблемы лежит недостаточная информационно-разъяснительная работа среди населения со стороны представителей системы здравоохранения.



Людмила Бюрабекова напомнила, что антибактериальные препараты не применяются для лечения вирусной инфекции. Антибактериальная терапия требуется только пациентам, находящимся в стационаре в связи с присоединением бактериальной инфекции, из-за которой возникает пневмония.



"Настоятельно рекомендую гражданам не заниматься самолечением, не применять самостоятельно антибиотики, когда есть признаки вирусной инфекции. Строго действовать по памятке и чек-листу, который разработан и рекомендован, чтобы не сформировать антибиотикорезистентность и не получить осложнения при возникновении заболеваний".



В то же время отсутствие лекарственных средств в аптеках, когда эпидемиологическая обстановка в Казахстане значительно ухудшилась – показатель того, что на уровне цепочек поставок от фармпроизводителей в аптеки существуют проблемы.



В современных условиях властям республики остается обеспечить бесперебойную работу всех элементов системы здравоохранения Казахстана.