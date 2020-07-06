Оглухонемевшие: Казчиновники продолжают игнорировать требования президента, - А.Омирбек

16:22 06.07.2020 Оглухонемевшие: чиновники продолжают игнорировать требования президента



Война войной, а обед по расписанию. Именно по этому принципу действуют наши чиновники в разгар эпидемии и экономического кризиса. Умерить их аппетиты не в состоянии даже первый человек в государстве – сам президент.



А Васька слушает да ест…



Буквально на днях, в понедельник, в ходе совещания по выработке мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев даже не попросил, а потребовал от министров и глав регионов держать в узде государственные траты. Президент напомнил им: "Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный". Он четко потребовал пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – проведения всевозможных конференций, "круглых столов", торжественных мероприятий, закупа консалтинговых и PR-услуг. "Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией", - заявил глава государства. Тем более что в стране остро не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, медикаментов, медицинского оборудования, карет "скорой помощи".



Однако получилось, как в известной басне про Ваську, который слушает да ест. Не успел президент поставить точку в своем спиче, как портал госзакупок стал усиленно пополняться новыми объявлениями, предполагающими многомиллионные траты на то, что, согласно требованиям главы государства, должно было уже попасть под запрет.

Например, управление по развитию языков акимата Жамбылской области прямо в этот же день приняло решение закупить "услуги по организации мероприятий по вопросам ономастики, а также мероприятий, направленных на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита, усиление роли государственного языка как языка межэтнического общения, развитие языкового капитала, разработке справочника согласно орфографии казахского языка на основе латинографического алфавита". Помимо всего прочего, речь идет, как минимум, о 15 выездных конференциях и семинарах, в том числе республиканского уровня, с привлечением "патриотов языка", оплатой всех соответствующих расходов и вручением им гонорара за участие. На все про все управление собирается потратить 22,4 миллиона тенге. А коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при акимате все той же Жамбылской области сообщило о намерении провести молодежный конкурс эссе на государственном языке.



Целой серией объявлений о закупках разродился "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики Тюлькубасского района Туркестанской области. Среди них и военно-патриотические акции, и организация волонтерского лагеря, и турнир среди имамов, и даже (цитируем оригинал) "караоке-вечеринка "Ауыл кеші көңілді", посвященная дню рождения города Астаны".



Но куда более оригинальными оказались сотрудники отдела внутренней политики Талгарского района. В конце июня они разместили объявление о необходимости изготовления десяти билбордов, а также значков с ленточками и флажков к юбилею Победы, который к тому времени уже прошел. Кроме того, предусмотрены расходы на некие мероприятия, приуроченные к этой же дате. Вообще, как выясняется, в районе стараются не упускать случая что-нибудь отпраздновать. Даже в такое непростое время, как сегодня. Например, свыше 1,1 миллиона тенге намерены потратить на юбилей Конституции…



Миллионы на ветер



Ладно, можно допустить, что до чиновников на местах "долго доходит". В том числе и информация об изменении контуров государственной политики. Смеем предположить, что в понедельник далеко не все организаторы госзакупок слушали и внимали словам президента. Но, по меньшей мере, странно, что реакции не последовало и на следующий день. Ни один из объявленных конкурсов и тендеров так и не был отменен. Напротив, их количество стало расти чуть ли не в геометрической прогрессии.



Так, коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" аппарата акима Карагандинской области 30 июня разместило объявление о реализации проекта "Присуждение премии "Тұлға" 25 известным личностям, внесшим вклад в развитие государственных программ", посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана". Цена вопроса – 3,3 миллиона тенге. По традиции к участию в этом событии предполагается привлечь СМИ, депутатов, лидеров общественного мнения. Видимо, в разгар пандемии без такого мероприятия никак не обойтись. Как указано в технической спецификации к лоту (стилистика оригинала сохранена), "пропаганда известных личностей, внесших вклад в развитие государственных программ, профессионального, талантливого человека, повышать его репутацию и имидж, способствовать личностному росту и талантам". При этом, надо отдать должное организаторам, они попытались соблюсти правила приличия, сделав приписку, что формат и сроки проведения мероприятия могут быть изменены в связи с режимом карантина. Однако каким бы ни был формат, в какие бы сроки ни проводились подобные акции, очевидно, что сегодня не время тешить чье-то самолюбие. К тому же этим трем миллионам тенге можно было бы найти лучшее применение, направив их на решение задач, связанных с противодействием распространению опасной инфекции и спасением жизней карагандинцев.



А вот другой пример, не менее любопытный. Коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" аппарата акима Туркестанской области разместило сразу несколько лотов, тематика которых, без иронии, впечатляет. Его руководство, видимо, решило, что пора разрядить обстановку и отвлечь население от страшной коронавирусной статистики. Как это сделать? Конечно же, с помощью песен и плясок. Можно провести, например, конкурс "Играй, гармонь!", затратив на него чуть меньше миллиона тенге – как говорится, дешево и сердито. А если щедрой рукой отсыпать еще чуть-чуть бюджетных средств, то хватит и на конкурс посолиднее – например, "по прочтению наизусть казахского эпоса среди молодежи этносов на тему "Бабалар үні" в рамках научно-просветительского проекта "Казахтану". Потребуется всего-то около 1,7 миллиона тенге. А до кучи, паровозом, можно прицепить не состоявшийся праздник Первомая. Руководство учреждения безо всякого стеснения заявило о намерении закупить услуги по организации мероприятия ко Дню единства народа Казахстана с пафосным названием "Бір шаңырақ астында". Подумаешь, еще каких-то 1,7 миллиона тенге…



Чуть больше, 1,8 миллиона, намерен потратить Гражданский центр управления внутренней политики Атырауской области на проведение "Школы НПО". Обычно это происходит так: заезжие тренеры читают местным общественникам лекции о необходимости роста их потенциала. Дело, может быть, и важное, но на данный момент явно не первоочередное. Как и конкурс "Волонтер года", услуги на проведение которого закупает коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" аппарата акима Карагандинской области. Тем более что организаторы, похоже, сами не понимают, зачем он им нужен. В противном случае они вряд ли бы стали указывать в технической спецификации на то, что поставщик услуги при подготовке сценарии должен сам указать цели, задачи и, главное, ожидаемый результат от предстоящего мероприятия.



Попал в поле нашего зрения и отдел внутренней политики Шахтинска с его затеей провести серию семинаров на антикоррупционую тематику и соответствующие флеш-мобы среди молодежи с непременной раздачей листовок населению. На это предполагается потратить свыше 1,3 миллиона тенге.



Идем дальше. В тот же день, 30 июня, управление внутренней политики и по делам религий города Шымкента объявило прием заявок на подготовку позитивных материалов и репортажей о реализации региональных программ, поддержке МСБ, развитии предпринимательства и сельского хозяйства, о проводимой городским акиматом работе. Обойдется это удовольствие в сумму более чем 8 миллионов тенге. Кстати, днем ранее управление уже разместило объявление о намерении израсходовать 2,2 миллиона тенге на публикацию позитивных имиджевых статей об инвестиционно-туристских возможностях Шымкента, о культурных мероприятиях, проводимых городским акиматом…



А ля гер ком а ля гере?



Не изменилась ситуация и через несколько дней после того, как президент потребовал отказаться от подобного рода трат и максимально сосредоточить бюджетные ресурсы на главном направлении – борьбе с опасной инфекцией.



Буквально вчера управление сельского хозяйства Актюбинской области разместило объявление о закупке услуг по организации и проведению профессионального праздника аграриев (он отмечается осенью). Торжества выльются в копеечку – в 4,1 миллиона тенге. Запланированы концертная программа, вручение ценных подарков, перевозка ветеранов сельскохозяйственного фронта к месту проведения тоя.



Компанию любителям праздников составила СПК "Шымкент", объявившая о закупе услуг, связанных с информационным и имиджевым сопровождением. Общая стоимость лота – порядка 8 миллионов тенге.



Уже упомянутое коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" аппарата акима Жамбылской области намерено проспонсировать проведение расширенного совещания Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. Для справки: основная задача этой структуры - пропаганда этнических традиций в вопросах патриотического воспитания детей, формирование толерантного поведения подрастающего поколения. Лекции на данную тему и предполагается организовать среди героинь.



Кармакшинский районный отдел внутренней политики решил провести для местных жителей День семьи. Естественно, с концертной программой, грамотами и ценными подарками. А отдел культуры и развития языков города Сатпаев и вовсе порадовал намерением организовать за 1,3 миллиона тенге "творческий вечер почетного гражданина города, преподавателя музыки А. Кулшекеновой". В чем заключается социальная значимость и острая необходимость такого мероприятия – узнать это из прилагаемой документации так и не удалось. Она о другом. О том, что размер гонорара почетному гражданину составит миллион тенге, а остальные деньги уйдут на корзину с розами, на праздничный камзол (видимо, для героини дня), на привлечение к действу художественного и хорового коллективов, на благодарственные письма и символические подарки. Если учесть, что последние будут изготовлены в количестве всего 15 штук, то можно смело предположить, что предполагается междусобойчик чисто для своих.



Словом, без комментариев. Как говорится, А ля гер ком а ля гере…



Вместо P.S.



То, что население и чиновники по обыкновению находятся по разные линии фронта, увы, не открытие. Пока одни воют за здоровье и сохранение жизней, другие борются за освоение бюджетов. Так было, так есть. И, похоже, будет всегда, ведь даже самый главный человек в государстве так и не смог остановить это бешеное колесо вечного всеказахстанского "тоя" за госсчет.



Уверены, в ближайшие дни портал госзакупок пополнится новыми, куда более поражающее воображение форумами, семинарами, тренингами, конкурсами и прочими мероприятиями, ни одно из которых так и не будет направлено на стимулирование население соблюдать социальную дистанцию или носить в общественных местах маски.



Страшно представить, сколько бюджетных средств в итоге уйдет на финансирование этой, по сути, ярмарки чиновничьего тщеславия. А между тем, кому-то не достанется ИВЛ, на чей-то крик о помощи не приедет "скорая" просто потому, что на это не хватило денег…



Впрочем, что толку говорить очевидные вещи. Все равно они – те, кто по другую линию фронта, - нас не услышат. Президент, конечно, призывает своих подчиненных строить "слышащее государство", но до него нам как до луны – пока что они не слышат даже его самого…



Автор: Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

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