Уйти, чтобы остаться: зачем США раскручивают Талибангейт? - Г.Мирзаян

16:26 06.07.2020

Автор: Геворг Мирзаян



Монетизировать историю с якобы российской платой талибам за убийства американских солдат пытаются не только журналисты и демократы в США. К игре подключились военные и разведчики – а может они и вели ее с самого начала… Об этом рассуждает доцент Финансового Университета Геворг МИРЗАЯН.



Информация бывает разной



В США продолжает раскручиваться "Талибангейт" – скандал с якобы существующей специальной программой российской разведки по выплате талибам денег за головы убитых американцев. Появляются новые данные, а круги на воде расходятся все дальше.



Так, демократам не понравились заявления Трампа из серии "ничего не знаю, меня никто не инструктировал". Бывшие высокопоставленные сотрудники разведки и Пентагона стали писать большие тексты о том, как информация о "русской награде" должна была обрабатываться в "нормальной администрации".



В ответ советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен пояснил, что до американской разведки действительно дошли определенные слухи о "русских наградах", однако президенту США о них не рассказывали потому, что эти слухи не нашли серьезного подтверждения.



"А тем правительственным чиновникам, которые предали доверие американского народа и слили засекреченную информацию, хочу сказать: ваши действия подрывают безопасность Соединенных Штатов. Неважно какие у вас были мотивы – вашему поступку нет оправдания", – заявил господин О’Брайен.



Тем самым разрушая всю выстроенную противниками президента логическую линию о том, что Трамп не придал значение этим сведениями, так как он не разбирается в ситуации или, может, российский агент.



"Отвратительно наблюдать за тем, как вы продолжаете политизировать разведку. Вы не понимаете, как разведданные проходят проверку на подлинность. Слив частичной информации от анонимных источников репортерам опасен, поскольку такие как вы сразу же начинают манипулировать ею ради получения политических выгод", – возмущается бывший директор национальной разведки США Ричард Гренелл.



Пишущая в стиле "вполне возможно" The New York Times, конечно, пытается раздуть из заявления О’Брайена скандал. По данным издания, для сотрудников Белого Дома уже подготовлен специальный меморандум на 2,5 страницы, где написано, что ЦРУ и Национальный антитеррористический центр "со средней степенью уверенности" действительно знали о том, что ГРУ предлагало награды за убийства американских солдат. Но даже там сказано, что все данные фактически основываются на якобы встречах с неизвестными целями между офицерами ГРУ и лидерами связанных с Талибаном банд, а также на показаниях рядовых членов банд о том, что русские предлагали награду.



Fox News со ссылкой на свои источники поясняет суть этих "показаний": в ходе одного из рейдов в этом году американцы нашли большую сумму наличных, и пойманный боевик заявил, что деньги пришли из России. И все – никаких дополнительных данных получить не удалось, как и доказать, что боевик говорил правду.



Саботаж разведки



Однако "российское сотрудничество" с талибами продолжает обрастать домыслами. Например, в контексте критики сделки, заключенной между Трампом и Талибаном в начале года.



Напомним: смысл сделки в том, что талибы обязались не убивать американцев, вести диалог с нынешними афганскими властями и не предоставлять подконтрольную им территорию международным террористам для нападений на США. В ответ американцы обязались к маю 2021 года вывести из Афганистана все свои войска. В переводе с дипломатического на нормальный язык смысл сделки был в следующем: США почетно капитулируют и уходят из Афганистана с поднятыми знаменами, а талибы в ответ обещают не развешивать представителей афганских властей на кранах как минимум до ноябрьских президентских выборов в США.



Понятно, что такая сделка многим не нравилась. Например, сотрудникам ЦРУ, которые активно вовлечены в схемы экспорта афганского героина в Европу через Косово. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, "у них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна – секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность".



А дальше происходит интересное. По данным журналистов, Трампа действительно инструктировали о "выплатах" – и аккурат за несколько дней до того, как его представители должны были подписывать с талибами сделку в Катаре. Причем данные были именно от ЦРУ (участвующего в бизнесе), тогда как АНБ и большинство других разведструктур их не поддержали.



Веры нет



Президент от слухов отмахнулся – и теперь противники сделки совершают новый подход к снаряду, пытаясь ее скомпрометировать. Так, в Пентагоне заявили, что хоть данные о "русской плате за головы" не подтверждаются, но русские (по их мнению) действительно работают с Талибаном и другими группами внутри Афганистана для того, чтобы ускорить вывод американских войск из этой страны.



Кроме того, ряд СМИ уже говорит о том, что Талибан обманывает Америку. Талибан обещает, что не будет позволять террористам использовать свою территорию против США – но где гарантии, что они выполнят свои обещания после вывода американских войск, ведь группировка якобы не выполняет их даже сейчас, когда американцы еще в стране.



По данным Пентагона, Аль-Каида (запрещенная в РФ организация) "поддерживает рядовых талибов и сотрудничает с ними в деле подрыва власти афганского правительства, а также продолжает стремиться к нападениям на американские силы и западные цели в регионе". Само сотрудничество используется для "защиты и обучения". А раз Талибану нельзя верить, то и сделку с ним выполнять не стоит.



Несмотря на это, а также на продолжающиеся бои между Талибаном и афганскими властями (которые не хотят соблюдать мирное соглашение) администрация Трампа намерена продолжать вывод войск. В отличие от генералов (ратующих за продолжение войны ради самой войны, а также освоения бюджетных средств) Трамп понимает, что у этой операции нет политического будущего и перспектив победы.



В отличие от американских глобалистов (готовых и дальше бросать миллиарды долларов на поддержание мирового лидерства ради самого лидерства), Трамп понимает, что афганская операция превратилась в настоящий пассив. С другой стороны, американский лидер хочет использовать Центральную Азию для проектов по сдерживанию Китая – однако, во-первых, этим можно заниматься на среднеазиатских просторах, и, во-вторых, для участия Афганистана в этом проекте не обязательно иметь в Кабуле и Кандагаре американские войска. Достаточно нанять самих талибов и другие местные группировки. Ну и, наконец, Трампу очень нужен этот "почетный вывод" – на фоне проблем с пандемией и саботажа губернаторов в вопросе бунтов рейтинг президента падает. И ему очень нужны серьезные с электоральной точки зрения победы – например, возвращение американских военнослужащих домой.