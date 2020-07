Израильские диверсанты подожгли иранские ядерные центрифуги в Натанзе

17:25 06.07.2020

В диверсии подозревают Израиль

В Тегеране заявляют о значительном ущербе на ядерном объекте



"Коммерсантъ" от 06.07.2020,

Причиной пожара на ядерном объекте в иранском городе Натанз была диверсия Израиля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Израильские официальные лица традиционно информацию не подтверждают и не опровергают. В Тегеране признали, что объекту нанесен значительный ущерб. Обращает на себя внимание тот факт, что пожар в Натанзе не единственный подобный инцидент в Иране за последние десять дней.



"Сотрудник разведки ближневосточного государства, осведомленный о том, что произошло, сообщил, что ответственность за атаку на ядерный объект в Натанзе несет Израиль. Было применено мощное взрывное устройство",- говорится в опубликованной в минувшее воскресенье статье The New York Times.



Еще один источник издания, но уже в Иране - военнослужащий из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - также подтвердил, что на объекте в Натанзе произошел взрыв. По его словам, следователи проверили версию атаки крылатой ракетой или с беспилотника, однако считают более вероятным, что кто-то пронес бомбу в здание.



Впрочем, The New York Times не исключает и версию промышленной аварии.



О пожаре на ядерном объекте в Натанзе, где производятся центрифуги, стало известно в четверг, 2 июля. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил тогда, что в результате происшествия было повреждено одно из строившихся зданий, жертв нет. В воскресенье он уже представил более полную версию инцидента, указав на "значительный материальный ущерб". По его словам, "вполне возможно, что этот инцидент замедлит создание центрифуг продвинутых типов".



Ответственность за взрыв взяла на себя доселе никому не известная группировка "Гепарды родины". В письме, направленном ее представителями в персидскую службу британской телерадиокорпорации BBC, говорилось, что группировка состоит из ушедших в оппозицию бывших сотрудников сил безопасности Ирана.



Однако самой популярной версией в СМИ и экспертных кругах стала причастность к диверсии Израиля.



Израиль практически никогда не подтверждает своей тайной активности в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Одно из немногих исключений было в 2018 году, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об операции "Моссада" по похищению секретного архива, который с его слов доказывал, что Тегеран продолжает развивать свою военную ядерную программу в нарушение "ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном в 2015 году с постоянными членами СБ ООН и Германией. Позднее господин Нетаньяху утверждал, что выход США из СВПД в 2019 году в том числе результат работы израильской разведки.



Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Читать далее



Впрочем, сменный премьер-министр Израиля и министр обороны Бени Ганц заявил в комментарии армейской радиостанции: "Не каждый инцидент, который происходит в Иране, обязательно имеет какое-то отношение к нам". Он также отметил, что не уверен, что иранцы всегда знают, как поддерживать "сложные системы", которые у них есть, в то время как Израиль всегда в чем-то подозревают.



Между тем глава МИД Израиля Габи Ашкенази дал понять, что Израиль может быть причастен к взрыву в Натанзе.

Он напомнил, что страна уже давно "проводит долгосрочную политику, не позволяющую Ирану обладать ядерными возможностями".



Это, по его словам, "представляло бы существенную угрозу для Израиля". "Мы предпринимаем действия, о которых лучше не говорить",- заключил господин Ашкенази.



В Москве призывают пока не торопиться с выводами. "Такого рода вещи, которые происходят, требуют серьезного рассмотрения. Самое последнее дело - предаваться каким-то измышлениям",- сказал сегодня журналистам замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, комментируя публикации о причастности Израиля к инциденту в Натанзе.



"Уничтожение цеха по сборке новых центрифуг на обогатительном комплексе в Натанзе стало неприятным сюрпризом для ядерной программы Ирана. Объект строился несколько лет, вступил в строй в 2018 году и предназначался для финальной сборки и настройки новых типов центрифуг. Было потеряно высокотехнологичное оборудование и точные измерительные приборы",- сказал "Ъ" аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.



С другой стороны, по словам эксперта, в последние несколько лет Тегеран не вел активного наращивания количества центрифуг новых типов, которые преимущественно используются для исследований.

"Практически все промышленное обогащение урана ведется на центрифугах первого поколения IR-1, имеющихся в избытке. Так что на текущий обогатительный потенциал Тегерана диверсия не повлияет. Наибольшим ударом для Ирана скорее станет сам факт диверсии на защищенном комплексе в Натанзе",- отметил эксперт. Он подчеркнул, что взрыв произошел на поверхности, а не в подземных помещениях, где располагаются работающие центрифуги. "Так что логично ожидать перевода все большего количества чувствительных производств под землю, в том числе на значительно более укрепленный объект в Фордо",- сказал он.



За последние дни в Иране произошло уже несколько похожих инцидентов. Все началось с взрыва 26 июня вблизи военного комплекса в районе Парчина недалеко от Тегерана. По официальной версии, там взорвалась емкость с газом. Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований утверждают, что в этом районе находится секретный объект по производству ракет. На фотографиях, полученных со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства, видно, что в 20 км к востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли, которого ранее там не было. Спустя четыре дня взрыв прогремел в клинике в Тегеране, погибли 19 человек. Возможной причиной инцидента власти называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.



И, наконец, в минувшую субботу на электростанции "Ахваз" на юго-западе Ирана взорвался трансформатор и начался пожар. Утверждается, что причиной инцидента стала жара. Эксперты не исключают, что некоторые из этих событий действительно могут носить техногенный характер, тем более оборудование в Иране во многом изношено, а модернизация невозможна из-за американских санкций, вновь введенных после выхода США из СВПД. Однако фото из Парчина и Натанза настораживают экспертное сообщество.



Сейчас политическая обстановка вокруг Ирана накалена до предела. США надеются продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана, а в случае, если этот план провалится, ввести в действие механизм, который может вернуть все антииранские санкции, а не только американские ограничения. Россия, Китай и европейские участники СВПД выступают резко против идеи возвращения санкций. Хотя при этом Великобритания, Франция и Германия выражают озабоченность в связи с ракетными программами Ирана. В частности, в связи с выводами доклада генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что ракеты, запущенные в прошлом году в сторону нефтяных объектов и международного аэропорта в Саудовской Аравии, возможно, были иранскими.



Марианна Беленькая