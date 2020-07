Бубонная чума в китайской Монголии. Чем это чревато? - Forbes

17:31 06.07.2020

"Пляска Смерти". Иллюстрация из "Нюрнбергской хроники"

© CC0 / Public Domain, Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff | Перейти в фотобанк

Не волнуйтесь, это всего лишь чума! Автор призывает не паниковать из-за сообщений, что в Китае зафиксирован случай заболевания человека с подозрением на бубонную чуму. Хотя вспышки чумы время от времени случаются, риск эпидемии невелик. Ситуация изменилась благодаря антибиотикам.

Forbes (США): в китайской Внутренней Монголии предупреждение о бубонной чуме - чем это чревато?



Брюс Ли (Bruce Lee)



Forbes, США



Не волнуйтесь, это всего лишь чума.



В Баян-Нуре в китайской провинции Внутренняя Монголия зафиксирован случай с подозрением на бубонную чуму. Да, это та самая чума, которую переносят бактерии yersinia pestis и которая передается человеку через укусы блох от зараженных грызунов. Да, эти блохи кусают животных вроде крыс, мышей и сурков. Да, блохи, кусающие крыс, зрелище не из приятных. Да, yersinia pestis - возбудитель "черной смерти", которая в середине XIV века убила более 50 миллионов человек в одной Европе. Да, в прошлом ноябре во Внутренней Монголии было еще четыре случая чумы.



Итак, почему же власти Баян-Нура объявили предупреждение лишь третьего уровня, а не первого или второго? Как сообщило агентство "Рейтер", предупреждение третьего уровня "запрещает охоту и поедание животных - возможных переносчиков чумы и призывает общественность сообщать о любых подозрениях на чуму или лихорадку без четких причин, а также о любых больных или мертвых сурках". Не совсем "ох, [запикано цензурой>" или "ах, 2020, что ты с нами делаешь?"



В конце концов, это всего лишь чума. Не надо паниковать. Это вам не XIV век. У нас есть антибиотики вроде стрептомицина, гентамицина, доксициклина и ципрофлоксацина, они легко побеждают чуму - если, конечно, их назначают вовремя.



Плюс, чума время от времени появляется на всех континентах. Например, в США с 2000 года ежегодно регистрируется в среднем по семь случаев человеческой чумы. Пик пришелся на 2006 год - 17 случаев. Большинство из них приходятся на западную и юго-западную части США. На веб-сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний приводятся карты как внутренних, так и международных случаев за последние годы.



Это вовсе не значит, что чума не серьезное заболевание. Если у вас жар, озноб и слабость, не говорите: "Ну, чума, подумаешь". Без антибиотиков шансы на выживание совсем другие: умирает от 30% до 100% заболевших. Поэтому своевременная диагностика и лечение крайне важны. Чума бывает трех видов. Симптомы развиваются через три-семь дней с момента инфицирования. В дополнение к общим симптомам, у каждой из трех разновидностей есть свои восхитительные особенности.

Бубонная чума передается через укус зараженной блохи. Бактерии размножаются в близлежащих лимфатических узлах, и те набухают, воспаляются и становятся болезненными. Они называются бубонами, отсюда и название болезни. Без антибиотиков бактерии в конечном счете распространяются далеко за пределы этих бубонов.



Септическая чума передается через укус зараженной блохи или контакт с другим зараженным животным. Может стать следующим шагом бубонной чумы, если ее не лечить. Бактерии попадают в кровоток и начинают рушить организм - например, вызывают боль в животе или шок. Начинаются гематомы и кровотечения внутренних органов. Пальцы рук, ног и нос могут почернеть и отвалиться.



Легочная чума: если у вас есть выбор, сторонитесь ее как огня. Она - самая страшная. Как следует из названия, бактерии попадают в ваши легкие либо при вдыхании заразных капель, либо при распространении любой из первых разновидностей. Инфекция легких перерастает в пневмонию со всеми тяжелыми симптомами - кашлем, болью в груди и одышкой. В конце концов развивается дыхательная недостаточность и наступает шок. Еще если у вас легочная чума, вы заражаете других воздушно-капельным путем.



Если бы это были разные вкусы мороженого, они были бы ужасны все до единого.



Но есть и хорошие новости. Хотя вспышки чумы время от времени случаются, риск эпидемии невелик. Ситуация изменилась благодаря эффективному лечению. До эпохи антибиотиков чума была смертельной. Но на дворе не XIV и даже не XIX век. Мы в 2020 году.



Оригинал публикации: Bubonic Plague Warning In China"s Inner Mongolia, Here Is What It MeansОпубликовано 06/07/2020