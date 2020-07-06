"РосПсаки" М.Захарова начала писать песни. Мысли - мюсли... гусли в сусле...

17:46 06.07.2020

Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи



6 июля 2020, Елизавета Булкина



Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты.



"У нас уже готовы два трека. (...) Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с "Русским радио" объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов", – передает слова Захаровой РИА "Новости".



Она отметила, что релизы треков сместились из-за логистических сложностей на фоне пандемии коронавируса.



"Но песня готова, и я думаю, что скоро она будет представлена. Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", – заявила представитель ведомства.



Имя исполнительницы Захарова предпочла не называть.



Российские музыканты уже неоднократно исполняли песни, автором текста которых является Захарова. Так, певица Зара исполнила песню на слова представителя МИД, а ранее Захарова написала текст для песни Кати Лель под названием "Сполна".