Над Анкарой нависла тень широкой антитурецкой коалиции, - С.Тарасов

18:05 06.07.2020

Над Анкарой нависла тень широкой антитурецкой коалиции



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отчаянии от того, что ему дают понять: Запад больше не намерен давать использовать себя в продвижении геополитических проектов Анкары, советуя по одежке протягивать ножки. Европу уже не волнует геополитическая судьба турок и где они окажутся в будущем: в Европе или в Азии.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 6 июля 2020, 14:09 - REGNUM Намеченный на 13 июля совет министров иностранных дел ЕС обещает стать интригующе интересным. Дело в том, что накануне глава МИД Греции Никос Дендиас после переговоров в Афинах со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом заявил, что "стороны обсудили "провокационное поведение" Турции в Восточном Средиземноморье и создали дипломатический фронт" для противодействия Анкаре".



Но, по его словам, проблема выставляется шире. Стороны "обеспокоены продолжающимися Турцией нарушениями прав, которые распространились от Ирака до Ливии, дестабилизируя весь наш регион и открывая там ящик Пандоры". Помимо того, Дендиас заявил, что на Совете министров иностранных дел ЕС в острой форме может быть поставлена "кипрская проблема". "Наша цель - возобновить переговоры на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и европейского законодательства с отменой гарантий и права на вмешательство и, конечно же, с выводом оккупационных войск", - подчеркнул Дендиас. Не исключено, что Греция и Кипр выступят с призывом к остальным членам ЕС примкнуть к антитурецкому дипломатическому фронту. По всей вероятности, к этой инициативе примкнет Франция, которая, во-первых, не считает Турцию европейской страной и, во-вторых, обвиняет ее в "несоблюдении ключевых принципов демократии".



Процесс интеграции Турции в ЕС практически блокирован, а в предлагаемых Парижем проектах формирования европейской обороны Турция вообще не упоминается. Не случайно, что в этой ситуации Анкара отказалась блокировать планы НАТО по обороне Польши и стран Прибалтики "в случае военной агрессии России". Однако антитурецкая коалиция появляется и на другом направлении. Этот процесс спровоцировала активность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на средиземноморском направлении, когда он стал делать ставку на утверждение роли своей страны как значимой и ведущей державы в регионе. Эрдоган поддержал Правительство национального единства в Ливии (ПНЕ), подписал соглашение о делимитации морских границ с ним, вызвав противодействие со стороны поддерживающих главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Хафтара ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Израиля. Они в ответ начали выстраивать собственную коалиционную конструкцию. С инициативой выступает Египет, подключая Судан, Алжир и Марокко.



В этой связи западный портал Middle East Monitor предполагает, что при существующем ходе событий возможна консолидация существующих антитурецких коалиций. Но что за собой повлечет такой "коалиционный" подход к турецкой политике, пока непонятно, так как много неясностей в действиях самой Анкары, которая в отношении Европы то требует, то просит, то вспоминает "исторические обиды". Так, выступая на мероприятии в Стамбуле, Эрдоган с горечью говорил: "Евросоюз открыл двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция, в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане". Однако Анкара все еще ожидает позитивного ответа на запрос о вступлении в ЕС". Но это подмена понятий. Bloomberg указывает, что "Эрдоган дает массу поводов для тревог тем, кто считает, что над Европой нависла угроза исламизации". В этой связи появился даже термин "Еврабия", третье мусульманское вторжение в Европу. Первые два вторжения были вооруженными (732 год и 1683 год), но теперь оно "осуществляется в первую очередь посредством иммиграции и демографического роста" и "Турция скоро может выступить в роли "колонизатора Европы".



Есть ли реальные основания у угроз Эрдогана? Он в отчаянии от того, что ему дают понять: Анкаре не будет дальше позволено использовать ресурс Запада для продвижения собственных геополитических проектов, советуя по одежке протягивать ножки. Другое дело, что Эрдоган пытается консолидировать власть, разыгрывает "европейскую карту" и торгуется с Европой. Однако он стал переступать "красные линии". Вряд ли сейчас Европу волнует геополитическая судьба турок и где они окажутся в будущем: в Европе или Азии. Так что появление антитурецких коалиций, подобно тому как когда-то существовала антиосманская коалиция государств - предвестник грядущих больших перемен.