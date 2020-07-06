Скончался от вируса экс-спикер Жогорку Кенеша Киргизии, действующий депутат Чыныбай Турсунбеков

21:55 06.07.2020

Скончался депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, сообщили его коллеги.



У Турсунбекова ранее была диагностирована пневмония. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).