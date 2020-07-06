 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.07.2020
21:55  Скончался от вируса экс-спикер Жогорку Кенеша Киргизии, действующий депутат Чыныбай Турсунбеков
18:05  Над Анкарой нависла тень широкой антитурецкой коалиции, - С.Тарасов
17:46  "РосПсаки" М.Захарова начала писать песни. Мысли - мюсли... гусли в сусле...
17:31  Бубонная чума в китайской Монголии. Чем это чревато? - Forbes
17:25  Израильские диверсанты подожгли иранские ядерные центрифуги в Натанзе
16:26  Уйти, чтобы остаться: зачем США раскручивают Талибангейт? - Г.Мирзаян
16:22  Оглухонемевшие: Казчиновники продолжают игнорировать требования президента, - А.Омирбек

16:20  Первый казах – призер Олимпийских игр: взлет и трагедия Гусмана Косанова
16:18  Дефицит лекарств в Казахстане – кризис или паника?
16:16  Город двух берегов: какие смыслы заложены в архитектуру Нур-Султана?
15:15  Взаимодействие России и Китая меняет мир к лучшему, - В.Павленко
15:14  Украина в колодках европейского ACQUISa, - А.Ганжа
15:12  Западная Европа так и не родила в процессе кризиса своей политической субъектности, - М.Хазин
15:11  Александр Бородай: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
15:08  Предательство элит убивает США, - Д.Перетолчин
15:07  Как Карбышев брал Алма-Ату
15:04  Китайцы нацелились на Северный морской путь, - Д.Пергамен
10:40  Смерть Газанфара. Кабул лишился "серого кардинала" афганской политики, - А.Серенко
10:19  Умер композитор Эннио Морриконе
09:01  1-м замом самого забавного в Узбе Министерства по поддержке махалли и семьи стала Гулнора Маруфова
08:59  КазРусЯзыковая проблема: реализуемы ли "президентские тезисы"? - САМ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался от вируса экс-спикер Жогорку Кенеша Киргизии, действующий депутат Чыныбай Турсунбеков
21:55 06.07.2020

Скончался депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, сообщили его коллеги.

У Турсунбекова ранее была диагностирована пневмония. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594061700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: Уроки исторической личности
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана
- Ашимбаев о Назарбаеве: "феномен лидера", о котором нужно поговорить отдельно
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2020 года №418
- Постановление Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020 г.
- Кадровые перестановки
- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом
- "Люди умирают не от пневмонии!": Шымкентский врач записала видеообращение к Токаеву
- Токаеву об оттоке за пять лет Т86 млрд из Казахстана было доложено еще в апреле – документ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  