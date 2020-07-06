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|Скончался от вируса экс-спикер Жогорку Кенеша Киргизии, действующий депутат Чыныбай Турсунбеков
21:55 06.07.2020
Скончался депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, сообщили его коллеги.
У Турсунбекова ранее была диагностирована пневмония. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).