В Самарканде родился 2-головый живой младенец. Конец света близок...

00:01 07.07.2020

В Самарканде родились двухголовые сиамские близнецы - редчайшее видео© Sputnik / Владимир Астапкович

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10:18 30.06.2020(обновлено 11:43 30.06.2020)Получить короткую ссылку7799028

В одной из больниц Узбекистана на свет появились девочки - сиамские близнецы. У них оказалось одно тело и две головы



ДУШАНБЕ, 30 июн - Sputnik. В одном из перинатальных центров Самаркандской области Узбекистана родились двухголовые сиамские близнецы, сообщает телеканал STV.



Медики рассказали, что девочки, рожденные 27 июня в результате кесарева сечения, принадлежат к сиамским близнецам дицефального типа, и это само по себе очень редкое явление.



Только один из 200 тысяч детей может появиться на свет с таким необычным заболеванием.



"У них одно тело, одна пара рук и ног, одно сердце, два легких, один желудок и одна матка. Они относятся к редчайшему виду сиамских близнецов - дицефальным парапагам", - отмечается в сообщении.

По словам врача Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Фаровона Самиева, сейчас близнецы проходят лечение в отделении интенсивной терапии для новорожденных.



Вес девочек составляет 4600 граммов, рост - 48 см.



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Сейчас у младенцев наблюдается одышка и сердечная недостаточность, они все время дышат увлажненным подогретым кислородом.



"Пока их состояние оценивается как критическое", - рассказал на видео Самиев.



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Кроме того, известно, что дефект плода был обнаружен у матери на 21-й неделе беременности.